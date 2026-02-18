Свой юбилей сегодня празднует главный редактор и основатель нашего журнала Эльвира Ивановна Морозова.

Дорогая Эльвира Ивановна, сердечно поздравляем Вас с прекрасным Юбилеем!

Это дата, наполненная светлыми воспоминаниями, мудростью прожитых лет и теплом близких сердец. Вы — источник вдохновения для всех нас, олицетворение элегантности, тепла и неиссякаемой жизненной силы.

Желаем Вам крепкого здоровья, радости каждый день, нежного тепла от родных и друзей, а также множества счастливых мгновений впереди. Пусть каждый новый день приносит только счастье!

—

Эльвира Ивановна Морозова родилась в Москве, окончила Московский институт химического машиностроения, получив специальность «Инженер-механик химических производств». После вуза трудилась инженером на кафедре «Конструирование машин химических производств», а затем — ученым секретарем совета института.

В 1980 году перешла в редакцию журнала «Химическое и нефтяное машиностроение» сначала редактором, а потом заместителем главного редактора. В 1999-м основала научно-техническое издательство «КХТ». В издательстве выпускался вошедший в перечень ВАК научно-технический журнал «Компрессорная техника и пневматика», единственный в России журнал по этой тематике, книги по компрессорной технике, арматуростроению, уплотнительной технике и др.

В 2002 г. по инициативе Б.С. Кабанова, председателя Совета главных механиков нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в работе которого принимала активное участие, создала журнал «Химическая техника».

При активном участии Эльвиры Ивановны были организованы конференции по компрессорной технике, совещания главных механиков АК «Сибур». В 2002 г. выступила инициатором проведения выставки «Насосы. Компрессоры. Арматура» (PCV). Для того чтобы в журналах печатались актуальные и полезные читателям материалы, посещала заводы, участвовала во многих конференциях и совещаниях.

В 2018 г. передала права на издание журнала «Компрессорная техника и пневматика» в Казань, а журнала «Химическая техника» – в Санкт-Петербург, оставшись главным редактором портала Chemtech.ru.

У Эльвиры Ивановны две дочери и два внука.