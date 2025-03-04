14 марта 2025 года исполняется 50 лет начальнику проектного отдела по разработке компрессоров НПО «Искра» Сергею Владимировичу Касьянову.

Свою трудовую деятельность на предприятии С.В. Касьянов начал после окончания Аэрокосмического факультета Пермского Государственного Технического Университета (ПГТУ) в 1997 г. и прошёл путь от инженера-конструктора до начальника проектного отдела по разработке компрессоров.

Приход Сергея Владимировича на предприятие совпал с началом освоения проектирования и изготовления компрессорного оборудования. Предприятие не располагало ни научно-методической базой, ни специально обученными инженерно-техническими кадрами. Обучение происходило на компрессорных станциях при сдаче в эксплуатацию газоперекачивающих агрегатов с компрессорами других производителей, в процессе общения с ведущими техническими специалистами России и зарубежных стран, изучения технической литературы, участия в научно-технических форумах АСКОМП.

В результате С.В. Касьяновым был выполнен газодинамический проект первого центробежного компрессора серии «Урал», разработанного и изготовленного без привлечения сторонних организаций, прошедшего экспертизу и полностью подтвердившего свои характеристики при заводских испытаниях и при эксплуатации на компрессорной станции.

На сегодняшний день все компрессоры серии «Урал» (более 80 позиций с модификациями) созданы при непосредственном его участии. Им разработаны основные программные коды и методические материалы для разработки компрессоров, обработки результатов испытаний, моделирования процессов в проточной части компрессора.

Разработанные С.В. Касьяновым методики проектирования одинаково надежны при разработке оборудования как для нефтегазового сектора ТЭК РФ, так и для предприятий химической промышленности.

Результаты работы юбиляра отражены в публикациях (более 70 статей), защищены патентами (более 10) и представлены в докладах на научно-технических форумах компрессоростроителей (более 40 докладов).

Разработки, выполненные с участием С.В. Касьянова, трижды отмечены премией в области компрессоростроения В.Б. Шнеппа, им получен Сертификат «Профессиональные инженеры России», он является лауреатом конкурса М.Ю. Цирульникова.

Сергеем Владимировичем Касьяновым разработан и проведен курс лекций по теме «Устройство и работа центробежных компрессоров» для студентов и слушателей курса повышения квалификации по специальности «Наземные газоперекачивающие агрегаты и энергоустановки», а также ряд тематических курсов для повышения квалификации инженерно-технических работников эксплуатирующих организаций.

В личной жизни Сергей Владимирович надежный друг и товарищ, воспитывает дочь, пользуется уважением коллег и смежников.

Сердечно поздравляем Сергея Владимировича с 50-летием!

Вы достигли достойных результатов и вошли в число лучших специалистов отрасли, зарекомендовав себя надежным и высококвалифицированным специалистом с творческим подходом к решению сложных технических задач, надежностью и высокой квалификацией!

Высоко ценим годы нашего плодотворного сотрудничества, ваш профессионализм и порядочность.

Желаем Вам творческих успехов и новых открытий!