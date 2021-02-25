Организаторы приняли решение провести первое в 34-летней истории конференции полностью виртуальное событие, которое позволит всему сообществу отрасли азота и синтез-газа участвовать в нем в виртуальном режиме. В 2021г. эта конференция, хотя и будучи виртуальной, предлагает реальную аналитическую информацию, реальную возможность общения и ведения деловых контактов, и реальные возможности ведения бизнеса. Это не просто серия вебинаров; это виртуальное событие включает трехдневную программу с параллельными секциями с техническими докладами и презентациями; виртуальную выставку, на которой можно встречаться с техническими специалистами и находить технологические решения; и интегрированную возможность для ведения деловых контактов, включая видео-, аудиоканалы и чат, интерактивные дискуссионные группы и планирование встреч.

Обращаем Ваше внимание, что программа конференции будет только на английском языке. Перевод на русский язык и субтитры не предоставляются.

Уже более 34 лет конференция CRU Азот + Синтез-газ служит идеальной платформой для технических специалистов отрасли продуктов азота и синтез-газа, на которой они могут поддерживать контакты и узнавать информацию об актуальных разработках в области эксплуатации, технологий, процессов и оборудования.

В 2020г. на этой конференции собралось около 750 ведущих представителей от производителей, лицензиаров и поставщиков материалов и оборудования. В программе конференции освещались аммиак, карбамид, метанол, синтез-газ, нитраты, СЖТ и промышленные газы. Она дает всю нужную информацию для повышения производительности и рентабельности, а также поддержания безопасности и экологичности производств.

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