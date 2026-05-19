Интервью с директором компании «Евразийский химико-фармацевтический лабораторный комплекс» Леонидом Филипповичем Опубликовано на портале «Химическая техника», май 2026

С какими вызовами сталкиваются сегодня коммерческие предприятия химической отрасли? Сложно ли конкурировать с государственными компаниями, традиционно задающими тон на рынке? Рассказывает Леонид Филиппович, директор компании «Евразийский химико-фармацевтический лабораторный комплекс» — единственной в УрФО частной аккредитованной лаборатории по направлениям пищи, косметики, воды и экологии, участницы предстоящего форума-выставки «ХимТех Урал».

– Ваша компания открылась в 2018 году. Чем было продиктовано решение об открытии лабораторного комплекса?

– Лаборатории сегодня — это критическая инфраструктура для многих производственных предприятий. Без лаборатории невозможно ни выпустить продукцию, ни подтвердить её качество, ни обеспечить соответствие требованиям законодательства. Спрос сформировался не столько «желанием бизнеса», сколько нормативной необходимостью и рисками.

Наша компания стала первым и на данный момент единственным частным проектом в этой области, хотя закон не запрещал и не запрещает коммерческим компаниям в ней работать. Конечно, этот бизнес нельзя назвать простым, отсюда малое количество подобных организаций в России и соответствующая востребованность. Лично я бизнесом занимаюсь уже 8 лет, а в данном проекте на практике реализовал теоретические знания по сертификации товаров и менеджменту качества, которые я получил в УрГЭУ.

– С каких услуг вы начинали? Что предлагаете на рынке сейчас?

– Мы начинали как консалтинговая организация по подтверждению качества продукции. Затем запустили пищевую и косметическую лабораторию, постепенно расширяя направления деятельности. Сегодня мы берем под контроль целые циклы производственных линий на крупнейших предприятиях Урала, в том числе химической направленности, проводим микробиологические и химические инспекции садиков, школ, больниц и близлежащих водохранилищ по заданию городских администраций. Иными словами, вся наша деятельность направлена на обеспечение безопасности населения — от малых деток и до уважаемого старшего поколения.

– Давайте поговорим об оборудовании и технологической базе, необходимой для деятельности лаборатории: чувствуете ли вы зависимость от импорта? Как последние годы выходите из ситуации?

– Зависимость от импорта в лабораторной отрасли есть, и скрывать это бессмысленно. В первую очередь она касается высокоточной аналитики: газовой и жидкостной хроматографии, масс-спектрометрии, ICP-спектрометрии, а также расходных материалов — колонок, стандартных образцов, реагентов высокой чистоты. Проблема даже не столько в самих приборах, сколько в экосистеме вокруг них: сервис, калибровка, программное обеспечение, расходники. Лаборатория — это не «поставили прибор и работаем», это постоянная поддержка и воспроизводимость результатов.

За последние несколько лет рынок сильно перестроился. Если раньше доминировали поставщики из Европы, США и Японии, то сейчас произошла диверсификация. Активизировались китайские производители, усилились поставки через Турцию, Индию и другие дружественные страны, появилась практика параллельного импорта и альтернативных сервисных каналов. Однако сегодня в лабораторной отрасли вопрос не в том, пользоваться импортом или нет, а насколько результат можно защитить перед регулятором, судом и клиентом. Если результат нельзя защитить — такое импортозамещение не работает.

– Можете рассказать, как это выглядит, на примере какого-то отдельного технологического комплекса?

– Сердце химической лаборатории – инструментальный зал. В нем есть приборы для газовой и жидкостной хроматографии. С поставкой импортных приборов – американских, японских – сейчас возникли понятные проблемы. Эти приборы позволяли сразу снимать большой пул показателей при одной загрузке пробы. Такие приборы производят и в России, они позволяют провести все необходимые исследования, но на нашем приборе часто нужно каждый отдельный показатель смотреть по отдельности, и это занимает очень много времени. Недавно появились китайские приборы, не попадающие под какие-либо санкции. Однако они не сертифицированы, поэтому как аккредитованная лаборатория использовать их в работе мы не можем.

– Субсидии на покупку нового оборудования — один из инструментов поддержки в рамках отраслевого нацпроекта «Новые материалы и химия». Пользуется ли ваша компания какими-либо льготами от государства?

– Национальный проект «Новые материалы и химия» в целом очень важен для отрасли. Его цель — развивать химическую промышленность и создавать инновационные материалы для фармацевтики, транспорта, беспилотной авиации и других отраслей. Но, к сожалению, наш бизнес не подпадает ни под эту, ни под какую бы то ни было другую программу государственной поддержки, хотя мы являемся одной из ключевых структур, отвечающих за качество производства и контроль. Мы можем рассчитывать только на свои средства, и у нас это получается, но каждый следующий шаг развития для нас сопряжен с покупкой дорогостоящих приборов. Мы обращались в различные профильные министерства, но никакой поддержки, кроме информационной, нам не предоставили. Госпрограммы ориентируются на производство, НИОКР, технологические компании, импортозамещение и промышленную кооперацию. Хотя, на мой взгляд, лабораторная инфраструктура должна рассматриваться как часть технологического суверенитета, потому что без испытаний, валидации, подтверждения безопасности и качества невозможно вывести на рынок новый материал или продукт.

– Что сегодня вам помогает развивать бизнес? Участвует ли компания в профессиональных союзах, отраслевых форумах?

– Безусловно. Для лаборатории сотрудничество с профессиональными объединениями и отраслевыми площадками — это не просто имидж. Это способ быстрее понимать, куда движется рынок, какие проблемы есть у производителей, где появляются новые требования и какие компетенции нужно развивать.

Мы вошли в «СоюзОблХимПром» — Союз предприятий и организаций химической промышленности Свердловской области. Для нас это осознанный шаг: быть внутри профессионального сообщества, общаться с промышленными предприятиями, участвовать в обсуждении регуляторных и технологических вопросов. Лаборатория должна понимать, какие задачи у химиков, пищевиков, фармацевтов, производителей косметики, упаковки, стройматериалов, и заранее развивать методы под эти задачи.

26-28 мая в Екатеринбурге мы в рамках стенда «СоюзОблХимПром» будем участвовать в форуме-выставке «ХимТех Урал» – покажем гостям имитированную лабораторию, поделимся нашим опытом работы с предприятиями Свердловской области.