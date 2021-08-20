ПМГФ ведёт свою историю с 2011 года. За 10 лет создана, успешно функционирует и развивается авторитетнейшая дискуссионная площадка.

Форум входит в ТОП-5 самых масштабных международных конгрессно-выставочных проектов нефтегазовой отрасли.

О ФОРУМЕ:

  • привлекает к себе внимание значимых представителей государства, бизнеса
    и науки
  • по итогам мероприятия формируются содержательные рекомендации по развитию нефтегазовой промышленности
  • результаты дискуссий помогают сформулировать конкретные шаги, направленные на поступательное развитие отрасли, ближайшую и долгосрочную перспективу

УЧАСТНИКИ:

топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, представители инновационных центров и проектных институтов страны, эксперты, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских институтов.

Выставочная программа

 Деловая программа

 Список участников

ЭКСПОЗИЦИЯ:

  • VIII Международная специализированная выставка «InGAS Stream – Инновации
    в газовой отрасли»
  • V Корпоративная экспозиция «Импортозамещение в газовой отрасли»
  • VII Международная специализированная выставка «Газомоторное топливо»
  • XXIV Международная специализированная выставка газовой промышленности
    и технических средств для газового хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО»

В числе экспонентов – «Газпром», UNIPER SE, Boskalis, УК ГК «Комита», «ТМК», «ОМК», «Сименс Энергетика», Концерн ВКО «Алмаз – Антей», Группа ГМС, «Загорский трубный завод», «Газпром бурение», «Космос-Нефть-Газ», «Северсталь», «Объединённый Промышленный Комплекс», «Салаватский катализаторный завод», «ПСИ», Автомобильный завод «УРАЛ», «Группа ГАЗ» и другие компании.

20 ТЕМАТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

Среди основных треков:

    • мировой газовый рынок
    • устойчивое развитие
    • технологическое развитие и импортозамещение в нефтегазовом секторе
    • продукты природного газа
    • газораспределение и газопотребление
    • водород

Помимо традиционных тем, будут рассмотрены новые актуальные вопросы:

  • тенденции развития комплаенса и этики в компаниях газоперерабатывающего и нефтехимического сектора
  • использование возможностей суперкомпьютеров и нейросетей в развитии газовой отрасли
  • система подготовки руководителей проектов изменений

Главным событием Форума станет Пленарное заседание «ПРИРОДНЫЙ ГАЗ – НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ», которое состоится 7 октября.

К участию приглашены, руководители ведущих российских и зарубежных компаний, образовательных и научных организаций.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШЕМ МЕРОПРИЯТИИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ!

Форматы участия

Делегат Экспонент VIP Участник Центра деловых контактов Партнер

Встречи на Форуме дадут Вам прекрасную возможность обменяться передовым опытом, практическими знаниями и ценными идеями, найти ответы на острые вызовы, стоящие перед отраслью, выработать стратегические решения, направленные на обеспечение устойчивого развития нефтегазовой индустрии!

О ПЛОЩАДКЕ:

Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» – это самая крупная специализированная площадка в Санкт-Петербурге. Совместными усилиями проектировщиков и строителей удалось создать не только многофункциональный комплекс, который аккумулировал опыт крупнейших европейских и азиатских конгресс-центров, но и уникальный объект архитектуры, претендующий на звание символа Петербурга.

В составе КВЦ:

  • три выставочных павильона,
  • конгресс-центр общей вместимостью 30 000 человек (68 конференц-залов),
  • первые в Петербурге отели мирового бренда HILTON,
  • бизнес-центр,
  • таможенно-логистический комплекс,
  • кафе, рестораны и другие объекты сопутствующей инфраструктуры.

ЭКСПОФОРУМ расположен вблизи международного аэропорта Пулково, на пересечении крупных транспортных магистралей. Площадь территории комплекса – 56 га.

В период проведения мероприятий на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» будет обеспечено соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий.

«Экспофорум» получил QR-код со знаком Safe Travels SPb, который присваивается компаниям, возобновившим свою деятельность, при этом в обязательном порядке соблюдающим все мировые стандарты безопасности, санитарно-гигиенические условия и оперативно реагирующим на рекомендации Роспотребнадзора. Получение и использование бренда Safe Travels SPB является подтверждением гарантии безопасного пребывания на площадке комплекса.

 

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ НА САЙТЕ =>

Медиагалерея ПМГФ-2019: https://gas-forum.ru/media

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Координатор деловой программы:

ЕЛЕНА ТОКАРЕНКО
Тел.:  +7 (812) 240 40 40 доб. 2245
Моб.: +7 (921) 334 06 95
es.tokarenko@expoforum.ru

Бронирование выставочных площадей:

МАРИЯ ФЕДОРОВА
Тел.: +7 (812) 240 40 40 доб. 2626
Моб.: +7 (921) 324 77 60
mn.fedorova@expoforum.ru

Оформление участия в деловой программе:

ЕЛИЗАВЕТА РЫБАКОВА
Тел.: +7 (812) 240 40 40 доб. 2622
Моб.: +7 (921) 763 59 50
ep.rybakova@expoforum.ru

Участие в качестве партнера/спонсора:

ЕКАТЕРИНА НЕСТЕРОВА
Тел.: +7 (812) 240 40 40 доб. 2108
Моб.: +7 (921) 334 08 26
ev.nesterova@expoforum.ru

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА