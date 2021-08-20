ПМГФ ведёт свою историю с 2011 года. За 10 лет создана, успешно функционирует и развивается авторитетнейшая дискуссионная площадка.
Форум входит в ТОП-5 самых масштабных международных конгрессно-выставочных проектов нефтегазовой отрасли.
О ФОРУМЕ:
- привлекает к себе внимание значимых представителей государства, бизнеса
и науки
- по итогам мероприятия формируются содержательные рекомендации по развитию нефтегазовой промышленности
- результаты дискуссий помогают сформулировать конкретные шаги, направленные на поступательное развитие отрасли, ближайшую и долгосрочную перспективу
УЧАСТНИКИ:
топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, представители инновационных центров и проектных институтов страны, эксперты, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских институтов.
|Выставочная программа
|Деловая программа
|Список участников
ЭКСПОЗИЦИЯ:
- VIII Международная специализированная выставка «InGAS Stream – Инновации
в газовой отрасли»
- V Корпоративная экспозиция «Импортозамещение в газовой отрасли»
- VII Международная специализированная выставка «Газомоторное топливо»
- XXIV Международная специализированная выставка газовой промышленности
и технических средств для газового хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО»
В числе экспонентов – «Газпром», UNIPER SE, Boskalis, УК ГК «Комита», «ТМК», «ОМК», «Сименс Энергетика», Концерн ВКО «Алмаз – Антей», Группа ГМС, «Загорский трубный завод», «Газпром бурение», «Космос-Нефть-Газ», «Северсталь», «Объединённый Промышленный Комплекс», «Салаватский катализаторный завод», «ПСИ», Автомобильный завод «УРАЛ», «Группа ГАЗ» и другие компании.
20 ТЕМАТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
Среди основных треков:
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- мировой газовый рынок
- устойчивое развитие
- технологическое развитие и импортозамещение в нефтегазовом секторе
- продукты природного газа
- газораспределение и газопотребление
- водород
Помимо традиционных тем, будут рассмотрены новые актуальные вопросы:
- тенденции развития комплаенса и этики в компаниях газоперерабатывающего и нефтехимического сектора
- использование возможностей суперкомпьютеров и нейросетей в развитии газовой отрасли
- система подготовки руководителей проектов изменений
Главным событием Форума станет Пленарное заседание «ПРИРОДНЫЙ ГАЗ – НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ», которое состоится 7 октября.
К участию приглашены, руководители ведущих российских и зарубежных компаний, образовательных и научных организаций.
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШЕМ МЕРОПРИЯТИИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ!
Форматы участия
|Делегат
|Экспонент
|VIP
|Участник Центра деловых контактов
|Партнер
Встречи на Форуме дадут Вам прекрасную возможность обменяться передовым опытом, практическими знаниями и ценными идеями, найти ответы на острые вызовы, стоящие перед отраслью, выработать стратегические решения, направленные на обеспечение устойчивого развития нефтегазовой индустрии!
О ПЛОЩАДКЕ:
Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» – это самая крупная специализированная площадка в Санкт-Петербурге. Совместными усилиями проектировщиков и строителей удалось создать не только многофункциональный комплекс, который аккумулировал опыт крупнейших европейских и азиатских конгресс-центров, но и уникальный объект архитектуры, претендующий на звание символа Петербурга.
В составе КВЦ:
- три выставочных павильона,
- конгресс-центр общей вместимостью 30 000 человек (68 конференц-залов),
- первые в Петербурге отели мирового бренда HILTON,
- бизнес-центр,
- таможенно-логистический комплекс,
- кафе, рестораны и другие объекты сопутствующей инфраструктуры.
ЭКСПОФОРУМ расположен вблизи международного аэропорта Пулково, на пересечении крупных транспортных магистралей. Площадь территории комплекса – 56 га.
В период проведения мероприятий на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» будет обеспечено соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий.
«Экспофорум» получил QR-код со знаком Safe Travels SPb, который присваивается компаниям, возобновившим свою деятельность, при этом в обязательном порядке соблюдающим все мировые стандарты безопасности, санитарно-гигиенические условия и оперативно реагирующим на рекомендации Роспотребнадзора. Получение и использование бренда Safe Travels SPB является подтверждением гарантии безопасного пребывания на площадке комплекса.
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Медиагалерея ПМГФ-2019: https://gas-forum.ru/media
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Координатор деловой программы:
ЕЛЕНА ТОКАРЕНКО
Тел.: +7 (812) 240 40 40 доб. 2245
Моб.: +7 (921) 334 06 95
es.tokarenko@expoforum.ru
Бронирование выставочных площадей:
МАРИЯ ФЕДОРОВА
Тел.: +7 (812) 240 40 40 доб. 2626
Моб.: +7 (921) 324 77 60
mn.fedorova@expoforum.ru
Оформление участия в деловой программе:
ЕЛИЗАВЕТА РЫБАКОВА
Тел.: +7 (812) 240 40 40 доб. 2622
Моб.: +7 (921) 763 59 50
ep.rybakova@expoforum.ru
Участие в качестве партнера/спонсора:
ЕКАТЕРИНА НЕСТЕРОВА
Тел.: +7 (812) 240 40 40 доб. 2108
Моб.: +7 (921) 334 08 26
ev.nesterova@expoforum.ru