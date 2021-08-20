ПМГФ ведёт свою историю с 2011 года. За 10 лет создана, успешно функционирует и развивается авторитетнейшая дискуссионная площадка.

Форум входит в ТОП-5 самых масштабных международных конгрессно-выставочных проектов нефтегазовой отрасли.

О ФОРУМЕ:

привлекает к себе внимание значимых представителей государства, бизнеса

и науки

и науки по итогам мероприятия формируются содержательные рекомендации по развитию нефтегазовой промышленности

результаты дискуссий помогают сформулировать конкретные шаги, направленные на поступательное развитие отрасли, ближайшую и долгосрочную перспективу

УЧАСТНИКИ:

топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, представители инновационных центров и проектных институтов страны, эксперты, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских институтов.

ЭКСПОЗИЦИЯ:

VIII Международная специализированная выставка «InGAS Stream – Инновации

в газовой отрасли»

V Корпоративная экспозиция «Импортозамещение в газовой отрасли»

VII Международная специализированная выставка «Газомоторное топливо»

XXIV Международная специализированная выставка газовой промышленности

и технических средств для газового хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО»

В числе экспонентов – «Газпром», UNIPER SE, Boskalis, УК ГК «Комита», «ТМК», «ОМК», «Сименс Энергетика», Концерн ВКО «Алмаз – Антей», Группа ГМС, «Загорский трубный завод», «Газпром бурение», «Космос-Нефть-Газ», «Северсталь», «Объединённый Промышленный Комплекс», «Салаватский катализаторный завод», «ПСИ», Автомобильный завод «УРАЛ», «Группа ГАЗ» и другие компании.

20 ТЕМАТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

Среди основных треков:

мировой газовый рынок устойчивое развитие технологическое развитие и импортозамещение в нефтегазовом секторе продукты природного газа газораспределение и газопотребление водород



Помимо традиционных тем, будут рассмотрены новые актуальные вопросы:

тенденции развития комплаенса и этики в компаниях газоперерабатывающего и нефтехимического сектора

использование возможностей суперкомпьютеров и нейросетей в развитии газовой отрасли

система подготовки руководителей проектов изменений

Главным событием Форума станет Пленарное заседание «ПРИРОДНЫЙ ГАЗ – НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ», которое состоится 7 октября.

К участию приглашены, руководители ведущих российских и зарубежных компаний, образовательных и научных организаций.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШЕМ МЕРОПРИЯТИИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ!

Форматы участия

Встречи на Форуме дадут Вам прекрасную возможность обменяться передовым опытом, практическими знаниями и ценными идеями, найти ответы на острые вызовы, стоящие перед отраслью, выработать стратегические решения, направленные на обеспечение устойчивого развития нефтегазовой индустрии!

О ПЛОЩАДКЕ:

Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» – это самая крупная специализированная площадка в Санкт-Петербурге. Совместными усилиями проектировщиков и строителей удалось создать не только многофункциональный комплекс, который аккумулировал опыт крупнейших европейских и азиатских конгресс-центров, но и уникальный объект архитектуры, претендующий на звание символа Петербурга.

В составе КВЦ:

три выставочных павильона,

конгресс-центр общей вместимостью 30 000 человек (68 конференц-залов),

первые в Петербурге отели мирового бренда HILTON,

бизнес-центр,

таможенно-логистический комплекс,

кафе, рестораны и другие объекты сопутствующей инфраструктуры.

ЭКСПОФОРУМ расположен вблизи международного аэропорта Пулково, на пересечении крупных транспортных магистралей. Площадь территории комплекса – 56 га.

В период проведения мероприятий на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» будет обеспечено соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий.

«Экспофорум» получил QR-код со знаком Safe Travels SPb, который присваивается компаниям, возобновившим свою деятельность, при этом в обязательном порядке соблюдающим все мировые стандарты безопасности, санитарно-гигиенические условия и оперативно реагирующим на рекомендации Роспотребнадзора. Получение и использование бренда Safe Travels SPB является подтверждением гарантии безопасного пребывания на площадке комплекса.

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ НА САЙТЕ =>

Медиагалерея ПМГФ-2019: https://gas-forum.ru/media

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Координатор деловой программы:

ЕЛЕНА ТОКАРЕНКО

Тел.: +7 (812) 240 40 40 доб. 2245

Моб.: +7 (921) 334 06 95

es.tokarenko@expoforum.ru

Бронирование выставочных площадей:

МАРИЯ ФЕДОРОВА

Тел.: +7 (812) 240 40 40 доб. 2626

Моб.: +7 (921) 324 77 60

mn.fedorova@expoforum.ru

Оформление участия в деловой программе:

ЕЛИЗАВЕТА РЫБАКОВА

Тел.: +7 (812) 240 40 40 доб. 2622

Моб.: +7 (921) 763 59 50

ep.rybakova@expoforum.ru

Участие в качестве партнера/спонсора:

ЕКАТЕРИНА НЕСТЕРОВА

Тел.: +7 (812) 240 40 40 доб. 2108

Моб.: +7 (921) 334 08 26

ev.nesterova@expoforum.ru