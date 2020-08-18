Международная специализированная выставка «Безопасность и охрана труда» (БИОТ) – одна из самых крупных в мире выставок в области охраны труда и обеспечения безопасности работающего человека. Традиционно мероприятие проходит в 75 павильоне ВДНХ.

Рынок обеспечения безопасности работающего человека, выполняющий одну из важнейших социальных функций в России, ежегодно растет на 15-20%. БИОТ – крупнейшее профильное мероприятие в СНГ и Восточной Европе и реальная возможность обменяться опытом, узнать о новых технологиях, найти партнёров и заключить взаимовыгодные соглашения, поэтому в выставке БИОТ традиционно принимают участие все значимые российские и иностранные производители, поставщики и потребители современного технологического оборудования, материалов и СИЗ для обеспечения безопасности работающего человека, руководители законодательных органов власти, специалисты, эксперты рынка охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Организаторами выступает Ассоциация «СИЗ» совместно с Минтрудом РФ, Минпромторгом РФ, Рострудом, РСПП, ТПП РФ, ФСС РФ, Европейской Федерацией Безопасности.

«БИОТ-2020 — основное мировое событие отрасли производства средств индивидуальной защиты. Культура безопасности пронизывает все сферы деятельности работающего человека. Выставка БИОТ стала по-настоящему масштабной площадкой для обмена идеями и поиска нового опыта, в первую очередь, в сфере безопасности и охраны труда. В 2020 году увеличатся площадь выставки, насыщенность, интенсивность событий на ней, поэтому подготовка уже идет полным ходом», – комментирует подготовку к выставке член оргкомитета Владимир Иванович Котов, Президент Ассоциации «СИЗ».

Выставочная экспозиция БИОТ-2020 будет выстроена по тематическим блокам и видам СИЗ. В дополнение к двум специализированным «аллеям», уже известным по БИОТ-2019, – «Аллее работы на высоте и в ОЗП» и «Аллее обуви», на форуме впервые развернутся «Аллея материалов и оборудования», «Аллея прессы» и «Аллея знаний». Еще одним нововведением БИОТ-2020 станут тематические «салоны»: «Салон сварочных технологий, оборудования и защитных СИЗ», «Салон промышленной и пожарной безопасности» и «Салон инноваций и IT-решений». Деление экспозиции на «салоны» и «аллеи» поможет посетителям легче ориентироваться на площадке, а экспонентам – не пропустить возможных клиентов и партнёров.

Параллельно с работой выставочной части будет проходить масштабная деловая программа БИОТ-2020, в которой принимают участие первые лица Правительства Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты, Министерства промышленности и торговли, Ростехнадзора, Роструда, Фонда социального страхования, Росстандарта, Роспотребнадзора и других учреждений и ведомств, представители крупного бизнеса, поставщики и потребители СИЗ. Многие мероприятия пройдут в формате видеоконференций с участием экспертов из других регионов России и стран мира. В рамках деловой программы состоится Международный форум по безопасности и охране труда и финал Всероссийского конкурса журналистских работ по теме охраны труда и культуры безопасности.

Кроме этого, в программе запланировано проведение специальных акций и мероприятий. В частности, «молодёжный» блок будет представлен интеллектуальными состязаниями «Умные СИЗОД» и «Конкурс научно-исследовательских работ среди студентов и аспирантов». Впервые пройдут конкурсы стартаперов и «Хакатон», будет работать Зона деловых коммуникаций, вновь состоятся всероссийские соревнования по оказанию первой помощи, деловые игры и другие мероприятия, направленные на повышение квалификации и развитие культуры безопасности на постсоветском пространстве.

В 2019 году в выставке БИОТ приняли участие 450 компаний из 23 стран мира: Австрии, Великобритании, Германии, Китая, Индии, Италии, Японии, Испании, Пакистана, Швеции и других, которые представили на выставке свыше 100 тысяч изделий, товаров и услуг. Общая площадь экспозиции составила 16.5 тысяч квадратных метров. Осмотреть ее пришли более 20 тысяч человек из 45 стран мира. Обширная деловая программа включала в себя 90 мероприятий с участием более 50 спикеров. Ее и работу экспонентов освещали более 120 журналистов.

Сайт выставки БИОТ http://www.biotexpo.ru/

Сайт выставки БИОТ 2020 http://www.biot-expo.ru/