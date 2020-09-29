В связи с ведением ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса COVID‑19, в рамках проведения ежегодного совещания «Совета главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и стран СНГ», в период с 20 октября по 20 ноября 2020г., на закрытой форумной площадке сайта www.sovet-npz.ru будут размещены видеопрезентации (видеодоклады) главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ, специалистов научно-исследовательских и проектных институтов, фирм-производителей оборудования, инжиниринговых фирм.

Повестка форума: «Состояние и направления развития диспетчеризации электрохозяйства на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии. Применение цифровых технологий. Подготовка персонала служб главного энергетика (современные программы и методы обучения, спецподготовки, повышения квалификации персонала)».

Приглашаем заинтересованные компании и фирмы к участию в видео форуме.

Подробности об условиях участия можно узнать в ООО «НТЦ при Совете главных механиков» по тел./факс: (495) 737-92-94, е‑mail: ntc@sovet-npz.ru, www.sovet-npz.ru