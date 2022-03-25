Новый стандарт СТО 40791603-001-2022 «Соединения сварные. Металлографические методы исследования основного металла и сварных соединений» Опубликовано на портале «Химическая техника», март 2022

Стандарт СТО 40791603-001-2022 «Соединения сварные. Металлографические методы исследования основного металла и сварных соединений» был разработан АО «ВНИИНЕФТЕМАШ» и включен в перечень нормативных документов в новой редакции ГОСТ 34347, разрабатываемой в настоящее время.

В стандарте обобщен опыт научно-исследовательских работ и машиностроительного производства при изготовлении сосудов и аппаратов, работающих под давлением.

Применение стандарта позволяет провести оценку качества сварных соединений сосудов и аппаратов, проектируемых и изготавливаемых в соответствии с ГОСТ 34347, ГОСТ 31842, ГОСТ ISO 13706, ГОСТ Р 51364.

Стандарт определяет необходимый перечень металлографических исследований, содержит иллюстративные приложения систематизированных фактических данных о структурах сварных соединений (около 300 фотоснимков).

Разработанный документ предназначен для специалистов заводских, монтажных и научно-исследовательских лабораторий, а также может быть использован при разработке программ обучения лаборантов и специалистов металлографических лабораторий в учебно-аттестационных центрах, и при разработке сварочных материалов и аттестации технологии сварки.

СТО 40791603-001-2022 издан типографским способом с качественными иллюстративными приложениями.

По всем интересующим вопросам просим обращаться в АО «ВНИИНЕФТЕМАШ» по электронной почте: mail@vniineftemash.org; тел./факс: (495) 954-89-20, доб. 301.