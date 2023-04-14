23-24 мая 2023 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» и в отеле «Новотель Москва Сити» состоится VII Международная Конференция «Индустриальные масла и СОЖ в металлургии, металлообработке и машиностроении-2023».

Соорганизатором конференции выступает компания ООО «РН-Смазочные материалы».

Конференция пройдет в рамках 23-й Международной специализированной выставки «Металлообработка-2023» (22-26 мая 2023 г.). Выставка «Металлообработка» – это крупнейшая в России выставка в области станкостроения, отражающая все мировые тенденции развития отрасли; международная промышленная площадка – по масштабам и коммерческой эффективности входит в десятку ведущих мировых отраслевых мероприятий; встреча производителей и поставщиков металлообрабатывающей продукции со всего мира. Выставка проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Торгово-промышленной Палаты РФ.

Конференция «Индустриальные масла и СОЖ в металлургии, металлообработке и машиностроении – 2023» – это уникальная площадка для встречи и обмена мнениями, совместной работы и обсуждения перспектив разработчиков и поставщиков индустриальных масел и СОЖ с представителями конечных потребителей из металлургии, металлообработки и машиностроения.

Среди тем конференции в 2023 г.:

Современные технологии СОЖ для промышленности

СОЖ и современные технологии обработки черных и цветных металлов

Импортные СОЖ и масла в текущей экономической реальности

Внедрение новых типов присадок и компонентов для производства СОЖ

Новые СОЖ для современного технологического оборудования

Совместная разработка СОЖ с производителями станочного оборудования

Современные рецептуры смазочно-охлаждающих жидкостей

Новые ингибиторы коррозии для СОЖ

Проблемы безопасности персонала и экологическая безопасность

Новые индустриальные масла для промышленного оборудования

Современные высокоэффективные масла: обеспечение длительной надежности оборудования, повышение качества продукции и производительности

Смазочные материалы для производства проката

Новые энергетические масла, опыт испытаний и эксплуатации

Индустриальные масла в России: модернизация рецептур

Высокоэффективные гидравлические масла для всех видов техники

Технологические масла и среды: инструмент повышения эффективности технологических процессов

Среди подтвержденных спикеров и участников конференции в 2023 г. – делегация от компании ООО «РН-Смазочные материалы», а также представители компаний ТАНЕКО, Полиэфир, Завод горного воска, B2X-Consulting, Технология, Симэкс-Хим, ТЕК-КОМ, МИЦ ГСМ, КАМАЗ, Челныводоканал, Группа НЛМК, CИБУР, ЦЕМРОС, Центральная дирекция закупок и снабжения – филиала ОАО «РЖД», АВТОТОР Холдинг Менеджмент, Ролт Энерго Сервис, Ролт Смазочные Материалы, 25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России, Автодизель (ЯМЗ), Минобороны России, Вектор, СТП-САСТА, Akron Holding, НИОСТ, Техстройконтракт, Холод-МК, РУСАЛ САЯНАЛ, ТД ТМК, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РКЦ «Прогресс», Казанский вертолетный завод, Ярославский опытно-промышленный нефтемаслозавод имени Д.И.Менделеева, Thor GmbH, Richful, Металлоинвест, Выксунский металлургический завод, Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева, Северхимпром, ГТМ и филиал Глобалтрак Лоджистик, Вологодский подшипниковый завод и многих других ведущих отраслевых компаний.

В 2023 г. участие в конференции примут более 140 представителей крупнейших компаний-производителей и потребителей индустриальных масел и СОЖ (мероприятие ежегодно официально включается в планы-графики командировок делегаций крупнейших компаний-потребителей смазочных материалов).

К участию в мероприятии на бесплатной основе приглашаются: технологи в области металлообработки черных и цветных металлов; эксплуатанты станочного парка и оборудования из самых разных отраслей отечественной промышленности; специалисты по эксплуатации и обслуживанию энергетического и компрессорного оборудования; главные инженеры и главные механики, сотрудники служб главного инженера и главного механика российских предприятий; специалисты предприятий-потребителей по закупкам МТР, разработчики и поставщики станочного оборудования, представители профильных научно-технических и проектных институтов России.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте:

http://www.rpi-conferences.com/oils-and-coolants

По вопросам участия в конференции в том или ином формате Вы можете связаться с Наей Гарифулиной или Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 5025433 или по e-mail: Naya@rpi-inc.ru ; Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru