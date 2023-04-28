1-2 июня 2023 в Москве в Империал Парк Отель & SPA состоится ежегодная встреча для профессионалов в области закупок и снабжения – XIV Всероссийский Саммит «КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ-2023: SUMMER CAMP». Организаторы мероприятия: Trinity Events Group
Саммит является самым крупным мероприятием по закупкам в России, участие в котором позволит компаниям узнать о том, как обеспечить бесперебойную работу по обеспечению компании оборудованием и материалами, какими аналогами заместить отсутствующие позиции, какие есть возможности для снижения затрат в текущих условиях, как оптимизировать расходы на логистику и разработать новые маршруты.
Интерактивный формат участия – работа в группах, мозговой штурм, командные дебаты и поиск совместных решений – это шанс ближе узнать коллег из разных отраслей и компаний, обменяться опытом, успешными практиками и решениями.
В программе летней встречи:
- Трансграничная оплата в условиях санкций. Как безопасно проводить международные расчеты в 2023 году?
- Развитие собственных производственных мощностей как инструмент развития бизнеса.
- Как перестроить производственную цепочку, чтобы не зависеть от изменившейся ситуации на рынке?
- Работа с локальными поставщиками: как помочь им снизить затраты и повысить качество?
- Категорийные стратегии на изменившемся рынке: опыт нового управления.
- Как обеспечить быструю смену поставщика в условиях жестко регламентированных требований к продукции?
- Ставки на Китай: как сделать сотрудничество максимально предсказуемым и оптимизировать логистику? Наработки, лайфкахи, нехоженые тропы.
- Оптимизация затрат на логистику в условиях новых санкций.
- Специфика работы с гособоронзаказом в актуальных условиях.
Своей экспертизой и кейсами поделятся: Акрон, Газпром нефть, КАМАЗ, ЛАССЕЛСБЕРГ, ММК, НЛМК, ЕВРАЗ, ОКТО Уголь, Первая Грузовая Компания, СЕВЕРСТАЛЬ, ТМК, ТМХ Инжиниринг, Уральская горно-металлургическая компания.
Химическая техника – информационный партнер.
Присоединяйтесь к самой вдохновляющей профессиональной встречи этого лета!