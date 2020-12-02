Приглашаем принять участие во Второй технической онлайн сессии дискуссионного клуба SCIF.

Тема: “Устойчивое функционирование и перспективное развитие производств азотных удобрений в 2021 году“.

Дата проведения: 10 декабря 2020 года c 10:00 (UTC +3).

Формат проведенияОнлайн

Программа мероприятия включает доклады и активное дискуссионное обсуждение, в рамках тем докладов, специалистами производственных предприятий.

  1. Установка производства аммиака в одну технологическую линию мощностью 4700 т/сут. с применением выверенной технологии (на примере  SAFCO IV в Саудовской Аравии)

Докладчик: Александр Шевченко, менеджер по развитию бизнеса, дивизион удобрений, thyssenkrupp Industrial Solutions

  1. Увеличение мощности установок аммиака на 30% по индивидуальной концепции до 2100 т/с. 

Докладчик: Доктор Евгений Горваль, старший технолог, отдел технологи и аммиака и карбамида, thyssenkrupp Industrial Solutions

  1. Дискуссионная панель: обмен опытом эксплуатации агрегатов производства аммиака по вопросам:
    • повышение производительности и эффективности аммиачных агрегатов;
    • снижение энергопотребления;
    • опыт внедрения специализированного оборудования на аммиачных производствах;
    • обеспечение безопасности агрегатов аммиака.
  2. Управление коррозионными процессами на производствах минеральных удобрений: аммиака, карбамида, азотной кислоты и аммиачной селитры. 

Докладчик: Доктор Алик Гройсман, почетный президент Израильской ассоциации инженеров-химиков и химиков, консультант по вопросам материаловедения и коррозии в химической промышленности.

Внимание: участие в онлайн сессии – бесплатное, при условии предварительной регистрации.

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