Приглашаем принять участие во Второй технической онлайн сессии дискуссионного клуба SCIF.



Тема: “ Устойчивое функционирование и перспективное развитие производств азотных удобрений в 2021 году “.

Дата проведения: 10 декабря 2020 года c 10:00 (UTC +3).

Формат проведения: Онлайн

Программа мероприятия включает доклады и активное дискуссионное обсуждение, в рамках тем докладов, специалистами производственных предприятий.

Установка производства аммиака в одну технологическую линию мощностью 4700 т/сут. с применением выверенной технологии (на примере SAFCO IV в Саудовской Аравии).

Докладчик: Александр Шевченко, менеджер по развитию бизнеса, дивизион удобрений, thyssenkrupp Industrial Solutions

Увеличение мощности установок аммиака на 30% по индивидуальной концепции до 2100 т/с.

Докладчик: Доктор Евгений Горваль, старший технолог, отдел технологи и аммиака и карбамида, thyssenkrupp Industrial Solutions

Дискуссионная панель: обмен опытом эксплуатации агрегатов производства аммиака по вопросам: повышение производительности и эффективности аммиачных агрегатов;

снижение энергопотребления;

опыт внедрения специализированного оборудования на аммиачных производствах;

обеспечение безопасности агрегатов аммиака. Управление коррозионными процессами на производствах минеральных удобрений: аммиака, карбамида, азотной кислоты и аммиачной селитры.

Докладчик: Доктор Алик Гройсман, почетный президент Израильской ассоциации инженеров-химиков и химиков, консультант по вопросам материаловедения и коррозии в химической промышленности.

Внимание: участие в онлайн сессии – бесплатное, при условии предварительной регистрации.

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