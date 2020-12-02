Приглашаем принять участие во Второй технической онлайн сессии дискуссионного клуба SCIF.
Тема: “Устойчивое функционирование и перспективное развитие производств азотных удобрений в 2021 году“.
Дата проведения: 10 декабря 2020 года c 10:00 (UTC +3).
Формат проведения: Онлайн
Программа мероприятия включает доклады и активное дискуссионное обсуждение, в рамках тем докладов, специалистами производственных предприятий.
- Установка производства аммиака в одну технологическую линию мощностью 4700 т/сут. с применением выверенной технологии (на примере SAFCO IV в Саудовской Аравии).
Докладчик: Александр Шевченко, менеджер по развитию бизнеса, дивизион удобрений, thyssenkrupp Industrial Solutions
- Увеличение мощности установок аммиака на 30% по индивидуальной концепции до 2100 т/с.
Докладчик: Доктор Евгений Горваль, старший технолог, отдел технологи и аммиака и карбамида, thyssenkrupp Industrial Solutions
- Дискуссионная панель: обмен опытом эксплуатации агрегатов производства аммиака по вопросам:
- повышение производительности и эффективности аммиачных агрегатов;
- снижение энергопотребления;
- опыт внедрения специализированного оборудования на аммиачных производствах;
- обеспечение безопасности агрегатов аммиака.
- Управление коррозионными процессами на производствах минеральных удобрений: аммиака, карбамида, азотной кислоты и аммиачной селитры.
Докладчик: Доктор Алик Гройсман, почетный президент Израильской ассоциации инженеров-химиков и химиков, консультант по вопросам материаловедения и коррозии в химической промышленности.
Внимание: участие в онлайн сессии – бесплатное, при условии предварительной регистрации.