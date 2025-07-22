Второй Всероссийский Форум «Промышленная автоматизация. Переход на открытую АСУ ТП» пройдет 21-22 октября 2025 года в Нижнем Новгороде

Центральное событие года в сфере промышленной автоматизации – Второй Всероссийский Форум “Промышленная автоматизация. Переход на открытую АСУ ТП” – пройдет в Нижнем Новгороде 21-22 октября 2025 года в рамках программы мероприятий Минпромторга РФ “Код индустрии”. Форум проводится при поддержке Рабочей группы по вопросу разработки открытой автоматизированной системы управления технологическими процессами при Минпромторге РФ.

На конференции ЦИПР-2025 Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сказал о важности создания в России межотраслевых открытых решений автоматизации. Правительством РФ рассматривается возможность создания государственной программы в этой области. Ключевой темой Форума «Промышленная автоматизация. Переход на открытую АСУ ТП» станет создание в России стандартов и решений открытой АСУ ТП, основанных на принципах вендоронезависимости, открытости систем, решений и компонентов, универсальности архитектуры, совместимости и взаимозаменяемости компонентов.

Основные темы форума:

Национальная платформа открытой АСУ ТП: регулирование, участники, инфраструктура, первые результаты;

Приоритетные шаги по созданию нормативной базы (стандарты, технические требования, отраслевые нормативные акты) и системы оценки соответствия требованиям открытой АСУ ТП;

Информационная безопасность открытой АСУ ТП и обеспечение технологического суверенитета;

Экосистема открытой АСУ ТП – от микросхемы до системы;

Роль доверенных интеграторов в экосистеме открытой АСУ ТП;

Международное сотрудничество в сфере промышленной автоматизации.

На форуме также будет затронута тема применения открытых решений АСУ ТП в энергетическом секторе. К участию приглашены представители Минэнерго, Россети, Системный оператор ЕЭС, Ассоциация цифровой энергетики.

На площадке Форума будет развернута выставка лучших отечественных решений в области промышленной автоматизации и безопасности, в том числе тестовых стендов решений с открытой архитектурой АСУ ТП.

Постоянные участники Форума: Минпромторг РФ, АК «АЛРОСА», ПАО «Фосагро», АО «Башкирская содовая компания», АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», АО «МХК «ЕвроХим», АО «ОХК «УРАЛХИМ», ПАО «Северсталь», ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии», ООО «Норникель-Спутник», ООО «СИБУР Диджитал», ООО «УК ПМХ», АО «МХК «ЕвроХим», ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «КуйбышевАзот», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Ростелеком», ПАО «Транснефть», ПАО «Т Плюс», ПАО «Татнефть» и др.

Чтобы подать заявку на участие в Форуме, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://openapc.ru/forumasutp2025. Участие в Форуме для представителей промышленных компаний – заказчиков АСУ ТП – бесплатное.