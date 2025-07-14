Открыта регистрация участников на X Всероссийскую неделю охраны труда

X Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) состоится с 15 по 18 сентября 2025 года на территории Университета «Сириус» (Федеральная территория «Сириус»).

В 2024 году в рамках деловой программы состоялось более 150 мероприятий, которые собрали свыше 8000 участников из 89 регионов России и 27 иностранных государств, включая 200 зарубежных делегатов.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд Росконгресс. Оргкомитет ВНОТ возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

ВНОТ за десять лет проведения стал настоящей кузницей идей и драйвером перемен в области безопасности труда. Форум – уникальная коммуникационная площадка международного уровня, где закладываются основы для создания новых экспертных сообществ и законодательных инициатив.

На юбилейном Форуме соберутся эксперты, представители бизнеса, федеральных и региональных органов власти, чтобы обменяться опытом и найти инновационные решения в области охраны труда, социального обеспечения и устойчивого развития. Основной стратегической темой деловой программы мероприятия станет тема «Народосбережение – гарантия устойчивого развития».

Ожидается, что в главном социальном форуме страны примут участие более 10 000 человек из 89 регионов России. В рамках ВНОТ-2025 также будет продолжена работа по международному треку, включая сотрудничество в рамках Сети по охране труда стран БРИКС.

На юбилейном ВНОТ будет расширена тематика выставочной экспозиции: добавятся стенды, посвящённые промышленной робототехнике и инновациям в сфере безопасного труда на производстве.

Впервые будет запущен специальный трек деловой программы, ориентированный на предприятия малого и среднего бизнеса, что подчеркивает важность поддержки МСП в вопросах охраны труда и социального обеспечения.

В 2025 году традиционный фэшн-показ средств индивидуальной защиты обретет совершенно новый формат, обещая удивить как зрителей, так и участников. Показ будет сосредоточен на сочетании эстетики, функциональности и инновационных технологий, а главной темой станет интеграция моды и защиты. Молодые дизайнеры продемонстрируют свои креативные решения в области создания не только стильной, но и безопасной одежды. Участники смогут наблюдать за живыми демонстрациями, где модели будут представлять новейшие разработки из материалов, способствующих повышению уровня защиты.

По традиции в рамках ВНОТ-2025 пройдет Молодежный день – главное событие в области охраны труда, направленное на создание условий для развития интеллектуального, творческого и личностного потенциала молодых специалистов, популяризации деятельности по обеспечению безопасности труда и формирования культуры безопасности на предприятиях.

— Чтобы стать участником ВНОТ-2025, необходимо зарегистрироваться в Едином личном кабинете на сайте Фонда Росконгресс. Если вы уже являетесь пользователем ЕЛК, то можете подать заявку внутри Единого личного кабинета.

— Подробная информация об условиях участия доступна на официальном сайте ВНОТ https://rusafetyweek.com/to-participants/conditions-of-participation/

— Переход к Единому личному кабинету https://reg.roscongress.org/ru/login

— О ВНОТ https://rusafetyweek.com/about/

— Ответы на популярные вопросы мы собрали в телеграм-боте ВНОТ https://t.me/safetyweek_info_bot

Если у вас остались вопросы по оформлению участия, обратитесь в информационный центр ВНОТ по телефону +7 (495) 640 7827 или электронной почте info@rusafetyweek.com.