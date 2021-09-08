26 октября 2021 г. в ГК «Измайлово» (г. Москва) состоится XII Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021».

Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2010 года и посвящена модернизации систем водопользования, водоподготовки, водоочистки и водоснабжения промышленных предприятий. Цель конференции – способствовать внедрению новых технологий и оборудования для водоподготовки и водоочистки, современных решений для очистки сточных вод, приборов контроля качества и расхода воды, систем автоматизации водоочистки, современных реагентов, труб, арматуры, компенсаторов, насосов и другого оборудования для эффективного водоснабжения.

Темы докладов конференции см. на сайте: http://www.intecheco.ru/voda/topics.html

С 2021 года участники могут выбрать очный или заочный формат участия в конференциях.

Для очных участников предусмотрены защитные маски, термометрия и другие меры безопасности.

Также предусмотрены льготные условия участия для водоканалов и промышленных предприятий.

В работе конференции принимают участие делегаты от ведущих предприятий металлургии, энергетики, нефтегазовой, химической, целлюлозно-бумажной, горнорудной, цементной и других отраслей промышленности, городских водоканалов, производителей оборудования, инжиниринговых, монтажных и сервисных компаний.

Краткий видеоролик о конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:



Широкий спектр мнений, насыщенная программа и представительный состав участников делают конференцию «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ярким и заметным мероприятием.

ООО «ИНТЕХЭКО» ежегодно проводит 6 конференций для промышленных предприятий: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март), «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» (март), «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» (июнь), «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» (сентябрь), «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).

Оргкомитет приглашает все заинтересованные компании принять участие в работе конференций.

Для регистрации участия отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru

Все условия участия, бланки заявок, фото и видеоотчеты, сборники докладов и программы промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года см. на сайте: http://www.intecheco.ru/