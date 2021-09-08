26 октября 2021 г. в ГК «Измайлово» (г. Москва) состоится XII Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021».
Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2010 года и посвящена модернизации систем водопользования, водоподготовки, водоочистки и водоснабжения промышленных предприятий. Цель конференции – способствовать внедрению новых технологий и оборудования для водоподготовки и водоочистки, современных решений для очистки сточных вод, приборов контроля качества и расхода воды, систем автоматизации водоочистки, современных реагентов, труб, арматуры, компенсаторов, насосов и другого оборудования для эффективного водоснабжения.
Темы докладов конференции см. на сайте: http://www.intecheco.ru/voda/topics.html
С 2021 года участники могут выбрать очный или заочный формат участия в конференциях.
Для очных участников предусмотрены защитные маски, термометрия и другие меры безопасности.
Также предусмотрены льготные условия участия для водоканалов и промышленных предприятий.
В работе конференции принимают участие делегаты от ведущих предприятий металлургии, энергетики, нефтегазовой, химической, целлюлозно-бумажной, горнорудной, цементной и других отраслей промышленности, городских водоканалов, производителей оборудования, инжиниринговых, монтажных и сервисных компаний.
Краткий видеоролик о конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:
Широкий спектр мнений, насыщенная программа и представительный состав участников делают конференцию «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ярким и заметным мероприятием.
ООО «ИНТЕХЭКО» ежегодно проводит 6 конференций для промышленных предприятий: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март), «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» (март), «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» (июнь), «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» (сентябрь), «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).
Оргкомитет приглашает все заинтересованные компании принять участие в работе конференций.
Для регистрации участия отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru
Все условия участия, бланки заявок, фото и видеоотчеты, сборники докладов и программы промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года см. на сайте: http://www.intecheco.ru/