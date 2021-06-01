Закупочная сессия ПАО «СИБУР Холдинг» на площадке Нефтегазового кластера в рамках подготовки к Тюменскому нефтегазовому форуму 2021

31 мая 2021 года при поддержке Правительства Тюменской области в Западно-Сибирском Инновационном Центре состоялась Закупочная сессия от ПАО «СИБУР Холдинг». Это первое мероприятие такого масштаба, которое компания провела с действующими и потенциальными поставщиками после пандемии.

Руководитель направления «Системы промышленного мониторинга» Инжиниринговой компании INTRATOOL – Дмитрий Федотов презентовал представителям СИБУР стационарные системы тепловизионного мониторинга INTRAVISION® Fm, предназначенные для непрерывного удаленного контроля оборудования внутри технологических установок и замкнутых пространств, находящихся под воздействием высоких температур.

Отдельное внимание в докладе было уделено решению проблематики трубчатых печей на нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах. При эксплуатации данного вида техники необходимо регулярно следить за показаниями контрольно-измерительных приборов и состоянием систем. INTRAVISION® Fm позволяют безопасно в режиме реального времени производить непрерывный мониторинг процессов нагрева, обжига, прокалки и сгорания, а также контролировать воздействие высокой температуры на недоступные для инспекций части оборудования.

Проведенная сессия позволила:

• в формате личных встреч обсудить ряд вопросов по дальнейшему партнерству и внедрению предлагаемых технологий;

• узнать актуальные запросы холдинга;

• определить формат взаимодействия по стратегическим направлениям развития компаний.

Напомним, закупочные сессии проводятся на площадке Нефтегазового кластера в рамках подготовки к Тюменскому нефтегазовому форуму 2021.