Приглашаем принять участие в специальной сессии в дни ПМЭФ «Роль России в снижении интенсивности глобальных климатических изменений»

3 июня 2021 состоится специальная сессия в дни ПМЭФ «Роль России в снижении интенсивности глобальных климатических изменений»: открытый диалог Леонида Федуна, заместителя председателя комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию; вице-президента, члена совета директоров, ответственного за деятельность компании в области изменения климата, «Лукойл», с Ириной Гайда, директором Центра энергетики Московской школы управления «Сколково».

Глобальное потепление представляет серьезную угрозу для нашей планеты. В вечной мерзлоте содержится в два раза больше углерода, чем в атмосфере, а высвобождение метана в результате таяния вечной мерзлоты может ускорить рост глобальной температуры, – все это формирует замкнутый круг, из которого необходимо найти выход, чтобы сохранить планету для будущих поколений.

Каковы основные факторы, влияющие на глобальное потепление?

Какие существуют варианты снижения эмиссии парниковых газов? Какова их себестоимость и экономическая эффективность?

Какой потенциал по сокращению выбросов парниковых газов имеется в России и что необходимо для его реализации?

Место проведения: Санкт-Петербург, Hilton Hotel St. Petersburg Expoforum, Петербургское шоссе, 62к1, 3 этаж, конференц-зал №7.

“Химическая техника” – информационный партнер.

Для участников ПМЭФ вход свободный. Регистрация на мероприятие обязательна на сайте.

По вопросам участия обращайтесь, пожалуйста, к Дарье Качан по телефону +7 495 956 3458 #2757 или по электронной почте d.kachan@vedomosti.ru.

По вопросам аккредитации СМИ – к Дарье Тарасенко по телефону +7 495 956 3458 #1507 или по электронной почте d.tarasenko@vedomosti.ru.