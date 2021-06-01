Приглашаем принять участие в специальной сессии в дни ПМЭФ «Роль России в снижении интенсивности глобальных климатических изменений»

3 июня 2021 состоится специальная сессия в дни ПМЭФ «Роль России в снижении интенсивности глобальных климатических изменений»: открытый диалог Леонида Федуна, заместителя председателя комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию; вице-президента, члена совета директоров, ответственного за деятельность компании в области изменения климата, «Лукойл», с Ириной Гайда, директором Центра энергетики Московской школы управления «Сколково».
Глобальное потепление представляет серьезную угрозу для нашей планеты. В вечной мерзлоте содержится в два раза больше углерода, чем в атмосфере, а высвобождение метана в результате таяния вечной мерзлоты может ускорить рост глобальной температуры, – все это формирует замкнутый круг, из которого необходимо найти выход, чтобы сохранить планету для будущих поколений.
- Каковы основные факторы, влияющие на глобальное потепление?
- Какие существуют варианты снижения эмиссии парниковых газов? Какова их себестоимость и экономическая эффективность?
- Какой потенциал по сокращению выбросов парниковых газов имеется в России и что необходимо для его реализации?
Место проведения: Санкт-Петербург, Hilton Hotel St. Petersburg Expoforum, Петербургское шоссе, 62к1, 3 этаж, конференц-зал №7.
“Химическая техника” – информационный партнер.
Для участников ПМЭФ вход свободный. Регистрация на мероприятие обязательна на сайте.
По вопросам участия обращайтесь, пожалуйста, к Дарье Качан по телефону +7 495 956 3458 #2757 или по электронной почте d.kachan@vedomosti.ru.
По вопросам аккредитации СМИ – к Дарье Тарасенко по телефону +7 495 956 3458 #1507 или по электронной почте d.tarasenko@vedomosti.ru.