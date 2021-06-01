3 июня 2021 состоится специальная сессия в дни ПМЭФ «Роль России в снижении интенсивности глобальных климатических изменений»: открытый диалог Леонида Федуна, заместителя председателя комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию; вице-президента, члена совета директоров, ответственного за деятельность компании в области изменения климата, «Лукойл», с Ириной Гайда, директором Центра энергетики Московской школы управления «Сколково».

Глобальное потепление представляет серьезную угрозу для нашей планеты. В вечной мерзлоте содержится в два раза больше углерода, чем в атмосфере, а высвобождение метана в результате таяния вечной мерзлоты может ускорить рост глобальной температуры, – все это формирует замкнутый круг, из которого необходимо найти выход, чтобы сохранить планету для будущих поколений.

  • Каковы основные факторы, влияющие на глобальное потепление?
  • Какие существуют варианты снижения эмиссии парниковых газов? Какова их себестоимость и экономическая эффективность?
  • Какой потенциал по сокращению выбросов парниковых газов имеется в России и что необходимо для его реализации?

Место проведения: Санкт-Петербург, Hilton Hotel St. Petersburg Expoforum, Петербургское шоссе, 62к1, 3 этаж, конференц-зал №7.

“Химическая техника” – информационный партнер.

Для участников ПМЭФ вход свободный. Регистрация на мероприятие обязательна на сайте.

По вопросам участия обращайтесь, пожалуйста, к Дарье Качан по телефону +7 495 956 3458 #2757 или по электронной почте d.kachan@vedomosti.ru.

По вопросам аккредитации СМИ – к Дарье Тарасенко по телефону +7 495 956 3458 #1507 или по электронной почте d.tarasenko@vedomosti.ru.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА
Пресс-релизы
Приглашаем принять участие в специальной сессии в дни ПМЭФ «Роль России в снижении интенсивности глобальных климатических изменений»
Пресс-релизы
Закупочная сессия ПАО «СИБУР Холдинг» на площадке Нефтегазового кластера в рамках подготовки к Тюменскому нефтегазовому форуму 2021
Пресс-релизы
23-24 июня приглашаем на международный онлайн Симпозиум SCIF по экологическим аспектам деятельности химических производств
Пресс-релизы
27-29 октября 2021 года состоится II Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы электрохимии, экологии и защиты от коррозии»
Пресс-релизы
На выставке «Нефтегаз-2021», которая откроется на следующей неделе, будет организована зона бизнес-презентаций
Пресс-релизы
II Международная конференция «КОРРОЗИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ» пройдет 15-17 сентября 2021 в Санкт-Петербурге