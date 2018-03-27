Уважаемые коллеги!

В период с 15 по 17 мая 2018 года на ВДНХ в современном павильоне №75 состоится 14-й Московский международный форум и выставка «Точные измерения – основа качества и безопасности», которые проводятся ежегодно в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2014 г. № 541-р и приурочены ко Всемирному Дню метрологии – 20 мая.

Организатором мероприятий являются Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) при содействии Аппарата Правительства Российской Федерации и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Стратегическая задача форума и выставки – создание международной коммуникационной платформы и содействие кооперации в российской системе измерений с целью удовлетворения потребностей страны и общества в высокоточных измерениях. Консолидация усилий власти, науки и бизнеса для развития отечественного приборостроения, повышение эффективности российской системы измерений, совершенствование нормативной базы метрологии и приборостроения с учетом современных международных тенденций для формирования финансовых механизмов поддержки инноваций и их продвижение.

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА:

METROLEXPO / МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ – Выставка средств измерений, испытательного оборудования и метрологического обеспечения.

– Выставка средств измерений, испытательного оборудования и метрологического обеспечения. CONTROL&DIAGNOSTIC / КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА – Выставка промышленного оборудования и приборов для технической диагностики и экспертизы.

– Выставка промышленного оборудования и приборов для технической диагностики и экспертизы. PROMAUTOMATIC / ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ – Выставка оборудования и программного обеспечения для технологических и производственных процессов.

– Выставка оборудования и программного обеспечения для технологических и производственных процессов. LABTEST / ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – Выставка аналитических приборов и лабораторного оборудования промышленного и научного назначения.

– Выставка аналитических приборов и лабораторного оборудования промышленного и научного назначения. RESMETERING / УЧЁТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ – Выставка технологического и коммерческого учета энергоресурсов.

– Выставка технологического и коммерческого учета энергоресурсов. WEIGHT SALON / ВЕСОВОЙ САЛОН – Выставка весов и весового оборудования.

На выставочной площадке будут представлены новейшие разработки в области приборостроения от крупнейших российских и зарубежных производителей. Совместное проведение выставок по смежным темам в области средств измерений позволяет посетителям получить уникальную возможность оперативного поиска решений по всему комплексу вопросов, связанных с оснащением и модернизацией собственной приборной базы самыми современными, точными и информативными измерительными технологиями и оборудованием.

Ключевые партнеры выставки:

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России)

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

Государственная корпорация «Ростехнологии»

Государственная корпорация «Роскосмос»

ОАО «РЖД»

Фонд «Сколково»

Фонд содействия инновациям

АО «РВК» — Государственный фонд фондов и институт развития Российской Федерации

КОНГРЕССНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА:

Выставочные разделы объединены в единую профессиональную деловую программу ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА МЕТРОЛОГОВ И ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ.

В рамках съезда:

Пленарное заседание.

Дискуссионные секции.

Круглые столы.

Семинары участников выставки.

Отраслевые и корпоративные совещания.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА:

Всероссийская выставочно-конкурсная программа «За единство измерений», которая проводится на базе испытательного центра ФБУ «Ростест-Москва», на присуждение Знаков Качества СИ, Золотых и Платиновых медалей выставки. Основная цель конкурса – аттестация приборов и оборудования, относящихся к различным средствам измерений, диагностики, испытаний и аналитики, на соответствие их высоким метрологическим характеристикам и качеству, а также награждение наиболее интерактивных выставочных экспозиций и активных участников съезда метрологов и приборостроителей.

СТАТИСТИКА ФОРУМА 2017:

Общая выставочная площадь: 6000 м 2 .

. Количество посетителей: 5000 чел .

. Участники выставки: 290 компаний .

. Стран участников: 11 (Россия, США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Австрия, Чехия, Япония, Китай, Республика Беларусь).

Коллективные экспозиции: 11 (ГК «Росатом», Концерн Радиоэлектронные Технологии, ГК«Роскосмос», ОАО«РЖД», Фонд «Сколково», МВД России, Ростехнадзор, ФАНО России, Фонд содействия инновациям, Государственные региональные ЦСМ, национальные метрологические институты).

Представленные приборы: 2500 единиц.

Количество участников симпозиума: 1200 специалистов.

Представленные доклады и презентации: 55.

Лауреаты конкурсной программы «За единство измерений»: 56 компаний.

ПОСЕЩЕНИЕ ФОРУМА:

Посещение выставки и съезда (без пакета участника) – БЕСПЛАТНО (в том числе при отсутствии пригласительного билета). Вам только необходимо зарегистрироваться при входе в павильон или сайте форума. Регистрация на сайте форума поможет вам сэкономить время и заранее получить необходимое количество пригласительных билетов.

Павильоне №75 расположен всего в 5 минутах пешком от Главного входа ВДНХ и 10 минутах пешком от станции метро «ВДНХ». Также добраться до павильона теперь можно всего за несколько минут на маршрутном автобусе №33К от метро «ВДНХ» или «Ботанический сад», который следует по территории ВДНХ. Интервал движения от 5 до 10 минут. Пассажиры могут оплатить проезд картой «Тройка», билетами «Единый» и «90 минут».

УЧАСТИЕ С ВЫСТАВОЧНЫМ СТЕНДОМ:

Для получения условий участия выставочным стендом, пожалуйста, обращайтесь в Дирекцию форума.

УЧАСТИЕ В СЪЕЗДЕ С ПАКЕТОМ УЧАСТНИКА:

Для получения условий участия в съезде метрологов и приборостроителей с пакетом участника, пожалуйста, обращайтесь в Дирекцию форума.

ДИРЕКЦИЯ ФОРУМА:

www.metrol.expoprom.ru +7 (495) 937-40-23 metrol@expoprom.ru