В «Экспоцентре» сегодня открылась 27-я международная специализированная выставка «Интерлакокраска-2023», которая проходит с 28 февраля по 3 марта в павильоне «Форум». За более чем четверть века своей истории она стала главным выставочно-конгрессным проектом для лакокрасочной промышленности в нашей стране.

В свете текущих событий выставка «Интерлакокраска-2023» особенно актуальна для поиска новых решений. В этом году выставка собрала более 200 компаний из Германии, Ирана, Китая, Республики Беларусь, России, Турции, Эстонии. Среди них – производители и поставщики готовой лакокрасочной продукции, сырья, оборудования и технологий, научно-исследовательские организации, инженерно-конструкторские и сервисные компании.

Зарубежная продукция представлена известными производителями, такими как Ataman Kimya, Ranguin, Dingxin, Hecckem Chemicals, Novachem Oü, «Пассатсталь», «Петер-Лакке», BPC Boyasan. Среди российских участников – «Аллнекс», «Еврохим-1 ФД», «Метаполимер», «Русал», «Русхимсеть», «Салаватский нефтехимический комплекс», «Сибур».

В экспозиции площадью свыше 12 000 кв. м представлены новейшие материалы для обработки различных поверхностей, сырье для всех видов ЛКМ, оборудование для производства покрытий и нанесения ЛКМ, дозирующее и моющее оборудование, системы очистки и переработки отходов и многое другое. Дальнейшее развитие получили салоны «Обработка поверхности», «Покрытия со специальными свойствами», «Защита от коррозии».

Традиционно выставку сопровождает тематически насыщенная деловая программа. Сегодня состоялся Международный лакокрасочный форум.

Участники форума обсудили перспективы отрасли, возникшие в сложившихся условиях нестандартные решения на рынке сырья, программу импортозамещения в России, новую логистику в 2023 году и другие важные темы.