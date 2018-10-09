17 октября в отеле InterContinental подведут итоги опроса крупнейших заказчиков нефтесервисных услуг.

Опрос проводится в номинациях: полевая геофизика, сейсморазведка и ВСП; ГИРС; эксплуатационное и разведочное бурение; телеметрия, ГНБ; ЗБС; долотный сервис; ТКРС, РИР и ловильный сервис; ГРП; сопровождение буровых растворов; цементирование скважин; колтюбинг; обслуживание УЭЦН.

В группе «Полевая геофизика, сейсморазведка и ВСП» оценивались:

АО «Башнефтегеофизика», АО «Волгограднефтегеофизика», ООО «Газпром георесурс», ОАО «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегазгеофизика», АО «ГЕОСВИП», ООО «Геосейс-Сервис», ПАО «Геотек Сейсморазведка», ОАО «Когалымнефтегеофизика», ОАО «Краснодарнефтегеофизика», ОАО «Нарьянмарсейсморазведка», АО «Калининграднефтегеофизика», ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика», ОАО «Пермнефтегеофизика», ПАО «Самаранефтегеофизика», ООО «СКФ Гео», ПАО «Ставропольнефтегеофизика», ООО «ТНГ-Групп», ООО «Тюменская сервисная геофизическая компания», ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофизика», ООО «Удмуртнефтегеофизика», АО «Пангея», Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк.», АО «Южморгеология», ОАО «Якутскгеофизика».

В группе «ГИРС» оценивались:

АО «Башнефтегеофизика», ООО «Везерфорд», АО «Волгограднефтегеофизика», ООО «Газпром георесурс», ЗАО «НТЦ ГЕОТЕХНОКИН», ОАО «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегазгеофизика», ООО «ПИТЦ «Геофизика», ООО «Гео Сервисная Компания», АО «Геолад-ГИС», ПАО «Геотек Сейсморазведка», ООО «Геофизсервис», ОАО «Когалымнефтегеофизика», ОАО «Коминефтегеофизика, ОАО «Краснодарнефтегеофизика», ООО «ПКФ «ГИС Нефтесервис», ООО «НЕККО», ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика», ООО «Оренбургнефтегеофизика», АО «НК Паритет», ОАО «Пермнефтегеофизика», ООО «Русгеосервис», АО «РМНТК Нефтеотдача», ПАО «Самаранефтегеофизика», ЗАО «Северная геофизическая экспедиция», ООО «ТНГ-Групп», ООО «Тюменская Геофизическая Компания», ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофизика», АО «Поморнефтегазгеофизика», ООО «Урайнефтегеофизика», ЗАО «ДИНЕР», ООО «Универсал-Сервис», АО «Калининграднефтегеофизика», Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк.», ООО «СНК», ООО «ОТК-Сервис», ООО «СНГК», ООО «Юганскнефтгазгеофизика», ОАО «Якутскгеофизика», АО «Ямалпромгеофизика».

В группе «Эксплуатационное и разведочное бурение» оценивались:

ERIELL, ООО «БКЕ», ООО «БКЕ Шельф», ООО «ВПТ-НЕФТЕМАШ», ООО «Газпром бурение», ООО «Интегра-Бурение» (ГК «Интегра»), ООО «КАТОЙЛ-Дриллинг», ООО «НК Красноленинскнефтегаз», ООО «Мегион-Геология», ООО «Нафтагаз-Бурение», ООО «Нова Энергетические услуги» (Инвестгеосервис), ООО «НСХ «Азия Дриллинг» (ГК Нефтьсервисхолдинг), ООО «РН-Бурение», АО «Сибирская сервисная компания» (ССК), АО «Таргин Бурение», ООО «УК «Татбурнефть», ООО «КЦА ДОЙТАГ Дриллинг ГмбХ», ООО «Новоуренгойская буровая компания», ООО «БНГРЭ», ООО «СГК-Бурение», ООО «Газпром флот», ООО «Северстрой», ОАО «Усинскгеонефть», ЗАО «Архангельскгеолразведка», ООО «ТехноВеЛ», ООО «РуссИнтегра-Пионер», ООО «Буровая строительная компания», ООО «АРГОС», ООО «Буровые Системы», ООО «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция», ООО «РМНТК-термические системы», ЗАО «ИнвестгеоСервис», ООО «СК «ПНГ», ООО «Петротул», ООО «Азнакаевский горизонт».

В группе «Телеметрия, ГНБ» оценивались:

АО «Башнефтегеофизика», ООО НПП «БУРИНТЕХ», ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК», ООО НП «Горизонт», ООО «Мегионское Управление Буровых Работ», ООО «НьюТек Сервисез, ООО СК «ПетроАльянс», ООО «Петротул», ПАО «Самаранефтегеофизика», ООО «ТехГеоБур», ООО «Техгеосервис», ООО «Траектория Сервис», Филиал «ССК-Технологии» (ССК), ООО «Центр горизонтального бурения», АО «Бейкер Хьюз», Компания «Халлибуртон Интернэшнл Инк.», ООО «Везерфорд», Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк.», ООО «Смит Сайбириан Сервисез», ООО «ИСК «Петро Инжиниринг», ООО «Буровые технологии», ООО «Геонавигация» (ООО «ТНГ-Групп»), ООО «Геонавигатор», ООО «ЭхоСервис», ООО «Феникс ТСР», ООО НПП «БУРМАКС», ООО «БИТАСЕРВИС».

В группе «ЗБС» оценивались:

ООО «БКЕ», ООО «НСК «Бурсервис-Пермь», ООО «Газпром бурение», АО «Инвестгеосервис», ГК «Интегра», ООО «Катобьнефть», ООО «Национальная Буровая Компания», АО «РМНТК Нефтеотдача», ООО «РН-Бурение», АО «Самотлорнефтепромхим», ООО «Таграс-РемСервис», ООО «Таргин КРС», ООО «УК «Татбурнефть», ЗАО «Удмуртнефть-Бурение», АО «УПНП и КРС», ООО «Буровые системы», ООО «АРГОС», ООО «ИДС», ООО «ЮБК», ООО «БРИС», ООО «Интеллект Дриллинг Сервисез», ООО «РуссИнтеграл «Варьеган-Ремонт», ООО «ГОЛЬФСТРИМ».

В группе «Долотный сервис» оценивались:

ООО НПП «БУРИНТЕХ», ООО «Буровая Сервисная Компания «Ринако», ООО «Буровые технологии», ООО «Бурсервис», ООО «НьюТек Сервисез», АО «Пермнефтемашремонт», ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг», ООО «Петротул», АО «Бейкер Хьюз», Компания «Халлибуртон Интернэшнл Инк.», ООО «Траектория Сервис», ООО «ВолгаБурСервис», Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк.», ООО «НОВ ОЙЛФИЛД СЕРВИСЕЗ ВОСТОК», ООО «Перекрыватель», ООО «Химбурсервис»

В группе «ТКРС, РИР и ловильный сервис» оценивались:

ООО «Газпром подземремонт Уренгой», ООО НТЦ «ГеотехноКин», ЗАО «Ермаковское предприятие по ремонту скважин», ОАО «Инком», ООО «КомиКуэст Интернешнл», ООО «КРС Евразия» (БКЕ), ООО «Норд-Сервис», ООО «Обьнефтеремонт» (ГК «Интегра»), ООО «Пермнефтеотдача» (ГК «Нефтьсервисхолдинг»), АО «Самотлорнефтепромхим», АО «Сибирская сервисная компания» (ССК), ООО «Таргин КРС», ОАО «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция», АО «УПНП и КРС», АО «РМНТК Нефтеотдача», ООО «Уренгойстройремдобыча», ООО «Лангепасско-Покачевское УРС», ООО НК «Мастер Нефть», ООО «Максима», ООО «Бузулукская Нефтесервисная Компания», ООО «Бургеоком», ООО «ВЕЛА-Петролеум», ООО «КАМА-нефть», ООО «ТОТ», ООО «НефтеГазМаш», ООО СК «Регион нефть», ООО «СК Навигатор», ООО «НЕДРА», ООО «АРГОС»-ЧУРС, ООО «НСХ «Азия Дриллинг», ООО «ТаграС-РемСервис», ООО «Гольфстрим», ООО «РуссИнтеграл-Варьегангемонт», Филиал ООО «РН-Сервис», ООО «СНК», ООО «ДенКАРС», ООО «Везерфорд», ООО «Крезол-Нефтесервис», ООО НПП «Буринтех», ООО «Акрос», ООО «НьюТек Сервисез», ООО «Синергия Технологий», ООО «Сервисный Центр СБМ», ООО «Консолидейтед Сервисиз», ООО «Белоруснефть-Сибирь».

В группе «Сопровождение буровых растворов» оценивались:

ООО «Азтек Дриллинг», ООО «Акрос», ЗАО «Биотехальянс», ООО НПП «БУРИНТЕХ», ООО ПСК «Буртехнология», ООО «Инко-Сервис», ООО СК «ПетроАльянс», ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг», ООО «РИОХИМ», ООО «Сервисный Центр СБМ», Современные Сервисные Решения (ГК Миррико), ООО «СпецПетроСервис», Филиал «ССК-Технологии» (ССК), Компания «Халлибуртон Интернэшнл ГмбХ», ООО «ТаграС-РемСервис», ООО «БЭТА Трэйд», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ООО «Лукойл-Инжиниринг», ЗАО «ИкФ-Сервис», АО «Сибирская сервисная компания», АО «Бейкер Хьюз», Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк.», ООО «Ай Ди Эс Дриллинг», ГК «Геотекст», ООО «Алнэко», ООО «СБК-ТЕХНОСЕРВИС», Филиал «ССК-Технологии» (ССК), ООО «УНСК».

В группе «Цементирование скважин» оценивались:

ООО «Буровые Системы», ООО «Мегионское Тампонажное Управление», НСХ Азия Дриллинг (ГК Нефтьсервисхолдинг), ООО СК «ПетроАльянс», ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг», ПНГ, СК, ГК «Сервис Крепления Скважин», ГК (СКС-Сибирь), ООО «Татбурнефть-ЛУТР», Филиал «Управление цементирования скважин» (ССК), ООО «Центр цементирования скважин» (Газпром бурение), ООО «СКБ-ТЕХНОСЕРВИС», ООО «СТУ», Компания «Шлюмберже Лоджелко, Инк», АО «ССК», ООО «Северстрой», Компания «Халлибуртон Интернэшнл ГмбХ», ООО «Интегра Сервисы» (ГК Интегра).

В группе «Колтюбинг» оценивались:

ООО «Бустерлифт», ООО «Газпром подземремонт Уренгой», ЕВС, ПФ Кубаньгазгеофизика (ООО «Газпром георесурс»), НТЦ КРС, Ойл-Сервис, ООО «Пакер Сервис», ОАО «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция», Татнефть-АктюбинскРемСервис, УралДизайн-ПНП, ООО «Фракджет-Волга», ООО «Ямал Петросервис», ООО «Рок Инжиниринг Сервисез», ОАО «Когалымнефтегеофизика», АО «БВТ», ООО «ТаграС-РемСервис», Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк.», ООО «Везерфорд», ООО «РуссИнтеграл «Варьеган-Ремонт».

В группе «ГРП» оценивались:

ООО «КАТКонефть», ЗАО СП «МеКаМинефть», ООО «Нефтегазтехнология», ООО «Пакер Сервис», ООО «РН-ГРП», ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис», ООО «Везерфорд», Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк.», Компания «Халибуртон Инт, гмбх», ООО «Арктик газ сервис», ООО «Кежуй Нефтегазовые Услуги», ООО «Альянс Сервис», ООО «Ньютех Велл Сервис».

В группе «Обслуживание УЭЦН» оценивались:

ООО «ПК «Борец», Механик, МЕХТА, ООО «Новомет-Сервис», ООО «Сервисная Компания «Новые технологии», ООО «Римера-Сервис», ООО «Сервис центр ЭПУ», Система-Сервис, УК, ООО «Таргин Механосервис», Электрон, Алмаз, АЛНАС (ГК «Римера»), ООО «Лукойл-ЭПУ Сервис», ООО «Спо-Алнас», ООО «Привод-Нефтесервис», АО «Бейкер Хьюз».

Мероприятие проводится при поддержке: Минпромторга России, ТПП РФ, Ассоциации новые технологии газовой отрасли.

Спонсоры:

ГАЗПРОМБАНК, ТНГ-Групп, Восточно-Сибирская Инжиниринговая компания, АКРОС

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Телефоны: +7(495)514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru