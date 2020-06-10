С 1 июня на КАО «Азот» (входит в АО «СДС Азот») стартовала ремонтная кампания, которая должна завершиться 30 октября. От качества предстоящего ремонта будет зависеть стабильное функционирование всех цехов завода. В этом году это особенно важно, так как в следующем, 2021-м, остановки магистрального газопровода не запланировано.

Основные работы в 2020 году пройдут в цехах аммиак-1, аммиак-2, в цехе карбамида, в цехе № 15 (азотная кислота). Согласно графику капремонтов на 2020 год, первым было остановлено производство в цехе карбамида, с 7 июня капитальный ремонт также начался в цехе аммиак-2.

В цехе карбамида капремонт продлится 14 дней и затронет ключевые позиции: реактор синтеза карбамида R-901, компрессор углекислого газа P-901 и центробежный насос G-907A. Основная сложность ремонта в этом цехе связана с габаритами реактора, его высота составляет 35 метров. К капитальному ремонту данного объекта привлечена подрядная организация ООО «Технология».

В цехе аммиак-1 запланировано отремонтировать несколько важных технологических позиций, в том числе работы будут вестись на котлах-утилизаторах первой ступени поз. 111 а, б. Будет проведено обследование и устранение дефектов реакционных труб печи поз. 107, а также планируется замена змеевика ППВ-1 на блоке теплообменной арматуры поз.107. Все эти и другие мероприятия позволят повысить надёжность работы оборудования и продолжить цеху функционировать в режиме двухгодичных капитальных ремонтов.

В цехе № 15 (азотная кислота) в этом году на агрегате №1 предстоит замена выработавшего свой ресурс нагнетателя нитрозных газов, тарелки и семирядного змеевика в абсорбционной колонне К-31; перфорированной решётки в контактном аппарате Э12/2, предназначенной для равномерного распределения газовой смеси.

Ремонтная кампания 2020 года по сравнению с ремонтной кампанией 2019-го не будет такой масштабной. Но в связи с тем, что в следующем году остановки магистрального газопровода не планируется, в 2020 году предстоит выполнить работы значительной технической сложности и точности. В этом году остановка по газу запланирована на 7 сентября, она продлится 114 часов.

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Для справки:

КАО «Азот» (входит в состав АО «СДС Азот») — крупнейший химический комплекс за Уралом. Предприятие производит и поставляет азотные удобрения для сельхозпроизводителей Сибирского федерального округа; является основным поставщиком аммиачной селитры для горнодобывающей отрасли Сибири и Дальнего Востока с долей рынка в регионе около 85%; производитель 30% общего объёма капролактама в России и 50% общероссийского экспорта продукта.

Общий объём основной продукции, выработанной КАО «Азот» в 2019 г., составил около 4,6 млн тонн. По итогам работы в 2019 г. «Азот» достиг нового исторического максимума по выпуску шести видов продукции: азотной кислоты, карбамида, капролактама, аммиачной селитры, сульфата аммония и КАС (карбамидо-аммиачной смеси).

Предприятие неоднократно становилось лауреатом конкурсов: «100 лучших товаров Кузбасса», «Лучший Бренд Кузбасса», «100 лучших товаров России», «Лидер природоохранной деятельности России».