17 октября в отеле InterContinental состоится круглый стол «Современные инструменты продвижения нефтесервисных услуг»

17 октября в отеле InterContinental (Москва, улица Тверская, 22) состоится двенадцатая ежегодная конференция «Нефтегазовый сервис в России» (Нефтегазсервис-2017). Основная задача конференции – формирование и укрепление прямых связей заказчиков и подрядчиков нефтесервисных работ. На конференции выступают кураторы нефтесервисного блока ВИНК и руководители крупных буровых и геофизических компаний. Обсуждаются слабые места российского нефтесервиса, проблемы локализации технологий и оборудования, роль органов власти и заказчиков в формировании нефтесервисного рынка, вопросы взаимодействия заказчиков и сервисных подрядчиков.

В рамках конференции будут проведены:

Стратегическое развитие и технологические программы нефтегазовых компаний в области разведки и добычи

Современные инструменты успешных продаж в нефтегазовые компании

АО «Зарубежнефть» проводит совещание по вопросу: «Сервисные компании на рынке Вьетнама: потребности в услугах и оборудовании»

Специальная секция «Буровые растворы»

Участники Нефтегазсервис-2017:

Член Комитета Государственной Думы по энергетике Юшаа Газгиреев, заместитель начальник управления регулирования ТЭК ФАС России Александр Голуб, генеральный директор Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров, начальник управления геологии нефти и газа Федерального Агентства по Недропользованию Сергей Шиманский, директор по науке и инновационному развитию АО «Росгеология» Эдмунд Онгемах, начальник управления текущего и капитального ремонта ПАО «НК «Роснефть» Евгений Розенбергер, начальник управления производственной эффективности и технологического транспорта ПАО «НК «Роснефть» Алексей Исаков, начальник управления технологий и инжиниринга ПАО «НК «Роснефть» Василий Киреев, заместитель директора департамента строительства скважин ПАО «НК «Роснефть» Илья Матвеев, руководитель проектов управления технологий и инжиниринга ПАО «НК «Роснефть» Виктор Новиков, руководитель проектов управления технологий и инжиниринга ПАО « НК «Роснефть» Евгений Пилипец, заместитель начальника управления ПАО «Татнефть» Александр Поваляев, менеджер управления обеспечения добычи нефти и производства сервисных работ ПАО «ЛУКОЙЛ» Дмитрий Ринев, заместитель начальника управления скважинных технологий ПАО «НОВАТЭК» Иван Шокарев, начальник управления по строительству и реконструкции скважин

АО «Зарубежнефть» Константин Кемпф, начальник управления МТО и логистики

ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга» Севир Иванов, начальник департамента скважинных технологий ПАО НК «РуссНефть» Евгений Федоров, генеральный директор

ООО «ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Виталий Докунихин, заместитель директора по развитию производства ООО «УК «Татбурнефть» Ильдар Бурганов, исполнительный вице-президент ГК «НьюТек Сервисез» Валерий Бессель, руководитель инженерного отдела по управлению проектами Halliburton Вячеслав Гришанков, директор по продажам Baker Hughes Евгений Чашин и другие специалисты.

Запросить программу конференции

На мероприятии состоится награждение лучших нефтесервисных подрядчиков по итогам ежегодного прямого опроса нефтегазовых компаний. Опрос проводится в следующих номинациях: полевая геофизика, сейсморазведка и ВСП, ГИРС, эксплуатационное и разведочное бурение, телеметрия, ГНБ, ЗБС, долотный сервис, ТКРС, РИР и ловильный сервис, сопровождение буровых растворов, цементирование скважин, колтюбинг, ГРП, обслуживание УЭЦН.

Все участники конференции получают новую настенную карту «Российский нефтегазовый сервис – 2017» и справочник «Нефтегазовый сервис – 2017».

Форматы участия:

• делегатское участие

• участие с краткой презентацией

• выступление с расширенной презентацией

• участие в выставке

• спонсорское участие

• заочное участие

Принять участие в конференции

Телефоны: (495) 788-72-79, 514-58-56, 514-44-68; e-mail: info@n-g-k.ru