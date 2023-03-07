Международное рейтинговое агентство RAEX объявило о присвоении Минерально-химической компании ЕвроХим ESG-рейтинга BB.

Рейтинг сформирован из экологической составляющей ССС [e], социальной составляющей B [s] и управляющей составляющей A [g].

Комментируя присвоение ЕвроХиму ESG-рейтинга, генеральный директор агентства RAEX Дмитрий Гришанков отметил:

– В ESG-рэнкинге RAEX ЕвроХим с рейтингом ВВ располагается в верхней части общего рэнкинга компаний. Мы рады отметить, что компания ЕвроХим осознаёт принципы и цели устойчивого развития и интегрирует их в свою корпоративную культуру, и надеемся, что она продолжит вкладывать ресурсы в улучшение своих показателей.

ESG-рейтинг — оценка устойчивости компании к экологическим (E), социальным (S) и управленческим (G) рискам. Благодаря присвоенному рейтингу компания ЕвроХим сможет и далее развивать свой тренд на открытость, углублённо прорабатывать внутренние процессы, становиться ещё более социально устойчивой и привлекательной для инвесторов.