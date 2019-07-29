Приглашаем принять участие в международной практической конференции «КОРРУСХЕМ: современные технологии защиты от коррозии в химической и нефтеперерабатывающей промышленности», которая состоится 18 сентября 2019 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» в ходе выставки «Химия-2019».

Участники конференции – главные механики, главные инженеры химических и нефтеперерабатывающих заводов России, технические специалисты инжиниринговых компаний, предприятий химического и нефтяного машиностроения, проектных институтов.

Ключевые темы конференции «КОРРУСХЕМ»:

Corrosion Management System – система управления коррозией на химических и нефтегазовых предприятиях — как часть общей системы управления, которая связана с разработкой, внедрением, анализом и поддержкой антикоррозионной политики на всех этапах: выбор материалов, мониторинг, диагностика, предупреждение, защита. Вопросы актуализации свода национальных стандартов и отраслевой нормативной документации для предприятий химического и нефтяного машиностроения применительно к антикоррозионной политике. Вопросы системной диагностики и предупреждения коррозионных процессов на производстве. Современные подходы к решению проблем защиты оборудования НХК и НПЗ от коррозии с целью повышения уровня безопасности: инновационные противокоррозионные реагенты, покрытия и материалы.

Организаторы конференции – межотраслевой журнал «Химическая техника», АО «ЭКСПОЦЕНТР».

Партнер конференции – «СОПКОР» (Ассоциация содействия в реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты и технической диагностики).

Место проведения: Павильон 2, зал семинаров №4 (первый этаж – галерея), «Экспоцентр», Краснопресненская наб., 14.

Время проведения: с 10 до 14.00.

Делегатское участие бесплатно, регистрация обязательна. Скачать форму для регистрации.

По вопросам участия с докладом: info@chemtech.ru или по тел. +7 (812) 6456774.

По вопросам размещения рекламы в рамках конференции (вложения в материалы участников, установка баннеров, рекламные буклеты в зоне регистрации): pr@chemtech.ru, тел. +7 (812) 6456774