НИИК получил положительное заключение Главгосэкспертизы по проектной документации на производство минеральных удобрений для компании «Инвестхимагро»

Новое производство будет построено в городе Карабаш Челябинской области. Проект реализует компания «Инвестхимагро». Завод будет производить минеральные удобрения объемом до 664 тыс. тонн в год.

Сульфат аммония является новым продуктом, в проектировании производства которого НИИК принимает участие. Это новый опыт и новые референции для компании.

По мнению экспертов, проект будет успешным, поскольку в регионе практически нет заводов, изготавливающих подобную продукцию. Запуск нового производства обеспечит Карабашский городской округ дополнительными налоговыми поступлениями и позволит создать до 350 рабочих мест.

Спрос же на минеральные удобрения в России постепенно растет, причем наблюдается сдвиг от использования простых марок в сторону сложных, обеспечивающих внесение всей гаммы питательных веществ в различных пропорциях, зависящих от вида выращиваемой культуры и типа почвы. Поэтому поставки минеральных удобрений могут вестись во все сельскохозяйственные регионы России и за ее пределы.

Справка:

Научно-исследовательский и проектный институт карбамида на протяжении почти 70 лет деятельности занимает одно из ведущих мест на рынке инжиниринговых услуг в области разработок и проектирования производств аммиака, карбамида, меламина, азотной кислоты, аммиачной селитры, метанола, водорода и других химических продуктов.

НИИК выполняет анализ эффективности новых крупных производственных комплексов и реализацию этих проектов.

НИИК обладает единственной в РФ собственной технологией производства карбамида.