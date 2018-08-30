Для компании Аумунд важно взаимодействие не только с заказчиками и конечными пользователями оборудования, но и с проектными институтами, поскольку дает возможность компании совершенствовать технологии и оборудование, а кроме того позволяет на стадии предпроектных и проектных проработок предлагать варианты по внедрению современные решений на действующих предприятиях при модернизации/переоборудовании, увеличивая тем самым производственные мощности и т.д.

Поэтому на данное мероприятие были приглашены участники от более 20-ти проектных организаций из Санкт-Петербурга, Москвы, Тулы, Новосибирска, Минска и т.д. Специализации данных проектных компаний покрывают практически все отрасли промышленности, где используются сыпучие грузы — от цементной и металлургической промышленностей, до горной добычи, энергетики, химии и портов.

Для более 50-ти участников специалисты АУМУНД рассказали об оборудовании компаний, входящих в группу Аумунд: Аумунд Фердертехник, Шаде Лагертехник и Самсон Материалс Хендлинг. Особый интерес вызвали темы, связанные с вертикальным подъемом ковшовыми элеваторами при большой производительности и с максимальными высотами, различные виды разгрузки бункеров и силосов для залипающих материалов как пластинчатыми питателями, так и лопастными разгружателями, а также вопросы связанные с комплексами по разгрузке вагонов с последующим хранением материала в автоматизированных складах с кратцер-кранами.

Тот факт, что приглашенные проектные институты специализируются на самых разных отраслях промышленности сделал дискуссии и обмен опытом крайне интересным и плодотворным для всех участников, так как нередко для решения одной и той же технологической задачи в разных отраслях промышленности имеются совершенно разные традиционные решения. Все участники выразили единогласное мнение, что проведение подобных встреч на регулярной основе будет очень полезно.

Справка о компании

Фирма Аумунд, Германия, основанная в 1922 году, является мировым лидеров в области разработки и производства оборудования для приема, транспортирования, усреднения и складирования сыпучих грузов. С Россией и странами СНГ компания Аумунд работает уже более 20-ти лет. За это время поставлено более 1.000 машин.

В 2008 г. в Москве было открыто Российское представительство Aumund Fördertechnik GmbH. В 2017 году головной компанией принято решение о переводе представительства в Санкт Петербург. Данное решение было продиктовано необходимостью более активной работы с проектными институтами и организациями, которые исторически сконцентрированы в Санкт-Петербурге, как — культурной и академической столице. В настоящее время Представительство находится в историческом центре города, на Малой Морской улице, 18/1.

Фирма Аумунд рассматривает российский рынок как один из ключевых в мире и делает все шаги для усиления здесь своих позиций.