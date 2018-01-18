Конференция ПРОЕКТО в Санкт-Петербурге — диалоговая площадка по обсуждению инжиниринговых решений для создания, модернизации и развития инфраструктуры предприятий ТЭК
29 марта 2018 года в Санкт-Петербурге состоится очередная VIII Международная практическая конференция ПРОЕКТО, которая в прошлом году собрала рекордное количество участников – 360 человек приняли приглашение организаторов, из них 34 являлись представителями иностранных компаний.
Специфика мероприятия заключается в предоставлении реальной диалоговой площадки для обсуждения инжиниринговых решений, обмена новыми идеями между ведущими специалистами и начальниками служб предприятий из России, Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Италии, Китая, Франции, Англии, Германии.
С более подробным отчетом можно ознакомиться на официальном сайте конференции:
www.projecto.tech
Тематика конференции — Инжиниринговые решения для создания, модернизации и развития инфраструктуры предприятий ТЭК. Энергоэффективные технологии в газовой отрасли, эволюция роли СПГ.
Ключевые темы мероприятия:
- Индустрия 4.0 в нефтегазопереработке, горнорудной промышленности.
- Единая отраслевая техническая политика на основе обновляемого свода стандартов.
- Инновационные методы проектирования.
- Применение цифровых моделей при управлении строительством.
- Внедрение современных газовых технологий, решения для СПГ.
- Перевалка жидких углеводородов, разработки технологических решений подготовки нефти и газа к переработке.
- Преимущества управления проектами на условиях EPC (M).
- Комплексное оснащение предприятий.
- Внедрение инновационных технологий, способствующих минимизации проектных рисков и эффективной реализации проектов
- Аналитика больших данных на НПЗ, НХК и химических предприятиях.
Что нового Вас ожидает в марте 2018 года:
- Новое! Детальный разбор интеллектуального проектирования и создания инженерных моделей, а также применение цифровых технологий при управлении строительством.
- Будут включены сase study по анализу осуществленных проектов заправочных комплексов СПГ, профильная экспозиция, доклады авторитетных специалистов, круглые столы и, конечно, обмен мнениями с коллегами.
- Технический визит на производство гибких плоскосворачиваемых рукавов.
- Конференция проходит совместно с INTRA-TECH (www.intra-tech.ru). Главным предметом обсуждения на конференции, которая продлится три дня, станут специализированные сервисы, отдельная секция нефтяного и химического машиностроения, обсуждение вопросов эксплуатации и ремонта компрессоров, насосов, арматуры; вопросов безопасности на предприятиях добычи, транспортировки, переработки нефти и газа, ГМК и ЦБК и многое другое.
Среди постоянных участников: СИБУР, Газпром, Роснефть, Татнефть, Транснефть, НОВАТЭК, Ямал СПГ, SOCAR, Газпром проектирование, CRYOSTAR, Neste Jacobs, Гипрогазцентр, ФосАгро, СамараНИПИнефть, СургутНИПИнефть, Башнефть.
Целевая аудитория: главные механики, главные инженеры, главные энергетики, главные технологи, проектные организации и институты, руководители служб эксплуатации, технические директора и начальники отдела капитального строительства.
Будем рады видеть Вас и Ваших коллег на данном мероприятии. В случае принятия положительного решения в отношении поддержки конференции, а также — выступления с докладом, просьба связаться с Оргкомитетом (контакты ниже) и дать соответствующее указание сотрудникам зарегистрировать всех участников вашей компании на сайте projecto.tech.
Предоставляется скидка 15% на раннюю регистрацию до 31 января 2018
Адрес проведения: г. Санкт-Петербург, ARTPLAY, Красногвардейская площадь, 3
Дата проведения: 29 марта 2018 года
Официальный сайт Конференции: projecto.tech
Соорганизатор: Журнал «Химическая техника» chemtech.ru
Координаты Оргкомитета
Market Skipper
+7 (812) 331-44-20
event@m-skipper.ru