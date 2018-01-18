Конференция ПРОЕКТО в Санкт-Петербурге — диалоговая площадка по обсуждению инжиниринговых решений для создания, модернизации и развития инфраструктуры предприятий ТЭК

29 марта 2018 года в Санкт-Петербурге состоится очередная VIII Международная практическая конференция ПРОЕКТО, которая в прошлом году собрала рекордное количество участников – 360 человек приняли приглашение организаторов, из них 34 являлись представителями иностранных компаний.

Специфика мероприятия заключается в предоставлении реальной диалоговой площадки для обсуждения инжиниринговых решений, обмена новыми идеями между ведущими специалистами и начальниками служб предприятий из России, Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Италии, Китая, Франции, Англии, Германии.

С более подробным отчетом можно ознакомиться на официальном сайте конференции:

www.projecto.tech

Тематика конференции — Инжиниринговые решения для создания, модернизации и развития инфраструктуры предприятий ТЭК. Энергоэффективные технологии в газовой отрасли, эволюция роли СПГ.

Ключевые темы мероприятия:

Индустрия 4.0 в нефтегазопереработке, горнорудной промышленности.

Единая отраслевая техническая политика на основе обновляемого свода стандартов.

Инновационные методы проектирования.

Применение цифровых моделей при управлении строительством.

Внедрение современных газовых технологий, решения для СПГ.

Перевалка жидких углеводородов, разработки технологических решений подготовки нефти и газа к переработке.

Преимущества управления проектами на условиях EPC (M).

Комплексное оснащение предприятий.

Внедрение инновационных технологий, способствующих минимизации проектных рисков и эффективной реализации проектов

Аналитика больших данных на НПЗ, НХК и химических предприятиях.

Что нового Вас ожидает в марте 2018 года:

Новое! Детальный разбор интеллектуального проектирования и создания инженерных моделей, а также применение цифровых технологий при управлении строительством.

Детальный разбор интеллектуального проектирования и создания инженерных моделей, а также применение цифровых технологий при управлении строительством. Будут включены сase study по анализу осуществленных проектов заправочных комплексов СПГ, профильная экспозиция, доклады авторитетных специалистов, круглые столы и, конечно, обмен мнениями с коллегами.

профильная экспозиция, доклады авторитетных специалистов, круглые столы и, конечно, обмен мнениями с коллегами. Технический визит на производство гибких плоскосворачиваемых рукавов.

Конференция проходит совместно с INTRA-TECH (www.intra-tech.ru). Главным предметом обсуждения на конференции, которая продлится три дня, станут специализированные сервисы, отдельная секция нефтяного и химического машиностроения, обсуждение вопросов эксплуатации и ремонта компрессоров, насосов, арматуры; вопросов безопасности на предприятиях добычи, транспортировки, переработки нефти и газа, ГМК и ЦБК и многое другое.

Среди постоянных участников: СИБУР, Газпром, Роснефть, Татнефть, Транснефть, НОВАТЭК, Ямал СПГ, SOCAR, Газпром проектирование, CRYOSTAR, Neste Jacobs, Гипрогазцентр, ФосАгро, СамараНИПИнефть, СургутНИПИнефть, Башнефть.

Целевая аудитория: главные механики, главные инженеры, главные энергетики, главные технологи, проектные организации и институты, руководители служб эксплуатации, технические директора и начальники отдела капитального строительства.

Будем рады видеть Вас и Ваших коллег на данном мероприятии. В случае принятия положительного решения в отношении поддержки конференции, а также — выступления с докладом, просьба связаться с Оргкомитетом (контакты ниже) и дать соответствующее указание сотрудникам зарегистрировать всех участников вашей компании на сайте projecto.tech.

Предоставляется скидка 15% на раннюю регистрацию до 31 января 2018

Адрес проведения: г. Санкт-Петербург, ARTPLAY, Красногвардейская площадь, 3

Дата проведения: 29 марта 2018 года

Официальный сайт Конференции: projecto.tech

Соорганизатор: Журнал «Химическая техника» chemtech.ru

Координаты Оргкомитета

Market Skipper

+7 (812) 331-44-20

event@m-skipper.ru