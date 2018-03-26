Мероприятие прошло в рамках подготовки к Национальному нефтегазовому форуму и Выставке «НЕФТЕГАЗ-2018».

Представители Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и Комитета по энергетической политике и энергоэффективности РСПП, а также руководители лидирующих компаний нефтегазового сектора и отраслевые эксперты обсудили широкий круг тем, связанных с реализацией политики импортозамещения в сфере добычи, транспортировки и переработки углеводородов.

В рамках первой сессии «Импортозамещение в нефтегазовой сфере: текущие результаты, достижения и актуальные проблемы» модератор дискуссий, президент Союза Нефтепромышленников России Геннадий Шмаль подчеркнул, что отечественная нефтегазовая промышленность постоянно решает задачу импортозамещения на протяжении всей своей истории.

«Текущее соотношение отечественных и импортных составляющих инфраструктуры нефтяных компаний в России составляет 50% на 50%. Приемлемый показатель я оцениваю на уровне 80% на 20% в пользу компонентов, произведенных в России. К 2020 году нужно выйти на уровень 70% на 30%», — продолжил он.

По его словам, импортозамещение должно сегодня включать в себя не только оборудование, но и технологии, а также компетенции в инжиниринге, который остается проблемным звеном в производственном цикле в РФ.

Выступление Максима Нечаева, директора по консалтингу компании IHSMarkit в России сосредоточилось на развитии идеи о том, импортозамещение является главным средством повышения объемов производства нефти в России и повышения ее качества. При себестоимости в $4 за баррель Россия остается конкурентоспособной на мировом рынке, но ограничения по договору с ОПЕК в 11 млн. баррелей в сутки позволит США в скором времени обогнать РФ за счет роста добычи объемов легкой нефти из сланца на импорт на традиционные рынки сбыта нефти из России в Азию.

Заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ Евгений Муратов сообщил, что сегодня существует план по импортозамещению с определенными показателями импортонезависимости к 2020 году. «Общий план по импортозамещению должен синхронизироваться с планами развития компаний. Нефтегазовые игроки в последние 2 года активно взялись за работу с поставщиками в сегментах, затронутых санкциями – сейсморазведка, подводная добыча, геологораведка и т.д. Нужны турбины, компрессоры, резервуары для работы под высоким давлением и т.д. Мы видим отечественные заводы, которые за 2-3 года смогут освоить выпуск всего необходимого», — отметил он.

Чиновник также добавил, что за последние 3 года на поддержку экспорта, проектную разработку, субсидии запуска пилотных партий решений в рамках импортозамещения были направлены 15 млрд рублей: в основном на шельфовые проекты, разработку катализаторов в нефтехимии и локализацию импортных технологий.

Глава корпорации Shellв России Седерик Кремерс отметил высокий потенциал вложений в технологическое обеспечение добычи ресурсов в сотрудничестве с местным промышленным комплексом. Он привел пример проекта «Сахалин-2», указав, что сотрудничество с местными и федеральными властями помогло его компании передать контракты 400 российским поставщикам на общую сумму в $25 млрд.

В России Shell тесно сотрудничает с компаниями «Буринтех», «Совкомфлот», портовым комплексом в Усть-Луге, а также с «Газпромом». Г-н Крамерс подчеркнул, что привлечение местных игроков стимулирует конкуренцию и положительно влияет на показатели проектов, реализуемых его компанией в нашей стране.

Павел Ревель-Муроз, вице-президент ПАО «Транснефть» назвал санкции стимулом дальнейшего развития импортозамещения в работе компании. «В настоящий момент мы работаем над развитием 26 типов оборудования для импортозамещения. Работы по 12 из них ведутся за счет нашей компании, еще 14 финансируются за счет заводов-изготовителей. В Челябинске в 2016 году запущен завод по производству магистрального насосного оборудования (200 насосов в год). Сегодня продукция этого класса на объектах «Транснефть» на 100% отечественная», — заявил он.

Также компания выпускает собственные противотурбулентные присадки за счет работы предприятия в Татарстане с выпуском в 3000 тонн в год и потенциалом в 10 000 тонн, полный спектр запорно-регулирующей арматуры. Ведутся работы по запуску производства высоковольтных электродвигателей, электроприводов и т.д. В 2015 году уровень российских компонентов в инфраструктуре компании составлял 91%, в 2017 – 93%, к 2020 году планируется достичь 97%.

В выступлении Сергея Архипова, директора департамента технологических партнерств и импортозамещения ПАО «Газпром нефть», отмечалось, что до 2025 года потенциал импортозамещения в плане внедрения компонентов российского производства в нефтегазовой отрасли составляет 1 трлн рублей.

По его словам, четыре фундаментальные проблемы в нефтегазовой отрасли РФ на сегодня включают в себя недостаточный уровень коммерциализации российских разработок, множество из которых «уезжают» из РФ за рубеж. Остро стоит задача стандартизации в рамках совместной разработки месторождений крупными добывающими компаниями. Также, по его словам, программы вузов по подготовке профильных специалистов нужно усиливать курсами по коммерциализации технологий.

Виктория Тургенева, партнер KPMG в рамках практики по работе с компаниями нефтегазового сектора, специалист по вопросам налогового и юридического консультирования, подчеркнула, что самая эффективная модель импортозамещения – импортозамещение естественное, тогда как вынужденное или принудительное импортозамещение приводят к снижению конкуренции и снижению эффективности работы. «Задача – создание добавленной стоимости не только для местного рынка, но и в глобальном масштабе. На это нужно ориентировать в том числе и налоговую систему государства», — сказала она.

Владимир Распопов, заместитель директора Фонда развития промышленности (ФРП) отметил в своем выступлении важность проведения унификации предмета закупки для перехода к электронным торгам в нефтегазовой отрасли. «Текущая система торгов рассчитана на посредников. Для участия производителей нужно единое техническое описание и выработка унифицированной системы добровольной сертификации. Сейчас мы имеем основным критерием минимальную цену, которая вымывает качественные решения», — рассказал он, добавив, что огромный потенциал по локализации импортного оборудования в отрасли имеется в лице СМБ-компаний.

Заместитель председателя Комитета по энергетической политики и энергоэффективности РСПП Юрий Станкевич добавил к этому, что импортозамещению сегодня мешают низкая эффективность работы институтов развития, ограниченное финансирование и низкий спрос в отраслях с высокой долей импорта, а также невысокая рентабельность производства аналогов.

Игорь Ананских, первый заместитель председателя комитета по энергетике Государственной Думы РФ отметил, что здесь могут помочь долгосрочные договоры на производство отечественных аналогов (3-5 лет) помогут оптимизировать себестоимость работ и упростить получение производителями выгодных условий кредитования.

Заместитель главного директора по энергетическому направлению Института Энергетики и Финансов Алексей Белогорьев также отметил, что если импортозамещение будет направленно только на копирование текущего уровня зарубежных технических решений, отрасль в РФ будет закладывать в свое развитие постоянное отставание на 3-5 лет от среднего мирового уровня. Пока в стране коммерциализируется всего 10% патентов от общего объема разработок, применимых в нефтегазовой отрасли.

Роман Самсонов, руководитель направления «Газ и Арктика» Московской школы управления Сколково, выразил мнение, согласно которому освоение Арктического шельфа станет драйвером роста по всем направлениям технологического обеспечения отрасли. «При цене около $40 за баррель немногие месторождения в РФ останутся рентабельными, тогда как за рубежом есть автоматизированные платформы с рентабельностью даже при цене в $17», — предупредил он.

Михаил Кузнецов, начальник управления технологических партнерств и импортозамещения техники и технологий ПАО «Газпром нефть» указал на необходимость ввода программы совместных испытаний технологических инноваций для нефтяных компаний. «Если наладить процесс обмена и взаимозачета опытно-промышленных испытаний под надзором государства, можно добиться существенного повышения скорости адаптации и удешевления новых решений», — добавил он.

Марс Хасанов, генеральный директор ООО «Газпромнефть НТЦ» рассказал, что его компания открыла в Тюменском Университете направление обучения концептуальному инжинирингу. «Это первая подобная инициатива в России. Интересных идей в науке много, а вот возможностей для внедрения на практике, увы, не хватает», — констатировал он, добавив, что чем раньше начинается оптимизация проекта в нефтегазовой отрасли, тем лучше будут результаты. На этапе инжиниринга улучшения эффективности, получаемые с помощью программных продуктов, исчисляются сотнями процентов по сравнению с их же использованием на этапе эксплуатации. «Импортозамещение по digital-направлению в компании к 2020 году составит около 95%», — заключил он.

Клаус Майер Хорнелунд, вице-президент компании NOV, рассказал что его компания в рамках своей работы на предприятии в Костромской области создает условия для подготовки молодых российских инженеров путем обучения на зарубежных заводах сопоставимого класса. Этот подход позволил NOV создать сеть офисов и сервисных центров в России из 10 хабов компетенции в области обслуживания оборудования.

Директор по развитию ThyssenKrupp Industrial Solutions Игорь Насиров также отметил ориентацию его компании на использование в российских проектах на местные ресурсы: «Мы применяем интегрированный подход к созданию стоимости активов. В его центре наш инжиринговый хаб в России – 400 человек, 80% из которых прошли стажировки на зарубежных проектах. Что касается технического обеспечения проектов, то до 60% компонентов для них закупается в России».

Борис Муратов, заместитель генерального директора компании Schneider Electric в России и СНГ, рассказал, что инвестиции в российские проекты составили за прошедший год 1 млрд евро, особенно подчеркнув перспективную роль R&D-центра в Иннополисе: «Привлекаем в проект только локальный персонал в целях совместной работы со всеми ведущими российскими нефтегазовыми компаниями».

Дмитрий Курочкин, вице-президент ТПП РФ отметил, что представители российских компаний, готовых предложить решения для нефтегазового сектора РФ в перспективе импортозамещения, могут рассчитывать на помощь Палаты в ее представительствах, имеющихся почти в каждом крупном городе РФ, а также обращаться за содействием в «смешанные палаты» — организации с десятилетиями опыта международной работы.

Александр Кузьмин, генеральный директор компании «Retail&HoReCa/РусХОЛТС», выступил с докладом о возможностях «Интернета вещей» в нефтегазовой отрасли, представив кейс компании для сетей АЗС как части бизнеса российских ВИНК. «Решения этого класса крайне эффективны, но в закупке у западных вендоров крайне дороги. Выход – сделать аналог своими силами, что и было осуществлено нашей компанией в рамках проекта по оптимизации нетопливных продаж на сети АЗС. Я считаю, что один из оптимальных путей взаимодействия СМБ-компаний и крупных нефтегазовых игроков в перспективе импортозамещения – это технологические партнерства, в рамках которых происходит взаимодействие по модели пропорционального разделения прибыли по итогам реализации этапов проекта», — резюмировал он свое выступление.

Владимир Ряшин, руководитель проекта Norwegian Energy Partners, завершил сессионную программу конференции, рассказав о перспективах освоения Арктики. По его словам, нефтедобывающие страны, имеющие выход к шельфу, обречены на сотрудничество, поскольку ни одна страна не сможет решить задачи освоения в одиночку. «Будущее – за транснациональными корпорациями, поскольку Арктика требует совершенно неординарные решения, возможные для реализации только на самом высоком уровне кооперации между компаниями из разных стран», — заявил он.

Завершали конференцию тематические круглые столы – «Разведка и добыча» и «Переработка».

В рамках первого раунда обсуждения, аудитории были представлены несколько докладов с практическими кейсами в области геологоразведочных и сейсморазведочных работ, а также на этапе добычи нефти – особенно можно выделить комплекс презентаций сотрудников ПАО «Газпром», рассказавших о программе «Электронная разработка активов» (ЭРА).

Программа разделена на семь основных направлений по решению основных технологических задач, стоящих перед компанией: унификация данных с месторождений, создание инструментов интегрированного проектирования месторождений, автоматизированное управления добычей, эффективное взаимодействие с подрядными организациями и др.

В частности, внимание аудитории привлекла информационная система «Геомэйт» — единая платформа для сбора и анализа геологической информации обо всех месторождениях компании для нужд специалистов самого разного профиля и компетенций: от литологов и петрофизиков, до седиментологов и специалистов по региональной геологии.

В системе учитывается более 200 геологических параметров, объединяются результаты анализа геолого-геофизической информации — сейсмических данных, карт, результатов исследований скважин, керна и т.д.

Другим наиболее интересным докладом в рамках этого круглого стола стало выступление главного геолога «СКФ ГЕО» («Совкомфлот») Михаила Сергеева. Он рассказал о системах 3D-сейсморазведки на проектах подводной добычи, которые реализуются на базе специальных морских судов, несущих на борту уникальное оборудование. В частности, «сейсмические косы», импортозамещение которых отечественными аналогами станет одной из главных задач компании на ближайшие годы.

Круглый стол «Переработка» был отмечен докладом Романа Артемьева из СКТБ «Катализатор», который рассказал о проекте по преодолению отраслевой зависимости от монополиста в области поставок порошкообразного гидроксида алюминия высокой чистоты и шарикового носителя катализаторов – немецкой компании SASOL Germany GmbH.

Оценочный объем потребления оксида алюминия компаниями в РФ составляет 495 тонн в год, и этот показатель далее будет только расти. Национальный проект по созданию импортозамещающего промышленного производства обоих видов катализаторов для нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отраслей промышленности РФ производственной мощностью не менее 1 000 тонн в год должен принести первые результаты уже в 2020 году.

Также, хотелось бы отметить презентацию «Трубной Металлургической Компании», в которой аудитории были представлены импортозамещающие комплексные предложения для заводов по производству СПГ.

Они станут одним из главных компонентов строительства Амурского газоперерабатывающего завода в Дальневосточном федеральном округе России, с проектной мощностью до 42 млрд куб. м в год. В состав Амурского ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн куб. м год.

В целом, главным лейтмотивом выступлений участников конференции можно назвать призыв к коллегам по отрасли и государственным институтам, курирующим выполнении задач по импортозамещению, ориентироваться в этой работе не на создание аналогов уже существующих технологий, а на разработку рабочих решений, опережающих средний мировой уровень.

Как показали многие из прозвучавших на конференции доклады, это выполнимая задача по многим направлениям нефтегазовой промышленности России, которая получит свою реализацию уже в ближайшие несколько лет.

В конференции приняло участие более 150 делегатов, в рамках деловой программы мероприятия с докладами и презентациями выступили 50 спикеров. Официальные итоги Конференции будут подведены 17 апреля в рамках пленарной сессии Национального нефтегазового форума.