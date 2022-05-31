24 мая 2022 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоялась VI Международная конференция «Индустриальные масла и СОЖ в металлургии, металлообработке и машиностроении-2022».

Конференция прошла в рамках 22-й Международной специализированной выставки «Металлообработка-2022» (23-27 мая 2022 г.). Выставка «Металлообработка» – это крупнейшая в России выставка в области станкостроения, отражающая все мировые тенденции развития отрасли; международная промышленная площадка – по масштабам и коммерческой эффективности входит в десятку ведущих мировых отраслевых мероприятий; встреча производителей и поставщиков металлообрабатывающей продукции со всего мира. Выставка ежегодно проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Торгово-промышленной Палаты РФ.

Конференция «Индустриальные масла и СОЖ в металлургии, металлообработке и машиностроении – 2022» – это уникальная площадка для встречи и обмена мнениями, совместной работы и обсуждения перспектив разработчиков и поставщиков индустриальных масел и СОЖ с представителями конечных потребителей из металлургии, металлообработки и машиностроения.

Спонсором мероприятия выступила компания Репром.

С докладами на конференции 2022 года выступили Вячеслав Нечаев, начальник отдела технической поддержки и внедрения продукции, РН-Смазочные материалы; Ольга Полтавская, генеральный директор, B2X Consulting; Александр Клепиков, технический консультант по направлению СОЖ, МИЦ ГСМ; Алексей Галкин, заместитель директора по научной работе, Репром; Виктор Кириллов, начальник производственного отдела, Электрогорский институт нефтепереработки (ЭлИНП); Наталья Острейко, главный специалист, ЦДУ ТЭК – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России; Михаил Галкин, профессор кафедры Э4 (Холодильная, криогенная техника, системы кондиционирования и жизнеобеспечения), МГТУ им. Н.Э. Баумана; Владимир Анисимов, сотрудник кафедры химии и технологии смазочных материалов и химмотологии, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

В конференции 2022 года приняли участие крупнейшие производители и потребители индустриальных масел и СОЖ. Среди участников конференции – представители компаний РН-Смазочные материалы, Газпромнефть-смазочные материалы, ЦДУ ТЭК – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, Полиэфир / Росполихим, НПП Макромер, Экохиммаш, Судомех Саплай, Спецнефтьпродукт, B2X-Consulting, Innovatec Baltic OU / ТОО «Инноватек Балтик», МИЦ ГСМ, Репром, СИМЭКС-ХИМ, ТАГМЕТ, Электрогорский институт нефтепереработки (ЭлИНП), РУСАЛ САЯНАЛ, КнААЗ им. Ю.А.Гагарина, ЧМК, Автодизель (ЯМЗ), Северсталь-Метиз, СТП-Саста, Выксунский металлургический завод, КАМАЗ, Техстройконтракт, РКЦ «Прогресс», Спектропласт, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и многих других.

Приглашаем компании отрасли к формированию программы конференции 2023 года. По вопросам участия в мероприятии в качестве спикера, спонсора, делегата, пожалуйста, обращайтесь к директору конференции Елене Константиновой: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru, +7 (495) 5025433, Ваша заявка будет обязательно рассмотрена Программным Комитетом мероприятия.