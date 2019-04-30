Компания «Газпром переработка Благовещенск» начала набор специалистов, которые составят костяк эксплуатационного персонала Амурского газоперерабатывающего завода.

С начала 2019 года компания «Газпром переработка Благовещенск» начала опережающий прием руководителей производственных подразделений Амурского ГПЗ для участия в пусконаладочных работах. Одновременно осуществляется отбор специалистов и рабочих для обслуживания технологического оборудования, объектов по снабжению завода энергоресурсами, объектов водоотведения, автоматизированных систем управления технологическими процессами, контрольно-измерительных приборов и автоматики. До конца 2020 года работу на Амурском ГПЗ получит почти тысяча человек!

В будущем году пройдут пусконаладочные работы на 1 и 2 технологических линиях, которые введут в эксплуатацию весной 2021 года. Одновременно начнутся пусконаладочные работы на 3 технологической линии, которую планируется запустить в декабре 2021 года. Ежегодно, до выхода Амурского ГПЗ к началу 2025 году на полную мощность, планируется привлекать высококвалифицированных специалистов, а также выпускников ВУЗов и ССУЗов из разных регионов России. К этому времени на предприятии будут работать более 2,5 тысяч человек: инженеры, технологи по переработке природного газа, энергетики, технические специалисты установок, цехов, участков, мастера, электромеханики и другие производственные специалисты.

Амурский ГПЗ предоставляет уникальную возможность построить карьеру на крупнейшем в стране предприятии по переработке газа, где будет эксплуатироваться самое современное оборудование. Кадровому составу Амурского ГПЗ, гарантирован ряд льгот и привилегий: добровольное медицинское страхование, дополнительные оплачиваемые отпуска и корпоративное обучение. Чтобы обеспечить специалистов жильем, в Свободном возводят целый микрорайон, который будет оснащен всем необходимым для комфортного проживания: школой, детским садом, поликлиникой, домом культуры, спортивным комплексом.

В течение ближайших месяцев будет набираться эксплуатационный персонал для работы в следующих подразделениях:

установка производства азота и воздуха,

цех электроснабжения,

участок по ремонту и обслуживанию оборудования подстанций и кабельных линий,

участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования,

электротехническая лаборатория,

ремонтно-механический цех,

участок по ремонту насосно-компрессорного оборудования,

участок наружного ремонта,

кузнечно-сварочный участок,

цех теплогазоснабжения,

участок по обслуживанию газотопливного хозяйства,

цех водоснабжения и водоотведения,

участок хозяйственно-питьевого, технического и противопожарного водоснабжения и водоотведения,

участок по обслуживанию и ремонту оборудования систем водоснабжения и водоотведения,

цех контрольно-измерительных приборов и автоматики,

участок по эксплуатации и ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики,

участок охранно-пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения,

цех автоматизированных систем управления технологическими процессами, участок автоматизированных систем управления,

метрологическая лаборатория,

центральная заводская лаборатория,

экоаналитическая лаборатория.

Оперативно отслеживать предложения о работе можно на официальном сайте ООО «Газпром переработка Благовещенск» (http://blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru/career/vacancies/), и в разделе компании на специализированном сайте HeadHunter (https://hh.ru/employer/1889873#vacancy-list).

Также свои резюме можно направлять в Управление по работе с персоналом ООО «Газпром переработка Благовещенск» по адресу электронной почты: ok@amurgpz.ru.

О предприятии

Амурский ГПЗ возводится в рамках «Восточной программы» ПАО «Газпром» в Амурской области в 18 километрах от г. Свободный. Инвестор и Заказчик строительства – ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ (входит в Группу СИБУР). Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и вторым по мощности в мире предприятием по переработке природного газа. Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Проектная мощность предприятия составит до 42 млрд куб. м в год. В состав Амурского ГПЗ также войдет самое крупное в мире производство гелия — до 60 млн куб. м год. Общая площадь Амурского ГПЗ порядка 800 га. Товарной продукцией Амурского ГПЗ будут метан, этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий. Очищенный метан будет экспортироваться в Китай.

При строительстве промышленного гиганта используются самые современные технологические решения, которые позволяют свести к минимуму воздействие на окружающую среду.

Реализация проекта Амурского ГПЗ – мощный импульс для социально-экономического развития Амурской области и всего Дальнего Востока. В пиковый период строительства в 2019-2020 годах будут задействованы порядка 25 тысяч человек, в том числе жители Амурской области.