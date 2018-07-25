Опубликовано в журнале Химическая техника №7/2018

АО «НАК «Азот» – одно из крупнейших химических предприятий в России. История предприятия начинается в 1929 году с принятием постановления Совета Труда и Обороны «О состоянии и перспективах развития Подмосковного каменноугольного бассейна», фактически утвердившего проект Бобрикстроя – строительства химического гиганта в Бобриках. Место стройки было выбрано благодаря имеющимся здесь промышленным запасам угля, гипса, красных и огнеупорных глин, поваренной соли и воды для промышленных нужд. Строительство цехов химкомбината и ГРЭС было объявлено «сверхударной» стройкой пятилетки.

12 июля 1933 года Бобриковский азотно-туковый комбинат выдал первый синтетический аммиак. К началу ноября в строй были введены первые очереди комбината: мощный завод синтетического аммиака и связанных с ним заводов серной кислоты и азотных предприятий; керамического комбината с шамотным заводом, механического завода, теплоэлектроцентрали, двух крупнейших в Союзе земляных плотин и всей системы предприятий, обслуживающих комбинат. К 1941 году на предприятии выпускалось уже более 80 тыс. т аммиака, более 40 тыс. т аммиачной селитры, более 3 тыс. т натриевой селитры, почти 40 тыс. т серной кислоты, около 240 тыс. т минеральных удобрений. В целом здесь производили 18 видов химической продукции.

К 20 ноября 1941 года практически все оборудование было эвакуировано в Кемерово и Березники, однако на передовую продолжали круглосуточно отправлять последнее, что могли произвести, – «коктейли Молотова». 6 ноября 1942 г. Сталиногорская ГРЭС дала первый ток, а 1 января 1943 года принято считать вторым днем рождения комбината – получена первая продукция.

АО «НАК «Азот» было первым в СССР предприятием, полностью перешедшим с угля на газ в производстве аммиака (1959 год). В 1960-х и 1970-х годах были построены цехи по производству ДМТ, ТДИ, карбамида, сложных удобрений, а также первые в СССР крупнотоннажные агрегаты аммиака, аммиачной селитры, карбамида, азотной кислоты.

Основной профиль и направление АО «НАК «Азот» – производство аммиака из природного газа и его переработка в минеральные удобрения.

АО «НАК «Азот» – постоянно развивающееся предприятие. Основные задачи технического перевооружения производств:

обеспечение безопасных условий эксплуатации оборудования и соблюдение требований охраны труда;

снижение негативного воздействия на окружающую среду;

снижение материальных и энергетических затрат на производство готового продукта (себестоимости);

внедрение современных систем автоматического регулирования технологическим процессом;

приведение территорий, эстетики зданий и сооружений в соответствие с корпоративным стандартом АО «МХК «ЕвроХим»;

обновление основных фондов.

За последнее время на производственной площадке АО «НАК «Азот» построены и пущены в работу:

2009 год – первое в РФ производство гранулированного карбамида по технологии Snamprogetti. В результате достигнуто повышение производительности на 30%, снижение расхода природного газа на 25%, уменьшение расхода аммиака на 1,4%. Кроме того, выбросы пыли карбамида снизились на 63%, аммиака – на 36%, загрязненных вод – на 36%. Прочность гранул увеличилась в 5 раз;

2009 год – первое в РФ производство кальций-аммиачной селитры, CAN-продукта, удовлетворяющего мировым стандартам безопасности хранения и перевозки (невзрывоопасный продукт).

2010 год – первое в Европе производство гранулированного карбамида с выработкой 3 250 т/сутки. Существующее производство было расширено с помощью перемещенной из Сербии установки грануляции карбамида по технологии Stamicarbon;

2015 год – первое в РФ лицензированное производство пористой аммиачной селитры, лицензиар технологии – Espindesa. При этом достигнуто снижение выбросов аммиака на 65 т в год и оксидов азота на 40 т в год;

2015 год – установка по производству 32,5%-ного раствора карбамида (AUS 32 – аналог AdBlue) мощностью 100 тыс. т в год для очистки автомобильных выхлопных газов. В качестве сырья для производства добавки AUS 32 используется раствор карбамида и вторично используемые очищенные сточные воды. Производство имеет подтверждение сертификационных требований технологии и качества продукта, разработанных лицензиаром – Ассоциацией Автомобильной Промышленности Германии (VDA).

Произведена значительная реконструкция и техническое перевооружение основных производственных цехов:

цеха МУиК №1 со стабилизацией работы производст-ва. В результате реализации проекта осуществлен перевод агрегатов на селективную очистку, улучшены экологические показатели – снижены выбросы в атмосферу, внедрены АСУТП в отделениях азотной кислоты и аммиачной селитры; увеличен выпуск аммиачной селитры до 960 тыс. т в год и неконцентрированной азотной кислоты до 1090 тыс. т в год. При этом уменьшилось потребление природного газа на не менее чем на 40 м3/т, электроэнергии – не менее чем на 25 кВт?ч/т, речной воды – не менее чем на 2,5 м3/т, и увеличилась выдача пара в заводскую сеть;

цехов Аммиак-4, Аммиак-2 и Аммиак-3 с увеличением мощности и уменьшением потребления природного газа;

а также вспомогательной инфраструктуры: централизация ремонтных служб с целью повышения эффективности технического обслуживания и ремонтов и минимизации производственного травматизма; построен складской комплекс; построен пункт подготовки минераловозов; приобретен новый подвижной состав; реконструирована станция «Агрегатная» АО «НАК Азот» и др.



Сегодня АО «НАК «Азот» потребляет на 50 млн м3 природного газа меньше, чем 5 лет назад, и производит:

аммиак – 5 100 т/сутки;

карбамид – приллированный и гранулированный, 4 650 т/сутки;

азотную кислоту – 4 000 т/сутки (моногидрат);

аммиачную селитру – по ГОСТ 2–2013 (удобрение) – 3900 т/сутки, пористую АС (для промышленности и взрывных работ) – 900 т/сут;

кальций-аммиачную селитру (CAN) – 1 250 т/сутки;

метанол – 850 т/сутки;

КАС – 1 200 т/сутки;

AdBlue – 300 т/сутки.

Валовый выпуск продукции в 2017 году составил 7 688 508 т. АО «НАК «Азот» обладает собственной инфраструктурой, включающей коммуникации воды, пара, природного газа, воздуха, азота, а также собственное складское и ж/д хозяйство. Площадь завода сегодня составляет 422 Га, численность – 3 313 человек, более 39 структурных подразделений и цехов.

Один из последних реализованных инвестиционных проектов – производство аммиачной селитры мощностью 1800 т/сутки. Это лицензированное испанской компанией Espindesa производство трех продуктов. Ключевым преимуществом технологии производства ПАС в АО «НАК «Азот» является гибкость производст-ва, обеспечивающая возможность выпуска на одной установке:

пористой аммиачной селитры (Low Density Ammonium Nitrate, LDAN), применяемой в качестве твердого окислителя для создания промышленных взрывчатых веществ в горнодобывающей промышленности;

гладкой аммиачной селитры (High Density Ammonium Nitrate, HDAN), являющейся эффективным минеральным удобрением;

85%-ного раствора АС для использования при производстве CAN, УАН, КАС.

Бюджет проекта составил 5,4 млрд. руб., проектирование и строительство осуществлялось в период март 2011 – июль 2015. Инжиниринг проекта выполнен АО «Тулагипрохим», входящей в состав холдинга МХК «ЕвроХим», совместно с чешской компанией Chemoproject, которая также произвела поставку оборудования. Строительно-монтажные работы выполнены ООО «Новомосковск-Ремстройсервис».

В настоящее время реализуется и планируется к завершению в 2019 году создание производства гранулированного карбамида с серой. Цель проекта – выпуск продукта нового вида с получением дополнительной прибыли, с возможностью регулирования объемов выпуска и продажи продукции различных видов в зависимости от конъюнктуры и требования рынка. Новая установка производительностью 600 т/сутки предусматривает возможность выпуска карбамида следующих видов:

гранулированного;

карбамид + сера – 4%;

карбамид + сера – 7,5%;

карбамид + сера – 12%.

Одним из приоритетных направлений деятельности АО «НАК «Азот» является охрана окружающей среды и рациональное природопользование. На предприятии регулярно реализуются природоохранные мероприятия, модернизируется оборудование, усиливается контроль за воздействием предприятия на окружающую среду. За последние пять лет были реализованы такие мероприятия как «Рекультивация свалки строительного и бытового мусора», «Реконструкция станции водоподготовки цеха Аммиак-2 с увеличением производительности, переходом на противоточную технологию очистки воды», «Утилизация нитрозных газов отделения приготовления магнезиальной добавки цеха МУ и К №2 АО «НАК «Азот».

Объемы выпуска (2017 г.) Аммиачная селитра 1255 тыс. т Пористая аммиачная селитра 121 тыс. т Кальций-аммиачная селитра (в двух модификациях САN и УАН) Более 360 тыс. т Жидкие азотные удобрения КАС 256 тыс. т Карбамид , в том числе гранулированный Более 1562 тыс. т Более 1144 тыс. т

В результате проведенных мероприятий за 5 лет удалось добиться снижения выбросов на 400 т/год, потребление свежей воды снизилось более чем на 5 млн. м3/год, объем образования отходов уменьшился более чем в 5 раз.

В 2017 году, благодаря проводимой природоохранной деятельности АО «НАК «Азот», были получены следующие результаты:

удельный показатель выбросов загрязняющих веществ составил менее 1 кг загрязняющего вещества на 1 т продукции, что на 5% меньше показателей 2016 года;

удельный показатель объема сбросов загрязняющих веществ составил 2,72 м3 на 1 т продукции, что на 6% меньше показателей 2016 года;

объем образования отходов производства и потребления снизился на 33% по сравнению с 2016 годом (на 15 тыс. т меньше, чем в 2016 году).

Кроме того, в 2017 году АО «НАК «Азот» получило Постановление главного государственного санитарного врача РФ №6 от 16.01.2017г «Об установлении размера единой санитарно-защитной зоны имущественных объектов: АО «НАК «Азот», ООО «Новомосковск-ремстройсервис», ООО «Новомосковский хлор», ООО «Германий и приложения», ООО «НИАП-КАТАЛИЗАТОР», ООО «Проффлекс», расположенных на промышленной площаке АО «НАК «Азот», зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации №45528 от 03.02.2017 г.

Объем выпуска (2017 г.) Другая продукция Концентрированная азотная кислота Около 40 тыс. т Метанол Более 284 тыс. т Жидкий аргон Более 3,5 тыс. м3 Жидкая углексислота Более 7,2 тыс. т

В настоящее время практически все предприятия страны испытывают недостаток квалифицированных кадров, а ведь качество персонала предприятия, кадровый потенциал является важнейшим фактором успеха любых экономических реформ. В АО «НАК «Азот» ведется активная работа по привлечению новых кадров и повышению квалификации специалистов.

Так, важным источником пополнения руководящих и инженерно-технических кадров АО «НАК «Азот» являются молодые специалисты. Работа с молодыми специалистами направлена на формирование и развитие личности, способной успешно, на высоком профессиональном уровне решать производственные задачи.

Выпускники средних специальных учебных заведений – это ядро трудовых коллективов предприятия. Для привлечения выпускников ССУЗ проводятся производственные и преддипломные практики для учащихся; с учащимися, хорошо зарекомендовавшими себя во время прохождения практики и готовыми после окончания учебы выбрать АО «НАК Азот» в качестве места работы, заключаются трехсторонние договоры. Кроме того, высококвалифицированные специалисты и руководители предприятия принимают участие в заседаниях по защите отчетов по практике, Государственных аттестационных комиссиях по профильным специальностям (защита дипломных проектов);

Ежегодно в АО «НАК «Азот» проходят практику в среднем 80-90 студентов и устраиваются на рабочие места около 20 выпускников Новомосковского политехнического колледжа следующих специальностей.

Для привлечения специалистов с высшим образованием регулярно проводятся Дни карьеры в вузах и встречи студентов старших курсов с работниками предприятия; организуются экскурсии для студентов и преподавательского состава вузов, а также производственная и преддипломная практика студентов. Главные специалисты и руководители предприятия принимают участие в заседаниях Государственных аттестационных комиссий по профильным специальностям по защите дипломов.

На протяжении длительного времени АО «НАК «Азот» работает со следующими вузами:

Новомосковский институт (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «РХТУ имени Д.И. Менделеева»;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский государственный химико-технологический университет»;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский политехнический университет»;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет».

Ежегодно в АО «НАК «Азот» проходят практику более 100 студентов различных вузов.

С 2007 по 2017 год на работу в АО «НАК «Азот» пришло более 550 молодых специалистов.

Профессиональное развитие молодых специалистов на предприятии носит целенаправленный характер и решает следующие задачи:

профессиональной и социальной адаптации молодых специалистов в кратчайшие сроки;

подготовки высокопрофессиональных специалистов;

привлечения молодых специалистов к научно-технической и инновационной деятельности;

ознакомления молодых специалистов с корпоративной культурой и формирование лояльного отношения к Организации и Обществу;

развития лидерского потенциала и навыков руководителя.

Социальная поддержка и мотивация молодых специ-алистов включает решение жилищных вопросов иногородних молодых специалис-тов (например, компенсация средств по аренде жилья и т.п.); выплаты «подъемных», оплату проезда молодого специалиста и членов его семьи, оплату провоза багажа, предоставление оплачиваемого отпуска для обустройства (для иногородних молодых специалис-тов); установление ежемесячных персональных надбавок (для молодых специалистов и наставников) и др.

При подготовке и повышении квалификации персонала в АО «НАК «Азот» руководствуются следующими принципами:

обучение должно носить опережающий характер и реализовываться в соответствии со стратегическими целями предприятия;

обучение должно быть непрерывным, что обеспечивает постоянное обновление знаний сотрудников с использованием разнообразных методов, включая самообразование и обучение на рабочих местах.

Повышение квалификации руководителей и специалистов проводится с целью углубленного изучения и практического освоения новейших достижений науки, техники, технологии, современных методов производства, организации труда для последующего применения и внедрения на предприятии. Реализация мероприятия проводится в учебных заведениях, учебных центрах либо на передовых предприятиях.

Работа с кадровым резервом в АО «НАК «Азот» ведется в соответствии с Положением о работе с кадровым резервом на номенклатурные должности. Основная цель работы с кадровым резервом на номенклатурные должности: создание условий для быстрого должностного и профессионального роста работников, обеспечение максимального использования кадрового потенциала, преемственности и эффективности системы управления для успешной работы Общества в долгосрочной перспективе.

Работа с кадровым резервом строится на следующих принципах:

объективность и беспристрастность – включение в кадровый резерв происходит на основе непредвзятой и всесторонней оценки кандидатов;

предоставление возможности реализации потребностей работников к саморазвитию и карьерному росту;

расширение возможностей для развития при включении в состав кадрового резерва или в категорию высокопотенциальных работников;

лидерство руководителей и вовлечение работников, направленное на мобилизацию инициативы и проявление творческой активности персонала для достижения целей и эффективной реализации задач Общества и Управляемых организаций;

опережающий характер – приобретение перспективных знаний и навыков в соответствии со стратегией Общества и Управляемых организаций;

преимущественное право при заполнении вакантных руководящих должностей предоставляется работникам Общества и Управляемых организаций, состоящим в кадровом резерве.

Работа с кадровым резервом включает четыре основных блока: формирование кадрового резерва; развитие кадрового резерва; обеспечение карьерного роста и продвижения; анализ эффективности работы с кадровым резервом.

Сегодня АО «НАК «Азот» – одно из крупнейших предприятий химической промышленности России и Европы, один из лидеров по объемам выпуска азотных удобрений и аммиака.

Благодаря модернизации, которая началась с момента вхождения предприятия в состав «ЕвроХима», старейшее предприятие холдинга «Азот» – это высокомеханизированное и автоматизированное современное производство, использующее самые передовые технологии и оборудование.