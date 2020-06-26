Опубликовано на портале «Химическая техника», июнь 2020

Пол Доннелли (Paul Donnelly), директор по отраслевому маркетингу в сфере инженерного проектирования и строительства в Aspen Technology, компании, специализирующейся на разработке программного обеспечения для оптимизации производственных активов, поделился экспертным мнением на тему влияния пандемии COVID-19 на компании инженерно-строительной отрасли и использования технологий для повышения их эффективности в это непростое для отрасли время.

Моя последняя поездка в Азию пришлась на начало февраля, когда весь мир постепенно начал осознавать реальность угрозы COVID-19. Прежде чем заселить меня в номер, сотрудники сеульской гостиницы измерили мою температуру. Впоследствии они то и дело заходили к нам в перерывах между проходившими в гостинице встречами и случайным образом измеряли температуру участников, тщательно записывая показания. К моменту моего возвращения в Бостон потенциальный размах и масштабы грядущего бедствия стали более чем очевидными.

Еще до появления COVID-19 наблюдавшийся в сфере инженерного проектирования, снабжения и строительства (EPC) экономический подъем можно было в лучшем случае охарактеризовать как хрупкий. Несмотря на увеличение объемов незавершенного производства и растущую диверсификацию в сфере энергетических, химических и экологических проектов, многие предприятия отрасли по-прежнему испытывают существенные проблемы в связи с недостоверными балансовыми отчетами, чрезмерно большой задолженностью и чудовищно низкой рентабельностью.

На сегодняшний день большинство владельцев-операторов промышленных предприятий объявило о значительном сокращении программ капитальных вложений на следующий год, и это, скорее всего, сильно ударит по инженерным компаниям, выполняющим основной объем проектных работ в перерабатывающей промышленности. До глобальной вспышки коронавируса большинство EPC-компаний либо уже начало, либо планировало начать реализацию инициатив по цифровой трансформации, являющихся с точки зрения руководителей компаний необходимым условием повышения производительности и снижения рисков. Что же будет с этими инициативами теперь? Время покажет, будут ли они продвигаться в том же темпе или же их свернут и отложат ради краткосрочных мер, направленных на выживание в условиях очередного системного катаклизма.

Цифровая трансформация в инженерно-строительной отрасли

Цифровая трансформация уже несколько лет полным ходом осуществляется владельцами-операторами, но в EPC-отрасли подобные инициативы лишь набирают обороты. Результаты их реализации, такие как реорганизация компаний, перестановка руководителей и перераспределение бюджетов, мы начали наблюдать только в прошлом году.

Мы знаем множество примеров цифровой трансформации среди владельцев-операторов промышленных предприятий. Во многих случаях она ориентирована на сближение с концепцией автономного производства. Но что представляет собой цифровая трансформация для EPC-отрасли?

Судя по результатам опроса, недавно проведенного компанией AspenTech, цифровая трансформация в EPC осуществляется (как минимум частично) с целью увеличения производительности, сокращения затрат и повышения удовлетворенности заказчиков. Из общения с клиентами в разных регионах мира становится ясно, что наиболее приоритетной задачей инициатив по цифровой трансформации является консолидация программного и технологического портфелей с последующей цифровизацией оставшихся задач и бизнес-процессов на всех уровнях — от административной деятельности до реализации проектов. Критически важной составляющей этого процесса является возможность находить и использовать данные сначала в масштабе всей организации, а затем и всей экосистемы поставщиков, субподрядчиков и консультантов. В числе других приоритетов — более эффективное управление рисками, диверсификация в пользу новых источников дохода и привлечение новых перспективных сотрудников. В качестве примера можно привести одну из североамериканских EPC-компаний, которая приступила к сокращению портфеля инженерного программного обеспечения и технологических решений и намерена оставить в своем арсенале максимум 30 из более чем 160 используемых продуктов. Оставшиеся элементы будут объединены в единую систему, а потоки данных — автоматизированы. Цель компании заключается в том, чтобы более эффективно осуществлять реализацию проектов через сеть региональных офисов и один международный офис, быстрее реагировать на запросы клиентов и сократить затраты.

В ходе тех деловых встреч в Азии в первую неделю февраля я обнаружил, что мои собеседники преследуют аналогичные цели. Вместе с недавно созданными командами специалистов по цифровой трансформации и руководителями компаний из Японии и Кореи мы обсуждали, как методология параллельного инжиниринга и наше партнерство с компанией Hexagon могут способствовать их инициативам по цифровизации. Важно отметить, что, как и в рассмотренном выше примере, комплексный и глубокий подход к цифровой трансформации подкреплялся готовностью не просто формализовать существующие решения, а полностью перестроить систему.

Назад в будущее

Судя по всему, мы стоим на пороге очередного крайне сложного периода для EPC-отрасли и пока никто не знает, как долго он продлится и сколько времени займет мобилизация и восстановление экономики до уровня, предшествовавшего пандемии. Имеющиеся у нас данные в виде объявленных владельцами-операторами сокращений капитальных вложений предсказывают неизбежный удар по сектору проектирования и строительства, оказавшемуся буквально в осадном положении. Скорее всего, многие проекты будут приостановлены или даже закрыты. Нас ждет усиление конкуренции и очередной раунд консолидаций.

Из бесед с многочисленными клиентами в сфере EPC, которые прогнозируют рост производительности за счет цифровизации процессов проектирования и разработки в диапазоне 30–50 %, можно сделать вывод, что актуальность цифровой трансформации, скорее всего, будет только расти. Те, кто еще не приступили к реализации этих инициатив или планируют отложить их в связи с нынешней ситуацией, очень рискуют непоправимо отстать от компаний, проявляющих большую решительность в вопросах цифровой трансформации.

Компания AspenTech имеет богатый опыт в реализации стратегий цифровой трансформации как для владельцев-операторов промышленных предприятий, так и для EPC-компаний. Если мы можем чем-то помочь вам в это беспрецедентное и непростое время, то с радостью ответим на ваши вопросы. Мы располагаем уникальным сочетанием технологий, специальных знаний и партнерских связей, которые помогут вам ускорить движение по пути преобразований независимо от того, на каком этапе вы сейчас находитесь.

Чтобы узнать больше о возможностях применения наших технологий для достижения целевых показателей, ознакомьтесь с обзором «Оптимизация проектирования и эксплуатации активов за счет инженерии производительности».

Об авторе:

Пол Доннелли ( Paul Donnelly ), директор по отраслевому маркетингу в сфере инженерного проектирования и строительства AspenTech . Пол имеет степень бакалавра геологии и получил степень MBA в Массачусетском университете, а также имеет более чем 25-летний опыт работы в области инженерного проектирования, строительства и управления цепями поставок. Профессиональный опыт Доннелли включает работу на руководящих должностях в сфере управления продуктами, маркетинга и корпоративного маркетинга в компаниях Autodesk, Viewlocity и AMR Research (в настоящее время является частью Gartner).

О компании Aspen Technology:

Aspen Technology (AspenTech) — ведущий поставщик программного обеспечения для оптимизации производительности активов. Наши продукты разработаны для использования в сложных промышленных средах, где важную роль играет оптимизация проектирования, эксплуатации и обслуживания производственных активов. AspenTech уникально сочетает десятилетия опыта в области моделирования производственных процессов с технологиями машинного обучения. Наша цель — создание программной платформы для автоматизации работы с производственными данными и обеспечение устойчивого конкурентного преимущества, сохраняя высокую доходность на протяжении всего жизненного цикла производственного актива. Как следствие, предприятия капиталоемких отраслей промышленности могут максимально увеличить время безотказной работы оборудования и расширить границы производительности, эксплуатируя свои активы безопаснее, экологичнее, дольше и быстрее.