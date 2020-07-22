В цехе сульфата аммония КАО «Азот» (входит в состав АО «СДС-Азот») для погрузки готовой продукции приобретен современный перегружатель.

Вылет стрелы нового перегружателя марки UMG – 12 метров, что позволяет без дополнительной переустановки загрузить вагон полностью. Перегружатель оборудован уникальной траверсой марки Hammer, выполненной на заказ специально для «Азота».

Новая техника позволяет более безопасно проводить погрузку готовой продукции, так как при использовании перегружателя нет необходимости присутствия персонала в вагоне, кроме того теперь процесс погрузки продукции проходит быстрее.

Доставка техники проходила дольше намеченных сроков – из-за пандемии время ожидания заняло несколько месяцев. Сейчас на площадке 2010 корпуса уже завершена настройка всех элементов конструкции и новое оборудование включено в производственный процесс.