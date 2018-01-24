Делегация компании НОВАТЭК подтвердила свое участие в конференции «Нефтегазснаб-2018»

15 марта по адресу: Москва, Тверская, 22, отель InterContinental, состоится тринадцатая ежегодная конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб-2018).

В мероприятии принимают участие руководители служб материально-технического обеспечения компаний нефтегазового комплекса. Ежегодная конференция Нефтегазснаб – удобная площадка для общения руководителей служб МТО предприятий нефтегазовой отрасли со своими партнерами из промышленных компаний. Нефтяники и газовики рассказывают о процедурах отбора поставщиков, порядке организации конкурсов, отвечают на вопросы участников конференции. Конференция Нефтегазснаб-2018 – единственная конференция, собирающая более десяти лет руководителей служб снабжения нефтегазового комплекса.

В конференции «НЕФТЕГАЗСНАБ» традиционно принимают участие компании: Роснефть, Газпром, Транснефть, Газпром нефть, ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, Татнефть, Сургутнефтегаз, РуссНефть, Зарубежнефть, Иркутская нефтяная компания, СИБУР. Подтверждено участие делегации от компании «НОВАТЭК»: начальник управления МТО крупных инвестиционных проектов Георгий Круглов, заместитель директора департамента закупок и локализации Олег Ярцев, начальник управления централизованных закупок Юрий Юрзанов. ПАО «НОВАТЭК» является одним из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов и имеет двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли.

На конференции будут обнародованы итоги ежегодного опроса нефтяных компаний за 2017 год и объявлены лучшие предприятия в следующих в номинациях: трубы, установки электроцентробежные насосные (УЭЦН), нефтепогружной кабель, фонтанная арматура, автоматизация процессов закупки, логистические услуги.

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Форматы участия:

— делегатское участие;

— участие с презентацией в стиле «Скрайбинг»;

— выступление с расширенной презентацией;

— участие в выставке;

— спонсорское участие

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