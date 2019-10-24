GMCS завершила внедрение системы аналитической отчетности на базе QlikView для НИПИГАЗа, ведущего центра по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством, входящего в состав СИБУРа. Система аналитического сопровождения используется для отслеживания и управления всей проектно-технической документацией в рамках проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода, которым в качестве генерального подрядчика управляет НИПИГАЗ.

Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) ПАО «Газпром» станет одним из крупнейших в мире и самым большим в России производством по переработке газа. Завод строится в рамках Восточной газовой программы ПАО «Газпром».

BI-система позволяет отслеживать движение огромного объема проектно-технической документации от многочисленных подрядчиков, задействованных в проекте, и ведение корреспонденции с различными организациями. В QlikView анализируется более 100 различных показателей, поступающих от нескольких систем: СЭД, систем технического документооборота, ручных источников данных.

«НИПИГАЗ оказывает полный комплекс услуг по управлению проектом, включая подготовку рабочей документации, поставку оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных работ и последующую передачу предприятия заказчику. Аналитическое сопровождение позволяет в онлайн-режиме контролировать выполнение работ по выпуску проектно-технической документации, оперативно реагировать на любые изменения, а также вносить в документацию необходимые изменения», – рассказывает Наталья Карика, руководитель направления технического документооборота НИПИГАЗа.

Основной проект выполнен за 6,5 месяцев. В системе реализовано девять дашбордов, включая информационную панель для отслеживания ключевых KPI. С помощью встроенного в приложение конструктора отчетов пользователи могут самостоятельно настраивать необходимые отчеты и обмениваться полученными результатами c коллегами из смежных подразделений.

«Аналитическое решение полностью готово к пику проекта, который приходится на текущий и 2020 год. В рамках развития в систему аналитического сопровождения были добавлены новые показатели в соответствии с требованиями НИПИГАЗа», – отметила Елена Иванова, куратор проекта, компания GMCS.

Информация о компании НИПИГАЗ

НИПИГАЗ – ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством. Входит в состав СИБУР, крупнейшей в России интегрированной нефтехимической компании. НИПИГАЗ участвует в крупнейших проектах в нефтегазовой отрасли и нефтехимии.

Информация о компании GMCS

GMCS – один из лидеров в России в ИТ-сфере по внедрению бизнес-решений и разработке ПО. С октября 2018 года компания входит в группу Совкомбанка, являющегося одним из крупнейших частных банков России. Проекты GMCS направлены на повышение эффективности бизнеса заказчиков. GMCS основана в 1997 г., компания имеет значительный опыт работы с крупнейшими предприятиями различных секторов экономики и стран мира. GMCS является разработчиком «Платформы ВерЭкс» – комплекса собственных решений для автоматизации бизнес-процессов. «Платформа ВерЭкс» входит в реестр отечественного ПО. Головной офис компании расположен в Москве, филиалы в Санкт-Петербурге, Пензе, Перми и Казани.