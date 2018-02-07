28 февраля 2018 года (г. Санкт-Петербург, 2 линия Васильевского Острова, д. 61/30, Кортъярд Марриотт) запланировано проведение технологической конференции «Импортозамещение в нефтегазовой промышленности», проходящей при участии Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Комитета РСПП по энергетической политике и энергоэффективности, Союза нефтегазопромышленников России, а также ведущих производителей и потребителей продукции нефтегазового машиностроения и отраслевых технологических решений.

Отраслевые программы импортозамещения формируют огромной список актуальных вопросов, которые составляют деловую программу предстоящего мероприятия: пленарная сессия «Импортозамещение в нефтегазовой промышленности: текущие результаты, достижения и актуальные проблемы»; дискуссия — диалог бизнеса и регуляторов «Государственное стимулирование: существующие механизмы и новые идеи»; стратегическая сессия «Технологические вызовы и международное сотрудничество: трансфер технологий и локализация»; круглые столы в формате практических кейсов – «импортозамещение в действии» по направлениям «разведка и добыча», «переработка», «программное обеспечение».

Деловая зона Конференции предусматривает размещение тематической выставочной экспозиции, благодаря которой участники мероприятия смогут наглядно познакомиться с передовыми технологическими достижениями отраслевых производителей.

Организатором мероприятия выступает «Национальный нефтегазовый форум». Подробную информацию о программе мероприятия можно получить на сайте: www.oilandgasforum.ru