Санкт-Петербургский Политехнический университет проводит 20-й Международный Симпозиум «Потребители – производители компрессоров и компрессорного оборудования», приуроченный к 125-летию СПбПУ. На трехдневном мероприятии будет производиться обмен практическим опытом и проблемами эксплуатации, знакомство с новой компрессорной техникой и ГПА, установление прямых контактов для выбора путей модернизации существующих или создания новых компрессорных установок, сопутствующего оборудования и ГТУ.

Симпозиум «Потребители – производители компрессоров и компрессорного оборудования» – уникальный международный форум, проводимый в интересах организаций, эксплуатирующих компрессорное и вспомогательное оборудование.

В мероприятии традиционно принимают участие представители крупнейших российских нефтегазодобывающих и перерабатывающих компаний, таких как ПАО «Газпром» и его дочерние предприятия, ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Новатек», ПАО «Газпром нефть», НК «Роснефть» и др.; крупнейшие поставщики компрессорного и иного оборудования для газовой промышленности – АО «Невский завод», АО «Компрессор», АО «Группа ГМС», НПО «Искра», АО «Турбохолод», ООО НПФ «ЭнТехМаш», АО «НПФ «Невинтермаш», ООО «Краснодарский Компрессорный Завод» и многие другие; а также ученые и инженеры отраслевых научно-исследовательских институтов и вузов, расположенных в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Омске и других городов.

Симпозиум охватывает ряд тем, в том числе:

Компрессоры и компрессорное оборудование (подшипники, уплотнения и т.п.);

Эксплуатация, обслуживание, ремонт компрессоров и оборудования ГПА;

Вспомогательное оборудование (запорная арматура, теплообменники, системы автоматизации и др.);

Газотурбинные и электрические приводы ГПА;

Технологии изготовления и пэкиджирование ГПА;

Цифровизация компрессорной отрасли;

Импортозамещение в компрессорной отрасли.

Вся необходимая информация представлена на сайте Симпозиума

https://cegts.spbstu.ru

Все доклады должны быть представлены на русском языке. Доклады не могут быть представлены на других конференциях или опубликованы в журналах. Доклады будут опубликованы в цифровом виде. Ожидается, что авторы посетят конференцию, чтобы представить доклады лично.

Сроки:

Регистрация участников и принятие тезисов осуществляется на сайте

до 22.04.2024 г. – предоставление тезисов докладов (не более 250 слов) и текстов докладов (объемом до 4000 слов);

до 29.04.2024 г. – предоставление документов по оплате участия;

до 06.05.2024 г. – предоставление окончательной версии докладов с учетом замечаний и мнений рецензентов.

Информационные спонсоры:

журнал «Химическая техника»;

журнал «Компрессорная техника и пневматика»;

журнал «Турбины и дизели»;

журнал «Арматуростроение»

Партнеры:

Ассоциация компрессорщиков и пневматиков;

Ассоциация компрессорных заводов;

Научно-промышленная ассоциация армотуростроителей,

Совет главных механиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и стран СНГ,

Ассоциация Холодильной промышленности и кондиционирования воздуха Республика Казахстан,

Алматинский технологический университет.

По всем вопросам обращаться:

Ученый секретарь конференции – Соловьёва Ольга Александровна

+7 (911) 171-44-45 e-mail: solovieva_oa@spbstu.ru