Санкт-Петербургский Политехнический университет проводит 20-й Международный Симпозиум «Потребители – производители компрессоров и компрессорного оборудования», приуроченный к 125-летию СПбПУ. На трехдневном мероприятии будет производиться обмен практическим опытом и проблемами эксплуатации, знакомство с новой компрессорной техникой и ГПА, установление прямых контактов для выбора путей модернизации существующих или создания новых компрессорных установок, сопутствующего оборудования и ГТУ.
Симпозиум «Потребители – производители компрессоров и компрессорного оборудования» – уникальный международный форум, проводимый в интересах организаций, эксплуатирующих компрессорное и вспомогательное оборудование.
В мероприятии традиционно принимают участие представители крупнейших российских нефтегазодобывающих и перерабатывающих компаний, таких как ПАО «Газпром» и его дочерние предприятия, ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Новатек», ПАО «Газпром нефть», НК «Роснефть» и др.; крупнейшие поставщики компрессорного и иного оборудования для газовой промышленности – АО «Невский завод», АО «Компрессор», АО «Группа ГМС», НПО «Искра», АО «Турбохолод», ООО НПФ «ЭнТехМаш», АО «НПФ «Невинтермаш», ООО «Краснодарский Компрессорный Завод» и многие другие; а также ученые и инженеры отраслевых научно-исследовательских институтов и вузов, расположенных в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Омске и других городов.
Симпозиум охватывает ряд тем, в том числе:
- Компрессоры и компрессорное оборудование (подшипники, уплотнения и т.п.);
- Эксплуатация, обслуживание, ремонт компрессоров и оборудования ГПА;
- Вспомогательное оборудование (запорная арматура, теплообменники, системы автоматизации и др.);
- Газотурбинные и электрические приводы ГПА;
- Технологии изготовления и пэкиджирование ГПА;
- Цифровизация компрессорной отрасли;
- Импортозамещение в компрессорной отрасли.
Вся необходимая информация представлена на сайте Симпозиума
Все доклады должны быть представлены на русском языке. Доклады не могут быть представлены на других конференциях или опубликованы в журналах. Доклады будут опубликованы в цифровом виде. Ожидается, что авторы посетят конференцию, чтобы представить доклады лично.
Сроки:
Регистрация участников и принятие тезисов осуществляется на сайте
до 22.04.2024 г. – предоставление тезисов докладов (не более 250 слов) и текстов докладов (объемом до 4000 слов);
до 29.04.2024 г. – предоставление документов по оплате участия;
до 06.05.2024 г. – предоставление окончательной версии докладов с учетом замечаний и мнений рецензентов.
Информационные спонсоры:
- журнал «Химическая техника»;
- журнал «Компрессорная техника и пневматика»;
- журнал «Турбины и дизели»;
- журнал «Арматуростроение»
Партнеры:
- Ассоциация компрессорщиков и пневматиков;
- Ассоциация компрессорных заводов;
- Научно-промышленная ассоциация армотуростроителей,
- Совет главных механиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и стран СНГ,
- Ассоциация Холодильной промышленности и кондиционирования воздуха Республика Казахстан,
- Алматинский технологический университет.
По всем вопросам обращаться:
Ученый секретарь конференции – Соловьёва Ольга Александровна
+7 (911) 171-44-45 e-mail: solovieva_oa@spbstu.ru