С 15 по 17 мая 2024 года в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого пройдет IV Международная конференция «Материалы и технологии в нефтегазовой отрасли. Коррозия».

Приглашаем принять участие в деловой программе мероприятия в качестве спикеров и слушателей.

В этом году организаторы расширили конференцию и поменяли название.

Очевидно, что говорить о защите от коррозии, не затрагивая те или иные аспекты технологий используемых материалов, невозможно. Поскольку целью конференции является обсуждение направлений повышения надежности и экономической эффективности добычи, транспорта и переработки углеводородов, правильно рассматривать проблему более комплексно.

Программа будет состоять из пленарной секции, устных докладов, ключевых лекций, а также выставки. Во время перерывов сделан фокус на нетворкинг между специалистами различных областей.

Тематики конференции:

Новые материалы и технологии – потребности, барьеры и возможности;

Цифровое материаловедение – создание новых материалов, моделирование процессов деградации, цифровые испытания и пр.;

Перспективы и опыт импортозамещения материалов;

Коррозия: разрушения, механизмы, испытания;

Защита от коррозии: покрытия, ингибиторы, катодная защита;

Материалы для водородной энергетики и проектов по декарбонизации – механизмы охрупчивания, методы испытаний, выбор материалов;

Полимерно-композиционные материалы для нефтегазовой отрасли – трубная продукция, материалы и конструкции для строительства инфраструктуры и др.;

Трубная металлургическая продукция для нефтегазовой отрасли;

Обеспечение промышленной безопасности с точки зрения моделирования, технологий и материалов;

Молодые кадры – потребности предприятий и требования.

Среди постоянных участников Конференции – ООО “Газпромнефть НТЦ”, ПАО “Газпромнефть”, ООО “РН-БашНИПИнефть”, ООО “НОВАТЭК – Усть-Луга”, ООО “Газпром ВНИИГАЗ”, АО “Северсталь Менеджмент”, АО “ВНИКТИнефтехимоборудование”, АО “Выксунский металлургический завод”, АО “НПО “Ленкор”, АО “НПО “ЦНИИТМАШ”, АО “Трубопроводные системы и технологии”, АО “НИИтурбокомпрессор им.В.Б. Шнеппа”, АО “РусНИТИ”, НИЦ “Курчатовский институт” – ЦНИИ КМ “Прометей”, ООО “НИИ Транснефть”, ООО “Завод нефтегазового оборудования “ТЕХНОВЕК”, ООО “ЛУКОЙЛ-Инжиниринг”, ООО “Ленгипронефтехим”, ООО “РН-Пурнефтегаз”, АО “Казанькомпрессормаш”, АО “ОКБМ Африкантов”, ООО “ИТ-Севрис”, ООО “Газпром трансгаз Казань”, ООО “Газпром добыча Уренгой”, НИИ, отраслевые, проектные институты, университеты, производители оборудования и материалов.

Химическая техника – информационный партнер.

Приглашаем принять участие всех заинтересованных специалистов в работе тематических групп. Со стоимостью участия и порядком регистрации Вы можете ознакомиться на сайте: http://corrosionrussia.ru/