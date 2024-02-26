Красцветмет завершил сделку по приобретению инжиниринговой компании тиссенкрупп Индастриал Солюшнс (РУС) у немецкого собственника. Ранее в январе это решение было поддержано подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Тиссенкрупп Индастриал Солюшнс (РУС) специализируется на проектировании химических и нефтехимических производств. Центральный офис находится в Дзержинске Нижегородской области.

Для Красцветмета это очередной шаг в развитии технологического и проектного потенциала компании. «Приобретение тиссенкрупп Индастриал Солюшнс (РУС) расширяет возможности Красцветмета по участию в крупных проектах с предприятиями нефте- и газопереработки», – комментирует генеральный директор Красцветмета Михаил Дягилев.

Красцветмет как производственная компания является одним из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов и изделий из них, как технологическая компания – предоставляет решения для различных отраслей промышленности. Красцветмет предлагает технологии и выполняет инжиниринговые работы для создания и модернизации производств аммиака, метанола, карбамида, азотной кислоты, аммиачной селитры, карбоната лития. География бизнеса охватывает страны Азии, Латинской Америки и Восточной Европы.