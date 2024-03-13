23-26 апреля 2024 года АО «НИИК» представит заказчикам новые разработки и технологии на 12-й Международной научно-практической конференции «Азот. Минеральные удобрения-2024» на базе отеля Sheraton, г. Нижний Новгород, пл. Театральная, д.1.

Являясь ведущей российской инжиниринговой компанией с более чем 70-летней историей, НИИК представляет деловым партнерам свой ценный опыт и экспертные методы реализации проектов в газохимической отрасли.

Конференция призвана объединить менеджмент компаний-заказчиков для обсуждения тенденций развития отрасли, обмена передовым опытом и изучения последних достижений в секторе производства минеральных удобрений.

В деловой программе найдут отражение компетенции НИИК и партнеров конференции в области производства метанола, меламина, аммиака, водорода, фосфорной и серной кислот и других химических продуктов.

Более подробно будет представлена технология URECON Stripping 3000®, по проекту которой ведется строительство на одном из крупнейших предприятий-производителей минеральных удобрений России.

На примере реализованных проектов строительства и реконструкции химических производств участников конференции познакомят с современными подходами к проектированию при строительстве и эксплуатации химических предприятий. Конференция призвана обобщить опыт работы предприятий-производителей минеральных удобрений, а также инжиниринговых компаний-партнеров, обладающих компетенциями для выполнения работ по проектированию и поставке оборудования.

Обсудить интересующие вопросы участники конференции смогут во время рабочих встреч.

Химическая техника – информационный партнер.

Вниманию участников! Просьба ответить на полученные приглашения до 29 марта 2024 г. Заполненные заявки на участие просим направлять на почту pr@niik.ru