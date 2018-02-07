15 мая 2018 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоится III Международная Конференция «Индустриальные масла и СОЖ в металлургии, металлообработке и машиностроении — 2018».

Соорганизатор конференции – компания «РН-Смазочные материалы».

Конференция пройдет при поддержке ЦВК «Экспоцентр» и Ассоциации «Станкоинструмент».

Мероприятие состоится в рамках Международной специализированной выставки «Металлообработка — 2018» (14-18 мая 2018 г.). Выставка «Металлообработка» – это крупнейшая в России выставка в области станкостроения, отражающая все мировые тенденции развития отрасли; международная промышленная площадка – по масштабам и коммерческой эффективности входит в десятку ведущих мировых отраслевых мероприятий; встреча производителей и поставщиков металлообрабатывающей продукции со всего мира. Выставка проходит при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Союза машиностроителей России, под патронатом Торгово-промышленной Палаты РФ.

Конференция «Индустриальные масла и СОЖ в металлургии, металлообработке и машиностроении — 2018» — это уникальная площадка для встречи и обмена мнениями, совместной работы и обсуждения перспектив разработчиков и поставщиков индустриальных масел и СОЖ с представителями конечных потребителей из металлургии, металлообработки и машиностроения.

В конференциях 2016-2017 гг. принимали участие такие компании, как РН-Смазочные материалы, ЛЛК-Интернешнл, Газпромнефть-смазочные материалы, BASF, Fuchs Oil, Afton Chemical, NYNAS, Evonik Oil Additives, Multisol, Idemitsu Lubricants, AIMOL, Корпорация HILL, Волгохимнефть, Shell Process Oil, Base Oil and Wax, Шелл Нефть, HOUGHTON, Sasol, LANXESS, МОБОЙЛ, Финэксим, НИИСУ, Завод горного воска, Электрогорский институт нефтепереработки, МехМаш, AKNEL Group, ВНИИ НП, MOTUL, Solvay, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, МИЦ ГСМ, Московский трубный завод Филит, Северсталь Менеджмент, Завод горного воска, Полиэфир, IPL-Европак, Azelis, Российское Химическое общество им. Д.И. Менделеева, Спектр, Австрийское Трибологическое Общество, Завод Красный Октябрь, Челябинский металлургический комбинат (ПАО «Мечел») и многие другие.

К участию в конференции 2018 г. приглашаются: основные разработчики рецептур СОЖ и масел промышленного назначения; технологи в области металлообработки черных и цветных металлов; эксплуатанты оборудования; главные инженеры и главные механики; поставщики отечественных и импортных СОЖ, масел и смежных продуктов; специалисты предприятий-потребителей по закупкам МТР и другие отраслевые игроки стран СНГ, России и зарубежных стран.

Среди ключевых тем конференции:

— Современные технологии смазочных масел и СОЖ для промышленности

— Q&A cессия вопросов потребителей. СОЖ: вчера, сегодня, завтра

— Индустриальные масла для промышленного оборудования

— Новые экологические требования и химическая безопасность

И многие другие.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте:

http://www.rpi-conferences.com/oils-and-coolants

По вопросам участия в том или ином формате Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 5025433 / 7789332 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru