Авторы: Д.Г. Федотов (Инжиниринговая компания INTRATOOL) Опубликовано на портале «Химическая техника», декабрь 2019

В 2019 году инжиниринговая компания INTRATOOL запустила новый бренд INTRAVISION, призванный объединить решения и разработки компании в области систем промышленного мониторинга.

В первую очередь INTRAVISION – это системы интеллектуального технологического телевидения, выполненные с применением современных тепловизионных камер. К их достоинствам можно отнести возможность проведения расширенной тепловизионной диагностики в соответствии с утвержденными в РФ стандартами в области метрологии и неразрушающего контроля, наличие функции поиска и анализа дефектов в режиме реального времени и по архивным данным с построением трендов и интеграцией в информационные системы и АСУ ТП. Применяемое оборудование позволяет производить непрерывный визуальный и тепловизионный мониторинг в полном соответствии с требованиями к оборудованию на опасных производственных объектах, к числу которых в первую очередь стоит отнести взрывоопасные зоны и места с экстремально высокими температурами окружающей среды. Уже сегодня технологии позволяют проводить непрерывный мониторинг в камерах сгорания технологических печей с возможностью автоматического аварийного или планового извлечения тепловизоров и видеокамер по заданному событию с последующей герметизацией мест установки без участия персонала.

Описываемые решения применимы там, где требуется мониторинг температуры и визуальных отклонений в режиме реального времени, в динамических процессах, в которых требуется не только контроль заданных значений, но и анализ разницы в показаниях и их зависимости от времени возникновения этих изменений. В качестве примера можно привести мониторинг поверхности колонн реакторного типа, температура которых изменяется в зависимости от задаваемого режима эксплуатации. При этом фиксация высокой скорости прироста температуры на одном из участков может расцениваться как тревога и сбой механизмов распределения газовых потоков, нарушение целостности и структуры изоляционных материалов вследствие воздействия высокой температуры или возникновение утечки в промежуточных полостях установки.

Области применения подобных систем довольно обширны: они могут быть использованы для мониторинга колонн и печей установок нефтехимической промышленности, контроля состояния трубопроводов и ёмкостей под давлением, оборудования факельных установок и машинных залов, особенно во взрывоопасных зонах.

Каждый проект с применением систем INTRAVISION реализуется с учётом подбора оптимальных характеристик каждого из компонентов, компоновка и места установки камер рассчитываются в зависимости от области видимости и разрешающей способности применительно к особенностям объекта контроля. В свете высокой сложности проектов внедрения системы тепловизионного мониторинга сертифицированные специалисты компании осуществляют детальную тепловизионную съёмку, проводят анализ технологического процесса и анализируют данные, накапливаемые в ходе опытно-промышленной эксплуатации. Объем проводимых мероприятий позволяет дать предварительную оценку показателям эффективности проекта, и направлен на демонстрацию возможностей новой системы.

Инжиниринговая компания INTRATOOL готова к любым вопросам касательно применения систем INTRAVISION и предлагает организацию мероприятий от базового проектирования до сдачи объекта под ключ с учётом заданных гарантийных показателей.

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