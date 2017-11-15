Использование беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающих и химических предприятиях

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), также известные как беспилотники или, в качестве альтернативы термину закрепившиеся под словом – «дроны», помимо военной промышленности находят применение в самых различных областях народного хозяйства. В настоящее время БПЛА стали активно использоваться для аэрофотосъемки, патрулирования, геодезических изысканий, мониторинга различных объектов и даже для доставки товаров (такие проекты разрабатывают Google, Amazon и Walmart).

Ключевые слова: Беспилотные летательные аппараты, БПЛА, дроны, нефтеперерабатывающие предприятия, химические предприятия.

Еще с прошлого века беспилотники получили свое распространение в качестве боевых машин, однако уже с начала двухтысячных их стали применять и в мирных целях. На сегодняшний день передовыми странами по использованию дронов стали: США, Канада, Китай и Израиль, а в последнее время их применение стало популярным и в России.

Ряд инфраструктурных отраслей сможет получить значительную выгоду от использования беспилотных летательных аппаратов. К числу таких отраслей относятся энергетика, железнодорожный транспорт и нефтегазовый сектор. Именно в этих сферах важные производственные объекты рассредоточены на значительной территории и требуют постоянного контроля, технического обслуживания и инвентаризации, которые в должной мере могут обеспечить только дроны.

В целях контроля и наблюдения за объектами, а также для удобства и экономии времени увеличивается число компаний эксплуатирующих дронов. К лидирующим отраслям в части применения беспилотных летательных аппаратов относятся нефтеперерабатывающие и химические предприятия. Ведь именно на таких промышленных объектах обеспечение промышленной безопасности и надежной работы всех систем – залог безопасности не только сотрудников, но и всей окружающей среды в целом.

Обозначим основные сферы применения беспилотных летательных аппаратов:

Диагностическая съемка и постоянный контроль технического состояния, и предупреждение нештатных ситуаций на опасном производственном объекте (ОПО).

Картографирование, фотограмметрия и проведение различных геодезических и площадных измерений объектов, ремонта и строительства по материалам беспилотной съемки.

Мониторинг на нефтеперерабатывающих и химических предприятиях, объектах транспорта, ТЭК и ЖКХ с целью снижения, экономических потерь и экологических рисков во время эксплуатации.

До определенного периода на предприятиях нефтяной и химической промышленности не было адекватных систем или методов раннего обнаружения утечек. А те что были, являлись весьма затратными по критерию экономической и технической эффективности. Вследствие чего – большинство дефектов обнаруживались постфактум. Хотя, как и в случае с любой новой технологией, в применении дронов существует ряд сдерживающих ограничений и факторов, но о них мы расскажем чуть позже.

Польза от дронов на всевозможных инфраструктурных объектах сейчас уже неоспорима: они не только в состоянии достигать участки ОПО, доступ к которым существенно затруднен и выполнять опасные виды работ, которые были бы весьма рискованными для человека, но и значительно упростили доступ к различным наборам данных, гарантируя высокую точность и приемлемую цену информации.

Производительность беспилотников достигает до 30 квадратных километров в час во время площадной съемки и до 50 для линейных объектов. Таким образом применение БПЛА на нефтеперерабатывающих и химических предприятиях имеет большие перспективы к развитию наряду с наземными обследованиями или же проведением съемки с помощью спутника.

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