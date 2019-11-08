29 октября 2019 г. в Москве успешно прошла Десятая Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019», посвященная технологиям и оборудованию для водоснабжения, водоподготовки и водоочистки. Организатор конференции — ООО ИНТЕХЭКО — www.intecheco.ru Место проведения конференции — гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО».

Ежегодная конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» помогает сделать правильный выбор оборудования и поделиться практическим опытом внедрения современных решений для индустриальных систем водоснабжения.

Итоги X Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019» :

около 150 делегатов от ведущих промышленных предприятий, городских водоканалов, производителей материалов, приборов и оборудования, инжиниринговых и сервисных компаний;

от ведущих промышленных предприятий, городских водоканалов, производителей материалов, приборов и оборудования, инжиниринговых и сервисных компаний; 21 доклад на самые актуальные темы — технологии водоподготовки и водоочистки, основное и вспомогательное оборудование; расходомеры и приборы анализа качества воды;

16 стендов на выставке при конференции;

16 СМИ – среди информационных партнеров конференции;

сборник докладов, каталог и CD готовы к началу конференции.

Конференция предоставила возможность познакомиться с современными решениями различных проблем водоочистки, обменяться опытом с коллегами, обсудить имеющиеся в отрасли проблемы, найти новых партнеров, проектировщиков, поставщиков и заказчиков.

Материалы конференции бесплатно доступны на сайте:

— программа конференции: http://www.intecheco.ru/voda/doc/programVoda2019.pdf

— сборник докладов и каталог конференции: http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2019.pdf

— фотоальбом конференции: https://photos.app.goo.gl/CdzibUw5YU9VhtJw8

— видеоролик конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019»: https://youtu.be/FnHO489Tg2s

— график конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf

Темы докладов X Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019»:

Открытие конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019». ООО «ИНТЕХЭКО»,

Импортозамещение в России. Опыт внедрения универсальной технологии динамического осветления ДИКЛАР для очистки природных и сточных вод. ООО «Миррико менеджмент»

Опыт АО «Мосводоканал» по взаимодействию с абонентами канализационной сети: базовый инжиниринг и техническое перевооружение. АО «Мосводоканал»

Современные подходы к очистке воды. АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»

Оптимальное решение проблем накипеобразования, коррозии и биообрастания в водооборотных системах охлаждения. ООО «Азов»

Эффективные технологии дозации химических реагентов как способ снижения эксплуатационных затрат и экономии реагентов с использованием оборудования Watson-Marlow Fluid Technology Group. ООО «Ватсон-Марлоу»

Технология «ЭГРА» — новое направление в градирнестроении. ООО ЦПИ «Пульсар»

Технология АНАММОКС: текущая ситуация и пути развития. АО «Мосводоканал»

Задачи и технологии контроля качества воды в процессах производства промышленной продукции и оказания услуг. ЗАО «Крисмас+»

Измерение расхода воды в гидротехнических сооружениях промышленных предприятий. Разработка и применение оборудования для работы в сложных гидравлических условиях. ООО НКФ «Волга»

Информационная Система PROMODEM LOGGER для учета и контроля промышленных вод на базе промышленных GPRS / 3G / СМС / NB-IoT / LoRa / WiFi Логгеров PROMODEM. ООО«Аналитик-ТС»

Возможности накладных ультразвуковых расходомеров. Применение для решения различных измерительных задач. АО «Теккноу»

Применение КИП производства компании Эндресс+Хаузер в процессах водоподготовки и водоотведения. ООО «Эндресс+Хаузер»

Контроль химического состава сточных вод в автоматическом режиме с применением анализатора «ЭМИС-3». АО «ИЦ «Буревестник»

НДТ по контролю качества воды в промышленности. Экологический мониторинг сбросов загрязняющих веществ. ООО «Хах Ланге»

Технология Aarsleff CIPP для бестраншейного ремонта сетей водоснабжения и водоотведения. АО «Пер Аарслефф»

Анализ методов доочистки сточных вод от взвешенных веществ. АО «Мосводоканал»

Применение магнитной обработки для интенсификации процессов водоподготовки. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Современные компенсаторы, ремонтные и соединительные муфты. ООО «ТИ-СИСТЕМС»

Опыт внедрения систем аварийной защиты персонала. ООО «ТИ-СИСТЕМС»

Обзор компаний, поставляющих оборудование для установок газоочистки, водоочистки, переработки отходов, экологического мониторинга. ООО «ИНТЕХЭКО»

При регистрации делегаты получили папку с программой, списком участников, CD, сборником докладов и каталогом конференции, буклеты ЗАО «Крисмас+» и ООО «ИНТЕХЭКО», журналы «Экология производства» и «Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение». В конференц-зале также были доступны журналы других информационных партнеров и буклеты докладчиков.

В холлах конференц-зала проводилась небольшая выставка по материалам, приборам и оборудованию для систем водоснабжения, водоочистки, водоподготовки На выставке были представлены: АО «Теккноу», ООО «Хах Ланге», ООО «КРОНЕ Инжиниринг», Союз Производителей Извести, ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «Ватсон-Марлоу», ООО ЦПИ «Пульсар», стенд СМИ, ООО НКФ «Волга», ООО «Эндресс+Хаузер», ООО «Аналитик-ТС», ООО «Люмэкс-АвтоХимКонтроль».

Участие в Десятой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019» приняли около 150 делегатов: ООО «Аверс-СК», ООО «Азов», ООО «Альтаир», ООО «Аналитик-ТС», РУП «Белнипиэнергопром» (Республика Беларусь), Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ООО «Ватсон-Марлоу», ОАО «ВНИПИнефть», ОАО «ВТИ», МУП «Водоканал» г. Казань, МУП «Водоканал» г. Подольск, МУП «Владимирводоканал», АО «Выксунский металлургический завод», ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпром переработка» Астраханский ГПЗ, ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО «Джурби ВотэТек», Донской ГОК — филиал АО «ТНК Казхром» (Республика Казахстан), МУП г. Нижневартовска «Горводоканал», СМУП «Горводоканал» г. Смоленск, АО «ДАКТ-Инжиниринг», ООО «ИНТЕХЭКО», АО «Ионообменные Технологии», АО «ИЦ «Буревестник», АО «КАУСТИК», ЗАО «Крисмас+», ООО «КРОНЕ Инжиниринг», ООО «Ленгипронефтехим», ОГУП «Липецкоблводоканал», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «Люмэкс-АвтоХимКонтроль», ООО «Метадинеа», ООО «Метахим», ООО «Мечел-Энерго», УП «Минскводоканал» (Республика Беларусь), ООО «Мировые Экологические Стандарты +», ООО «Миррико менеджмент», ПАО «Михайловский ГОК», АО «Мосводоканал», ПАО «МОЭК», ООО НКФ «Волга», ООО «Новотех-ЭКО», ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс», АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», ООО «НПО «Агростройсервис», ООО «Омский завод полипропилена», АО «Пер Аарслефф», АО «Первая Грузовая Компания», ООО «Полюс Проект», ООО «ПРИВОДЫ АУМА», ООО «РемСтройТехно-Сервис», АО «РУСАЛ Бокситогорск», РО ВОО «Русское географическое общество» в Республике Татарстан, ФГАОУ ВО СПБПУ, ПАО «Северсталь», Союз Производителей Извести, АО «Татэнерго», ООО «ТД «НОВОХИМ», АО «Теккноу», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Хах Ланге», ОАО «Щекиноазот», ООО ЦПИ «Пульсар», ООО «Эндресс+Хаузер», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б.Г.Нуржанова» (Республика Казахстан), ООО «Эрис ПА» и другие компании.

Следующая — XI Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020» состоится 27 октября 2020г. в Москве в ГК «ИЗМАЙЛОВО».

Также доступен график будущих конференций:

27 ноября 2019 г. — X Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019

24 марта 2020 г. — XII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020

25 марта 2020 г. — XI Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020

2 июня 2020 г. — XII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020

29 сентября 2020 г. — XIII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020

27 октября 2020 г. — XI Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020

24 ноября 2020 г. — XI Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020

Для регистрации участия отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru

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ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:

Директор по маркетингу — Ермаков Алексей Владимирович, тел.: +7 (905) 567-8767,

эл. почта: admin@intecheco.ru , intecheco@yandex.ru сайт конференций: www.intecheco.ru