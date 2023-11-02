Ежегодная этиленовая конференция восемнадцатый раз консолидировала основных игроков российской отрасли производства мономеров.

В период с 24 по 26 октября 2023 года прошла ХVIII Этиленовая конференция. Мероприятие традиционно проходит в Подмосковье и организуется компанией ВНИИОС-наука — российским лицензиаром технологий получения продуктов основного органического синтеза.

Современная конъюнктура нефтехимической отрасли формирует соответствующие цели Этиленовой конференции, главные из которых: выявление возможностей в локализации производства оборудования, катализаторов и реагентов; наличие в РФ компаний-разработчиков технологических решений, а также возможности трансфера технологий; выявление проблемных вопросов, которые проявляются у нефтехимиков при расширении действующих и строительстве новых производственных мощностей.

В Этиленовой конференции 2023 года приняли участие руководители и специалисты инжиниринговых компаний, изготовителей и поставщиков оборудования, разработчики технологических процессов, а также представители нефтехимических предприятий России и СНГ: корпоративного центра и производственных предприятий СИБУРа; ПО “Азерикимия” SOCAR (Азербайджан), завода Полимир ОАО «Нафтан» (Белоруссия), а также нефтехимических активов РОСНЕФТи, ЛУКОЙЛа и ГАЗПРОМа. Впервые мероприятие посетили представители иранской компании Maron. Суммарно в конференции приняли участие более ста тридцати делегатов из 57 компании.

Спонсором Этиленовой конференции выступило ООО «ГЛ Инжиниринг» — российская инжиниринговая компания, которая осуществляет полный комплекс работ по проектированию и комплектации оборудованием высокотехнологичных объектов глубокой переработки углеводородного сырья.

«Химическая техника» выступила информационным партнером конференции.

Этиленовая конференция по традиции акцентирована на вопросы инжиниринга и эксплуатации производств, внедрения современных технологий и оборудования, необходимых для повышения эффективности и рентабельности нефтехимических предприятий. Деловая программа мероприятия включала в себя выступления докладчиков в профильных секциях: «Технологические процессы получения мономеров. Пиролиз углеводородов», «Инжиниринг и оборудование», «Материалы и реагенты». Отдельно стоит выделить конструктивные доклады по актуальным вопросам и перспективным направлениям развития этиленовых производств, которые представили делегаты от нефтехимических предприятий в течение всей рабочей программы и в рамках секции «Эксплуатация и строительство технологических объектов в современных условиях». В общей сложности на конференции сделано 24 доклада, каждый из них был встречен конструктивным обсуждением от делегатов.

По мере завершения конференции ее участники дали положительные отклики, выделена актуальность рабочей программы, а также отмечены комфортные условия и традиционно высокий уровень организации мероприятия.