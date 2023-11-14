Об эффективных и энергосберегающих технологиях ОАО «ГИАП» в азотной промышленности рассказали руководители и ключевые специалисты компании в рамках конференции «Российские технологии и инжиниринг азотной промышленности», которая проходила 9-10 ноября 2023 года при участии Минпромторга и Ростехнадзора в Президент-отеле Москвы.

На протяжении двух дней участники конференции обсуждали важные вопросы отрасли и особенности технологий производств аммиака, карбамида, аммиачной селитры и КАС, уксусной кислоты и ацетилена, предлагаемых ОАО «ГИАП». Особо были выделены компетенции ГИАП в области реконструкции существующих производств аммиака и строительства новых. Кроме того, были рассмотрены возможности ОАО «ГИАП» по строительству агрегатов азотной кислоты типа УКЛ-7 и реконструкции агрегата АК-72 с увеличением производительности более 60 т/час; строительства установок производства аммиачной селитры и карбамида.

«ГИАП более 90 лет предоставляет предприятиям химической промышленности уникальные технологии, которые помогают увеличивать мощности производств, снижая вредные выбросы в окружающую среду. За это время по технологиям нашей компании было построено 19 заводов азотной промышленности в России и 18 – в мире. Сегодня мы продолжаем разрабатывать новые технологии, развивая компетенции и оказывая помощь российским предприятиям», – отметил генеральный директор ОАО «ГИАП» Егор Кривчун.

Насыщенная программа конференции позволила обсудить текущие проблемы и состояние отрасли, обсудить отечественные технологии, а также определиться с дальнейшей стратегией взаимодействия.

Докладчиками на конференции выступили партнеры и представители организаций-поставщиков оборудования ОАО «ГИАП»: АО «Уралхиммаш», АО «ЗАВКОМ», ООО «ТурбоРеф Инжиниринг», ООО НПФ «Энтехмаш», ООО «Промволокно» и др. Компании продемонстрировали практические кейсы совместной работы.

Всего участие в конференции приняли более 120 делегатов, в том числе производители материалов для химических производств, поставщики оборудования, а также руководители крупных промышленных предприятий – АО «МХК «ЕвроХим», АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Фосагро», АО «Метафакс Кемикалс», ПАО «КуйбышевАзот», ПАО «Акрон», ООО «ДЖИ ТИ ЭМ 1» и многие другие.

Справка:

ОАО «ГИАП» специализируется на создании технологий и оказании комплексной инжиниринговой поддержки в области производств минеральных удобрений и переработки газа, включая реализацию профильных проектов под ключ. В состав компании входят проектные организации, инжиниринговые компании и обособленные подразделения в Москве, Дзержинске, Новомосковске и Тольятти, где работают свыше 500 человек. 90-летний опыт в проектировании и модернизации, научная и экспертная база позволяет обеспечивать высокие эксплуатационные характеристики при оптимальных капитальных затратах.