29 и 30 мая в ЦВК «Экспоцентр» прошло ведущее мероприятие в области технологий для различных сыпучих материалов SOLIDS Russia 2018. В рамках международной выставки и конференции российские и международные производители представили оборудование для обработки, переработки, хранения и транспортировки сыпучих материалов.

Экспозиция была представлена компаниями из России, Польши, Испании, Дании, Франции и Германии. INFASTAUB, NETTER VIBRATION, STIF, Krohne Engineering, ПОЛИТАЙП и многие другие представили уникальные образцы оборудования и новинки в индустрии технологий для сыпучих материалов.

В этом году в рамках выставки прошла 2-х дневная конференция. В первый день с докладами выступили представители различных университетов и институтов, тем самым задав научное направление конференции. Так, с докладами выступили: Турачанинова Т.П. из ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности с темой «Импортозамещение для оптимизации логистики транспортно-технологических процессов с сыпучими материалами»; Морозов Э.В. из Международной промышленной академии, рассказав о действующих системах нормативных документов для транспортировки сыпучего сырья и Борисов Р.Н, представляющий Союз Производителей Сухих Строительных Смесей, с презентацией на тему «Стандартизация отрасли сухих строительных смесей».

Второй день конференции носил практический характер. В ней выступали представители ведущих компаний индустрии, таких как AIR LIQUIDE RUSSIA, HOSOKAWA MICRON Group и DMN-WESTINGHOUSE. Слушатели ознакомились с докладами руководителей и экспертов международных компаний, приняли участие в дискуссии и узнали о новинках индустрии.

Гала-ужин в честь открытия выставка прошел в Bosco Fresh&Bar на Красной Площади, где экспоненты выставки и приглашённые гости смогли пообщаться в неформальной обстановке и поделиться впечатлениями о мероприятии.