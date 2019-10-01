24-25 сентября 2019 г. в Москве в ГК Измайлово успешно прошла XII Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019», посвященная газоочистке в промышленности.

Цель конференции — продвижение современных технологий и газоочистного оборудования, обмен практическим опытом модернизации установок газоочистки, пылеулавливания, золоулавливания и очистки аспирационного воздуха различных технологических процессов промышленных предприятий.

Повсеместное увеличение штрафов за негативное  воздействие  на  окружающую  среду делает экономически целесообразным увеличение инвестиций в экологию и актуальным посещение данной конференции все большим количеством промышленных предприятий.

Участие в XII конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019» приняли около 200 делегатов от ведущих промышленных предприятий СНГ, производителей оборудования и инжиниринговых компаний России, Германии, Дании, Италии, Бельгии, Эстонии, Швеции, Украины, Республики Молдова, Республики Казахстан и  Республики Беларусь.

В рамках программы конференции были представлены более 30 докладов на самые актуальные темы: современные технологии газоочистки; новейшие конструкции электрофильтров, рукавных фильтров, скрубберов и циклонов; промышленные пылесосы; системы очистки воздуха, вентиляции и кондиционирования; отечественные и зарубежные фильтровальные материалы, нестандартное газоочистное оборудование; cистемы транспортировки и утилизации уловленных материалов; АСУТП газоочистки, агрегаты питания электрофильтров; системы экологического мониторинга, современные пылемеры и газоанализаторы; промышленные вентиляторы и дымососы; компенсаторы, муфты; запасные части к рукавным фильтрам и электрофильтрам; аварийные души; практические примеры модернизации и строительства новых установок очистки технологических и отходящих газов на предприятиях различных отраслей промышленности.

Для участников конференции в холле конференц-зала проводилась небольшая выставка по новым технологиям, приборам, материалам и оборудованию установок газоочистки.  Выставка при конференции дала возможность задать все интересующие вопросы, получить консультации, наладить деловые контакты и обсудить проблемы отрасли.

Представительный состав участников из разных регионов и стран позволил в живом диалоге обсудить практические особенности внедрения различных технологий и оборудования с учетом эксплуатационных, экологических и экономических аспектов.

Проведение XII Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019» поддержали — журналы: Экологический вестник России, Экология производства, Химическая техника, Химическое и нефтегазовое машиностроение, ТехСовет премиум, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Вестник промышленности, бизнеса и финансов,  Журнал главного инженера, ТОЧКА ОПОРЫ, Энергобезопасность и энергосбережение, газета: Энерго-пресс.

Ключевые показатели конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019»:

  • около 200 делегатов от компаний из 11 стран мира;
  • более 30 докладов в программе;
  • 17 стендов на выставке при конференции;
  • сборник докладов, каталог и CD были готовы к началу мероприятия.

Как и другие мероприятия, проводимые ООО «ИНТЕХЭКО», данная конференция предоставила её участникам возможность познакомиться с эффективным оборудованием, последними тенденциями и примерами решений различных проблем промышленных предприятий, найти новых партнеров, проектировщиков, поставщиков и заказчиков.

 

Ссылки на материалы конференции:

 

Широкий спектр мнений,  живое общение с коллегами, насыщенная программа и представительный состав участников делают конференцию ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА ярким и заметным ежегодным мероприятием.

  

Следующая — XIII Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020» состоится в Москве 29 сентября 2020 года.

Подробнее — см. сайт конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» —  www.intecheco.ru/ecolog/

Условия участия, бланки заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и сборники докладов всех конференций ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2019 гг. — см. на сайте www.intecheco.ru   

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