24-25 сентября 2019 г. в Москве в ГК Измайлово успешно прошла XII Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019», посвященная газоочистке в промышленности.

Цель конференции — продвижение современных технологий и газоочистного оборудования, обмен практическим опытом модернизации установок газоочистки, пылеулавливания, золоулавливания и очистки аспирационного воздуха различных технологических процессов промышленных предприятий.

Повсеместное увеличение штрафов за негативное воздействие на окружающую среду делает экономически целесообразным увеличение инвестиций в экологию и актуальным посещение данной конференции все большим количеством промышленных предприятий.

Участие в XII конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019» приняли около 200 делегатов от ведущих промышленных предприятий СНГ, производителей оборудования и инжиниринговых компаний России, Германии, Дании, Италии, Бельгии, Эстонии, Швеции, Украины, Республики Молдова, Республики Казахстан и Республики Беларусь.

В рамках программы конференции были представлены более 30 докладов на самые актуальные темы: современные технологии газоочистки; новейшие конструкции электрофильтров, рукавных фильтров, скрубберов и циклонов; промышленные пылесосы; системы очистки воздуха, вентиляции и кондиционирования; отечественные и зарубежные фильтровальные материалы, нестандартное газоочистное оборудование; cистемы транспортировки и утилизации уловленных материалов; АСУТП газоочистки, агрегаты питания электрофильтров; системы экологического мониторинга, современные пылемеры и газоанализаторы; промышленные вентиляторы и дымососы; компенсаторы, муфты; запасные части к рукавным фильтрам и электрофильтрам; аварийные души; практические примеры модернизации и строительства новых установок очистки технологических и отходящих газов на предприятиях различных отраслей промышленности.

Для участников конференции в холле конференц-зала проводилась небольшая выставка по новым технологиям, приборам, материалам и оборудованию установок газоочистки. Выставка при конференции дала возможность задать все интересующие вопросы, получить консультации, наладить деловые контакты и обсудить проблемы отрасли.

Представительный состав участников из разных регионов и стран позволил в живом диалоге обсудить практические особенности внедрения различных технологий и оборудования с учетом эксплуатационных, экологических и экономических аспектов.

Проведение XII Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019» поддержали — журналы: Экологический вестник России, Экология производства, Химическая техника, Химическое и нефтегазовое машиностроение, ТехСовет премиум, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Вестник промышленности, бизнеса и финансов, Журнал главного инженера, ТОЧКА ОПОРЫ, Энергобезопасность и энергосбережение, газета: Энерго-пресс.

Ключевые показатели конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019»:

около 200 делегатов от компаний из 11 стран мира;

более 30 докладов в программе;

17 стендов на выставке при конференции;

сборник докладов, каталог и CD были готовы к началу мероприятия.

Как и другие мероприятия, проводимые ООО «ИНТЕХЭКО», данная конференция предоставила её участникам возможность познакомиться с эффективным оборудованием, последними тенденциями и примерами решений различных проблем промышленных предприятий, найти новых партнеров, проектировщиков, поставщиков и заказчиков.

Ссылки на материалы конференции:

Сборник докладов и каталог ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019: http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2019.pdf

Программа конференции: http://www.intecheco.ru/ecolog/doc/programGAS2019.pdf

Фотоальбом ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019: https://photos.app.goo.gl/2r527jauwjdMmAsz7

Видеоролик: https://youtu.be/b1bLid-12wE

График конференций ИНТЕХЭКО: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf

Широкий спектр мнений, живое общение с коллегами, насыщенная программа и представительный состав участников делают конференцию ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА ярким и заметным ежегодным мероприятием.

Следующая — XIII Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020» состоится в Москве 29 сентября 2020 года.

Подробнее — см. сайт конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» — www.intecheco.ru/ecolog/

Условия участия, бланки заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и сборники докладов всех конференций ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2019 гг. — см. на сайте www.intecheco.ru