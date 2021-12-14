Тема создания и обеспечения безопасных условий труда стала максимально актуальной во время пандемии СОVID-19. Именно вопросам безопасности была посвящена 25-я Международная специализированная выставка и Деловой форум «Безопасность и охрана труда – 2021» (БИОТ-2021), проходившие с 7 по 10 декабря 2021 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр».

Организаторы мероприятия: Министерство труда и социальной защиты РФ и Ассоциация «СИЗ».

В Деловой программе БИОТ – все самые насущные, животрепещущие вопросы отрасли. Стратегическим партнером Деловой программы выступила компания РУСАЛ. На пленарной дискуссии участники обсудили грядущие изменения в российском законодательстве, регулирующем отношения работников и работодателей в сфере охраны труда.

В начале сессии с видео-приветствием к участникам и гостям обратилась Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. «Правительство уделяет приоритетное внимания вопросам сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности», – сказала Вице-премьер, отметив в своем выступлении вклад Ассоциации «СИЗ»: «Именно членские организации Ассоциации «СИЗ» в кратчайшие сроки в период пандемии смогли многократно нарастить производство необходимых средств индивидуальной защиты для защиты медиков и населения».

Выступая на пленарной сессии, Глава Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков заявил, что Роструд уделяет особое внимание профилактической работе среди работодателей, помогая им избежать нарушений. По его словам, одним из инструментов помощи предприятиям стал действующий на сайте «Онлайнинспекция.рф» сервис «Электронный инспектор», который фактически является симулятором проверки для работодателей. С его помощью они могут самостоятельно проверить свой бизнес на предмет возможных нарушений, в том числе условий охраны труда. «С начала работы сервиса было осуществлено 970 тысяч самопроверок. Устранив выявленные системой нарушения, работодатели смогли оградить себя от штрафов на сумму более 18 млрд. рублей», – сказал Глава Роструда.

Среди других тем Деловой программы БИОТ-2021: Единые Типовые нормы выдачи СИЗ, цифровизация систем промышленной безопасности, внедрение стандартов ESG в отрасль, микротравмы, мембранные материалы в СИЗ, концепция Vizion Zero, тренды развития культуры безопасности и многое другое.

Особое внимание было уделено Единым Типовым нормам. Владимир Котов, президент Ассоциации «СИЗ» – организатора выставки БИОТ и непосредственного участника разработки ЕТН, комментируя ЕТН, отметил, что «Внедрение ЕТН свидетельствует о переходе от списочного подхода к риск-ориентированному. Раньше во всех типовых отраслевых нормах было более 2000 поименованных профессий, сейчас упоминается 5357 профессий – это только профессии, к которым подобран базовый набор СИЗ. По этим цифрам видно, что работа проделана колоссальная».

Всего в рамках БИОТ–2021 состоялось более 100 различных мероприятий: несколько онлайн-конференций по разным отраслям промышленности, семинары, круглые столы, форсайт и питчинг-сессий, конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов, Всероссийская олимпиада для специалистов по охране труда, чемпионат для студентов и выпускников по специальности «охрана труда» BIOTON, творческий конкурс BIOT ART и Всероссийские соревнования по спасению. В них приняли участие более 50 тысяч специалистов и экспертов в области создания и обеспечения безопасных условий труда, экологии, промышленной и пожарной безопасности.

Помимо насыщенной Деловой программы, БИОТ является крупнейшей в России и Восточной Европе выставкой в области безопасности труда и производства средств индивидуальной защиты. Основу экспозиции БИОТ-2021 составили тематические Аллеи и Салоны: Аллея обувных материалов и оборудования, Аллея прессы, Аллея работы на высоте и в ОЗП, Салон технологий и оборудования для легкой промышленности. Свою продукцию на них представили 284 российских и зарубежных экспонента из 13 стран мира, а общая площадь экспозиции составила 15 000 кв. м.

В этом году партнером Аллеи работы на высоте и в ОЗП стал Центр профессиональной подготовки «ПОЛАТИ». Специалисты учебного центра ПОЛАТИ возвели на Аллее учебный полигон из строительных лесов, на котором были продемонстрированы профессиональные навыки по безопасным методам и приемам работ на высоте, спасению, эвакуации, оказанию первой помощи, а также провели демонстрацию СИЗ в реальных условиях.

В рамках выставочной программы БИОТ-2021 в этом году можно было осмотреть инновационные разработки флагманов отрасли: компаний «Зелинский Групп», Dräger, «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА», «Энергоконтракт», «Техноавиа», Uvex, «Респираторный комплекс», EcoStandard group и многих других. Несмотря на формат Covid Free c соблюдением всех санитарных требований Роспотребназора и Московского Правительства, действующих с целью нераспространения вирусной инфекции COVID-19, мероприятие привлекло 16 378 офлайн участников из 25 стран мира.

Традиционная аудитория мероприятия – это специалисты и профессионалы в области безопасности и охраны труда, руководители и представители федеральных и региональных органов власти, члены международных делегаций, ученые, разработчики, производители, потребители средств индивидуальной защиты, эксперты в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности. В этом году мероприятие посетили представители Минтруда, Минпромторга, Минздрава, МЧС, Роструда, Росаккредитации, ФСС и Пенсионного фонда, РСПП и ФНПР.

Сайт БИОТ-2021: https://biot-expo.ru/