04 апреля 2018 года в Москве состоится стратегическая конференция по итогам Года экологии «Экологическая модернизация производственно-промышленного сектора экономики России» делового издания «Ведомости».

Сегодня экологическая повестка в мире и, в частности, России насыщена как никогда. Несмотря на большие проблемы и экологическую опасность бытовых отходов, ключевые и самые высокие экологические риски сконцентрированы в сфере экономики, в добывающей и перерабатывающей промышленности.

Ключевые темы конференции

Итоги Года экологии. Внедрение экологически ориентированных моделей в экономику России.

«Экологическая открытость» компаний и субъектов РФ.

Совершенствование законодательной базы и нормативно-правовых актов.

Энергетический микс будущего: роль традиционных и альтернативных источников энергии.

НДТ: поиск баланса между экологизацией и финансово-экономической устойчивостью бизнеса.

Промышленные отходы: хранение, переработка, утилизация.

Среди спикеров:

Сергей Иванов, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта;

Ринат Гизатулин, заместитель генерального директора, «Уралхим»;

Сергей Дяченко, первый вице-президент — операционный директор, «ГМК «Норильский никель»;

Рашид Исмаилов, руководитель рабочей группы по экологии Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации;

Алексей Кулапин, директор департамента государственной энергетической политики, Минэнерго России

Алексей Кулешов, заместитель руководителя, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт);

Геннадий Орденов, член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

Иван Ребрик, директор департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности, РУСАЛ;

Дмитрий Скобелев, руководитель, Бюро НДТ;

Алексей Ученов, директор департамента стратегического развития и корпоративной политики, Минпромторг России;

Юлия Шабала, заместитель генерального директора, «Металлоинвест»;

Евгений Шварц, директор по природоохранной политике, WWF Россия.

Подробная информация на сайте мероприятия – https://events.vedomosti.ru/events/eco_18?utm_source=chemtech&utm_medium=announcement&utm_campaign=chemtecheco_18