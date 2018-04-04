В Санкт-Петербурге с 28 по 30 марта 2018 года прошла восьмая международная практическая конференция INTRA—TECH & ПРОЕКТО, посвященная созданию, модернизации и развитию инфраструктуры предприятий перерабатывающей промышленности и энергетики, ГМК. Мероприятие состоялось на площадке выставочного комплекса ARTPLAY, где собрались ведущие специалисты и эксперты для обмена знаниями, компетенциями и передовыми практиками в строительстве, ремонте и обслуживании промышленных объектов, а также представлении новейших разработок в области инфраструктуры предприятий ТЭК.

Конференция INTRA—TECH & ПРОЕКТО в этом году собрала рекордное количество участников – более 350 представителей компаний из России, Казахстана, Италии, Франции, Англии, Германии, США.

Среди участников были представители: Роснефть, Газпром, Газпромнефть, Лукойл, Сибур, Транснефть, ФосАгро, Еврохим, УРАЛХИМ, НОВАТЭК — Усть-Луга, Славнефть, Белоруснефть, Сургутнефтегаз, Северсталь, Металлоинвест, Росатом, ОСК.

В торжественной церемонии открытия выступили:

Сергей Терентьев – председатель совета директоров ГК INTRATOOL (генеральный спонсор мероприятия);

– председатель совета директоров (генеральный спонсор мероприятия); Максим Рязанов – коммерческий директор ЗАО «ПКТБА» (платинового спонсор);

– коммерческий директор (платинового спонсор); Олег Рубаненко – директор по развитию «АРМО-Системы» (стратегический партнер конференции).

Насыщенная трехдневная программа включала различные конгрессные мероприятия, разделенные на семь тематических сессий. Было представлено более 90 докладов, проведена одна панельная дискуссия и три круглых стола.

В расширенной экспозиционной зоне партнеры конференции продемонстрировали различные образцы оборудования для пунктов эстакад слива/налива, тепловизионного мониторинга, системы пожаротушения, а также инструмент для работы с трубами и для проведения ремонтных или обслуживающих работ. Участникам были представлены решения компаний: ГК INTRATOOL, АрмсСервис, ИНТРА ПРОЕКТ, СК ИНТРА, Армо-системы, ПКТБА, USAG, Norbar, Балтикфлекс, Сталт, VIDEOTEC, Семаргл.

Одной из ключевых тем конференции INTRA—TECH & ПРОЕКТО, вызвавшая неподдельный интерес аудитории, стала «Industry 4.0: будущее или реальность?», которая объединила российских и зарубежных разработчиков в области применения инновационных технологий на промышленных предприятиях. В рамках панельной дискуссии поднимались такие интересные вопросы, как: ключевые барьеры на пути к четвертой промышленной революции, эффективность роботизированных и безлюдных производств, удаленное сервисное обслуживание и многое другое.

Впервые направлению «Комплексным системы безопасности» была посвящена отдельная сессия, в которой значительное внимание уделялось вопросам радиоохраны распределённых и удалённых объектов, термоконтролю технологического оборудования, мониторингу трубопроводов и протяжённых объектов, а также системам раннего обнаружения пожара.

В сессии нефтяного и химического машиностроения рассматривалось техническое регулирование в отрасли и совершенствование системы стандартов для современных процессов. В ходе заседания были озвучены требования, предъявляемые к машиностроительным предприятиям и объему документации для участия в тендерах на поставку продукции для нужд ТЭК, а также поднимались актуальные вопросы, связанные с развитием производства биметаллического проката и решениями для турбокомпрессорного оборудования.

Наряду с насыщенной деловой программой гости конференции имели возможность совершить экскурсию на первый на территории стран СНГ завод по производству гибких плоскосворачиваемых рукавов.

Увеличение числа участников является свидетельством растущего спроса в среде профессионального сообщества к тематике конференции. Участников заинтересовали темы, связанные с развитием цифровых технологий и тенденциями рынка СПГ.

Организаторы INTRA-TECH & PROJECTO выражают благодарность всем спонсорам за активное участие, а также Совету Главных Механиков, Российскому газовому обществу, Агентству стратегических инициатив и Ассоциации предприятий химического и нефтяного машиностроения за поддержку конференции.

С более подробным отчетом можно ознакомиться на официальном сайте конференции: www.intra-tech.ru, www.projecto.tech

Соорганизатор: Журнал «Химическая техника» chemtech.ru

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